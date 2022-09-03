  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Кривбасс - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 сентября 2022
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 сентября 2022

Украина
(1 голосов)

Кто победит первым?

Кривбасс - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 сентября 2022

Фото: ФК Кривбасс

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

К очному матчу "Кривбасс" и "Львов" подходят с нулем побед на балансе, однако ощущение от команд пока абсолютно разные. Криворожане амбициозно готовились дебютировать в элите, но ни назначение Вернидуба, ни интересные трансферы не принесли победы. Минимальные поражения "Шахтеру" и "Колосу" оставляют неприятный послевкус, и дабы перестать разочаровывать болельщиков, коучу пора что-то менять. От львовян ожидания были меньше, но даже сыграв в половину меньше игр (то есть всего одну) они запомнились больше. Да, это не помогло уйти от поражения в игре с "Зарей", но поражения минимального и конструктивного. Об этом важно говорить.

Читайте такжеКалифы на полчаса, или Вечер томным не был. Акценты зрителя на играх 2-го тура УПЛ

"Кривбасс" 17:00 "Львов"

VBET-лига. 3-й тур
4 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: А.Абдула
Трансляция: "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Кривбасс":

Вешать на кого-либо ярлык неудачника очень просто, однако коллектив Вернидуба действительно почти ничем не запомнился в первых турах. Были попытки позиционной игры с "Колосом", были неплохие оборонительные отрезки с "Шахтером". Но этого было мало. Футболисты "Кривбасса" продолжают привыкать и перестраиваться под нового наставника, на что точно нужно время. Правда первые плоды его работы хотелось бы увидеть уже в ближайшее время.

Неделю назад на красную карточку наиграл главный универсал команды Никита Татарков, которого в воскресенье на поле ждать не стоит. Вероятнее всего, место справа в атаке займет опытный Хомченовский, в то время как в центре поля снова будет играть профильный Банада. Задумка Вернидуба с наигрыванием Хобленко "десяткой" привлекла к себе внимание неделю назад. Почему бы снова не сделать на это ставку?

Ориентировочный состав: Сарнавский - Опанасенко, Вернидуб, Стецков, Якимец - Банада, Семенов - Хомченовский, Хобленко, Волошин - Устименко

  • "Львов":

Первый тур "сине-золотые" пропускали из-за проблем с заявкой, однако кое-как этот вопрос удалось решить, подписав ряд выходцев из Первой лиги. Некоторые из них неплохо зажгли в матче с "Зарей", особенно это касается полузащитника Бойко. Он играл своеобразную "десятку", отвечая за креатив, и наиграл на 1+1 по итогам 90-та минут. Правда в защите столь яркого исполнителя не нашлось, потому и пропустили трижды.

В прошлом туре Дулуб играл по схеме 3-4-1-2. Учитывая не самый плохой перфоманс, вряд ли опытный коуч решиться на изменения. С другой стороны, на скамейке неделю назад остался перспективный Крушинский, который вполне может получить одно из трех мест в центре обороны. В прошедшей кампании он играл часто.

Ориентировочный состав: Ильющенков - Крушинский, Муравский, Васильев - Бусько, Мильченко, Шишка, Грисьо - Бойко - Ныч, Бугай

1xbet
3000 ₴
До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
11 Львов 1 0 0 1 2-3 -1 1 0
13 Кривбасс 2 0 0 2 0-2 -2 0 0

Статистика команд

  • "Кривбасс":

Кривбасс - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 сентября 2022 - изображение 1

  • "Львов":

Кривбасс - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 сентября 2022 - изображение 2

Очные встречи

По данным официального сайта УПЛ, "Кривбасс" и "Львов" ранее не пересекались на футбольном поле.

"Кривбасс" - "Львов": трансляция матча

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Кривбас - Львів
Смотреть трансляцию

"Кривбасс" - "Львов": Ставки и коэффициенты

1xbet
1.85
3.54
4.36
Сделать ставку
Favbet
1.81
3.65
4.45
Сделать ставку
VBET
1.90
3.57
4.60
Сделать ставку
Parimatch
1.83
3.55
4.40
Сделать ставку

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Львов" от UA-Football

Ничья 1:1. Даже у пиковых команд Юрия Вернидуба всегда были проблемы против соперника с низкой линией обороны. В предстоящем матче "Львов" вряд ли сражаться за мяч или инициативу, что точно усложнит жизнь номинальным хозяев. Мы не ожидаем голевой феерии в будущей встречи. Вероятнее всего нас ожидает стандартный матч в УПЛ, в котором стороны обменяются голами, но останутся без победы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде