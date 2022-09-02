Лидер против последней команды. Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 сентября 2022

Признайтесь, вы тоже удивленны. Конечно, прошло всего два тура, но все равно странно наблюдать за тем, как киевское "Динамо" замыкает турнирную таблицу УПЛ. Перед началом выходных, на счету киевлян было ноль балов, а в графе "разница голов" красовалась тройка с отрицательным знаком. Поражение "Днепру-1" взбудоражило многих, но вряд ли заставило изменить свое мнение. Киевляне в глазах общественности и экспертов остаются фаворитом сезона. Правда, если статус не доказывается игрой на поле, его легко можно потерять.

И пока "Динамо" перед стартом тура замыкало таблицу, "Заря" шла на первой строчке. Это не такая сенсация, однако шесть голов в играх против "Ворсклы" и "Львова" заставили болельщиков улыбнуться, поверив в светлое будущее. Теперь коллективу ван Леувена нужно доказать амбиции против фаворита. Ранее "Заря" всегда была непростым соперником для "Динамо", посмотрим как будет в эту субботу.

"Заря" 13:00 "Динамо"

VBET-лига. 3-й тур

3 сентября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: И.Пасхал

Трансляция: "Setanta Sports" ("2+2"?)

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Заря":

Несмотря на то, что луганчане уже провели четыре матча в новом сезоне, полноценного мнения об игре команды мы еще не составили. После победы над "Ворсклой" начало казаться, что разгром от "Университати" произошел случайно, но проходит неделя и наступает непростая игра со "Львовом". Да, три очка добыть удалось, но два пропущенных и победный точный удар на 90-й минуте говорит скорее о характере, нежели о качестве. Над последним еще нужно работать.

Состав луганчан все-таки покинул Владислав Кабаев, который отправился в стан будущего оппонента - "Динамо". В обратном направлении последовал Денис Антюх, который не факт, что сразу, но может зацепиться за основу. Так же удалось полноценно подписать Романа Вантуха, а значит против "Динамо" он сыграть сможет. А вот Булеца вряд ли - его контракт все еще принадлежит киевской команде.

Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Вантух - Назарина, Мишнев, Чурко - Алефиренко, Русин, Кристиан

"Динамо":

Киевский клуб на зубах прошел две стадии квалификации Лиги Чемпионов, однако против весьма неплохой "Бенфики" ничего поделать не сумел. Казалось, что коллектив Луческу сумеет отыграться на УПЛ, но только усугубил своей положение - 0:3 от "Днепра-1". Откровенно говоря, за период своей работы с "Динамо" румынский тренер редко был в столь трудных ситуациях, а потому интересно, как он сумеет преодолеть данный кризис с приставкой "мини". Ведь каждая последующая потеря очков будет лишь увеличивать градус недовольства.

Как мы писали выше, на этой неделе состав "Динамо" пополнил универсал Кабаев, который готов сыграть как "десятку", так и на любом из флангов. На дистанции он точно сможет помочь столичной команде, но вряд ли Луческу его сходу пустит в бой. Две последние игры из-за травмы пропускал Виктор Цыганков, возвращение которого пока под вопросом. Получавший травму Денис Попов не сыграет с вероятностью в сто процентов - его восстановление займет не менее двух недель.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Шапаренко - Караваев, Гармаш, Буяльский - Беседин

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 1 Заря 2 2 0 0 6-3 +3 6 0 16 Динамо 2 0 0 1 0-3 -3 0 0

Статистика команд

"Заря":

"Динамо":

Очные встречи

"Заря" - "Динамо": трансляция матча

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"Заря" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Динамо" от UA-Football

Ничья 1:1. Можно обвинить нас в погоне за громким прогнозом, но есть ощущение, что у киевского клуба матч третьего тура так же может сложиться неудачно. Во-первых, уже на следующей неделе "Динамо" стартует в Лиге Европы, а учитывая травмы и не лучшую форму некоторых лидеров, Луческу придется правильно подобрать состав, дабы игроки не выдохлись раньше времени. У "Зари", играющей раз в неделю, такой проблемы нет.

Но куда важнее психологический момент. Тут преимущество на стороне луганчан, на которых банально не будет давить результат. Поражение не станет приговором для коллектива ван Леувена, в то время как еще одна потеря "Динамо" вызовет очередную бурю. Потому далеко не факт, что гости легко смогут справиться с возникшим давлением. Отсюда вывод, что в субботней игре третьего тура команды между собой поделят очки.