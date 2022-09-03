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Кривбасс - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 сентября 2022
Кто победит первым?
Фото: ФК Кривбасс
К очному матчу "Кривбасс" и "Львов" подходят с нулем побед на балансе, однако ощущение от команд пока абсолютно разные. Криворожане амбициозно готовились дебютировать в элите, но ни назначение Вернидуба, ни интересные трансферы не принесли победы. Минимальные поражения "Шахтеру" и "Колосу" оставляют неприятный послевкус, и дабы перестать разочаровывать болельщиков, коучу пора что-то менять. От львовян ожидания были меньше, но даже сыграв в половину меньше игр (то есть всего одну) они запомнились больше. Да, это не помогло уйти от поражения в игре с "Зарей", но поражения минимального и конструктивного. Об этом важно говорить.
"Кривбасс" 17:00 "Львов"
VBET-лига. 3-й тур
4 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: А.Абдула
Трансляция: "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Кривбасс":
Вешать на кого-либо ярлык неудачника очень просто, однако коллектив Вернидуба действительно почти ничем не запомнился в первых турах. Были попытки позиционной игры с "Колосом", были неплохие оборонительные отрезки с "Шахтером". Но этого было мало. Футболисты "Кривбасса" продолжают привыкать и перестраиваться под нового наставника, на что точно нужно время. Правда первые плоды его работы хотелось бы увидеть уже в ближайшее время.
Неделю назад на красную карточку наиграл главный универсал команды Никита Татарков, которого в воскресенье на поле ждать не стоит. Вероятнее всего, место справа в атаке займет опытный Хомченовский, в то время как в центре поля снова будет играть профильный Банада. Задумка Вернидуба с наигрыванием Хобленко "десяткой" привлекла к себе внимание неделю назад. Почему бы снова не сделать на это ставку?
Ориентировочный состав: Сарнавский - Опанасенко, Вернидуб, Стецков, Якимец - Банада, Семенов - Хомченовский, Хобленко, Волошин - Устименко
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"Львов":
Первый тур "сине-золотые" пропускали из-за проблем с заявкой, однако кое-как этот вопрос удалось решить, подписав ряд выходцев из Первой лиги. Некоторые из них неплохо зажгли в матче с "Зарей", особенно это касается полузащитника Бойко. Он играл своеобразную "десятку", отвечая за креатив, и наиграл на 1+1 по итогам 90-та минут. Правда в защите столь яркого исполнителя не нашлось, потому и пропустили трижды.
В прошлом туре Дулуб играл по схеме 3-4-1-2. Учитывая не самый плохой перфоманс, вряд ли опытный коуч решиться на изменения. С другой стороны, на скамейке неделю назад остался перспективный Крушинский, который вполне может получить одно из трех мест в центре обороны. В прошедшей кампании он играл часто.
Ориентировочный состав: Ильющенков - Крушинский, Муравский, Васильев - Бусько, Мильченко, Шишка, Грисьо - Бойко - Ныч, Бугай
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|11
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2-3
|-1
|1
|0
|13
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0-2
|-2
|0
|0
Статистика команд
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"Кривбасс":
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"Львов":
Очные встречи
По данным официального сайта УПЛ, "Кривбасс" и "Львов" ранее не пересекались на футбольном поле.
"Кривбасс" - "Львов": трансляция матча
"Кривбасс" - "Львов": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Кривбасс" - "Львов" от UA-Football
Ничья 1:1. Даже у пиковых команд Юрия Вернидуба всегда были проблемы против соперника с низкой линией обороны. В предстоящем матче "Львов" вряд ли сражаться за мяч или инициативу, что точно усложнит жизнь номинальным хозяев. Мы не ожидаем голевой феерии в будущей встречи. Вероятнее всего нас ожидает стандартный матч в УПЛ, в котором стороны обменяются голами, но останутся без победы.
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