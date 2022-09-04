Минай - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.09.2022

Не два разных полюса. Но две команды с разными целями и немного разными возможностями. "Колос" начал со стопроцентной эффективностью – две победы в двух матчах. "Минай" свой единственный официальный поединок в этом сезоне проиграл, но показал содержательную игру. Последнее обстоятельство как раз и придает интриги этому противостоянию. Вряд ли "Колос" получит очки (если получит) без боя. Вряд ли "Минай" не попытается одержать первую в своей истории победу на "Колосом". С такими акцентами начнется предпоследний матч третьего тура УПЛ.

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УПЛ. Третий тур

05.09.2022. Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

"Минай" 13:00 "Колос"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция – Setanta Sports

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"Минай"

"Минай" уже не первый год выступает в УПЛ, но тесного знакомства с этой командой у украинского болельщика еще не было. По крайней мере, после обновления, которое произошло зимой. После небольшой тренерской суеты коллектив доверили Владимиру Шарану, дебютировавшему только неделю назад. При этом, может быть даже позитив для минайцев: соперникам можно предложить эффект неожиданности.

Собственно, именно это и произошло в матче с "Александрией". Команда из центральной Украины по всем показателям превосходит "Минай", но на футбольном поле не ощущалось разницы. Шаран сумел грамотно построить игру, поработал и над психологией, что помогло "Минаю" не проиграть фавориту еще до стартового свистка. Как результат – выстраданная, а не спокойная, победа "Александрии" во втором туре.

В сравнении с тем матчем у "Миная" могут быть изменения в составе. Клуб дозаявил Евгения Селезнева, оказавшегося вне состава в начале сезона. Для возрастного нападающего "Колос" – словно красная тряпка (его бывшая команда, откуда он ушел со скандалом). Да и вообще каждый следующий матч – вызов и возможность для Селезнева приблизиться к бомбардирскому рекорду.

Ориентировочный состав: Бандура – ​​Трубочкин, Гончар, Горин, Немчанинов – Хахлев, Твердохлеб – Витенчук – Кулиев, Касимов – Селезнев

"Колос"

Еще свежи в памяти те времена, когда "Колос" боролся за еврокубки. Потом был кризис, но приход на тренерский мост Ярослава Вишняка, похоже, всколыхнул ковалевцев. По крайней мере, теперь это снова уверенная в себе команда с пониманием того, к чему стремится.

С учетом прошлогодней УПЛ, у "Колоса" продолжается пятиматчевая выигрышная серия в чемпионате. На протяжении нее был только один пропущенный – и как раз от "Миная". Интересно, что последним соперником, который смог не проиграть "Колосу" в УПЛ, также является "Минай". Подтекстов у этого противостояния – хоть отбавляй.

Если у "Миная" есть экс-игрок "Колоса", то у "Колоса" – экс-игрок "Миная". Хотя для Сергея Мякушко это будет не столь принципиальный матч, как для Евгения Селезнева. Интересно также посмотреть на Дениса Безбородько, который в этом чемпионате уже успел забить за разные команды – "Зарю" и "Колос". Есть вероятность, что этого форварда увидим на поле с первых минут.

Ориентировочный состав: Волынец – Золотов, Новак, Гончаренко, Черноморец – Ориховский, Милько – Болбат, Ильин – Мякушко – Безбородько

"Минай" - "Колос". Статистика личных встреч

Как уже было сказано, в истории этого противостояния много подтекстов. Хотя сама история не слишком богата – только четыре матча. Три из них закончились вничью, причем мировые были на разный вкус: 0:0, 1:1 и 2:2. Только в хронологически последнем матче одна из команд одержала победу – "Колос". А вот "Минай" – до сих пор в поисках первой виктории над этим соперником на уровне УПЛ.

"Минай" - "Колос". Последние матчи команд

"Минай" уже очень долго не побеждает в УПЛ. Последняя победа в чемпионате состоялась более года назад – 31-го июля 2021-го над "Александрией". "Колос" – последний соперник, которому "Минай" сумел не проиграть в УПЛ (24.11.2021), но проигрышная серия, которая насчитывает четыре матча, содержит поражение и от ковалевцев.

Такие переплетения связаны с частыми переносами матчей и изменениями в календаре.

"Колос" не только взял шесть очков из шести возможных на старте этого сезона, но и не пропустил ни одного мяча. Ярослав Вишняк строго придерживается своего прагматичного стиля: 2:0, 1:0, 2:1, 1:0, 1:0. Забавно, но именно "Минай" – та команда, которая сумела "размочить" пятиматчевую победную серию ковалевцев голом.

"Минай" - "Колос". Турнирное положение команд

С каждым туром сохранять стопроцентную эффективность будет труднее. После третьего тура максимум очков – у "Зари". Также не терял баллов "Днепр-1", но он сыграл только два поединка. У "Александрии" будет шанс выбить три из трех уже после окончания матча "Минай" - "Колос", так что три очка по крайней мере временно поднимут ковалевцев в зону Лиги чемпионов.

"Минай" борется за то, чтобы покинуть группу неудачников-нулевиков. Хотя сейчас там очень статусная компания. В частности, "Динамо" и "Ворскла".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Заря 3 3 0 0 9-5 +4 9 0 2 Шахтер 3 2 1 0 2-0 +2 7 0 3 СК Днепр-1 2 2 0 0 5-0 +5 6 0 4 Колос 2 2 0 0 3-0 +3 6 0 5 ФК Александрия 2 2 0 0 4-2 +2 6 0 6 Верес 3 2 0 1 3-3 0 6 0 7 Металлист 1925 3 1 2 0 3-2 +1 5 0 8 Металлист 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 9 Ингулец 3 0 2 1 3-4 -1 2 0 10 Черноморец 3 0 2 1 1-2 -1 2 0 11 ФК Львов 2 0 1 1 2-3 -1 1 0 12 Кривбасс 3 0 1 2 0-2 -2 1 0 13 ФК Минай 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 14 Ворскла 3 0 0 3 4-8 -4 0 0 15 Динамо 2 0 0 2 2-6 -4 0 0 16 Рух 3 0 0 3 1-5 -4 0 0

"Минай" - "Колос". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Колоса" 1:0. Будет матч с большим количеством борьбы, но без взаимной остроты и креатива. "Колос" любит "сушить" и полагаться только на один-два момента впереди. А "Минай" сейчас, несмотря на смену рисунка, все еще не та команда, которая может диктовать условия. Так что прогнозируем традиционную для Вишняка минимальную победу его подопечных.