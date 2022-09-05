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Александрия - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 сентября 2022
Тур завершаем в Киеве
Фото: ФК Александрия
Третий тур будет закрывать один из самых интересных матчей выходных. Да, была вывеска поединка "Заря" - "Динамо", но разборки лидера и команды со дна таблицы - не самая интересная вещь в футболе. То ли дело битва двух команд, которые пока что не проигрывали. "Александрия" может еще и не успела показать идеальной игры, но свои шесть из шести выбила и идет на том месте, на котором рассчитывает завершить сезон. "Металлист" тоже радует. Команду с началом войны покинули легионеры, на которых планировали делать ставку, но отечественные кадры не дают скучать. Как вы понимаете, в понедельник мы ожидаем увидеть конкурентный поединок.
"Александрия" 15:00 "Металлист"
5 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: М.Козыряцкий
Трансляция: "Setanta Sports"
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Последние новости и составы
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"Александрия":
Оба своих матча в новом сезоне "горожане" выиграли с идентичным счетом 2:1. Более того, в обоих случаях победу коллективу приносил один человек - левый фулбек Андрей Цуриков, набравший по-настоящему неплохую форму. Стоит отметить, что в игре с "Ингульцом" "горожане" убили интригу уже в начале второго тайма, в то время как победу над "Минаем" вырвали в компенсированное время. В целом, пока "Александрия" не отличается стабильностью, но этот фактор всегда можно улучшить. Куда важнее сейчас стабильно набирать очки.
???? #ОлександріяМинай (2:1) pic.twitter.com/Pan1MxS5k5— FC Olexandriуa (@FCO1948) August 30, 2022
Юрий Гура вряд ли будет иметь причины тасовать состав перед игрой понедельника. В теории условный Авагимян или Гринь вполне могут получить свое время с первых минут, но и ранние наработки наставника дают результат. А потому зачем менять дважды победный состав?
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Белошевский, Бабогло, Цуриков - Рыбалка, Демченко - Калитвинцев, Волошин, Третьяков - Кобзарь
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"Металлист":
Из-за массового оттока легионеров, тренера и спортивного директора из состава харьковчан, мы дружно списали их со счетов еще перед стартовым свистком первого тура. Но поверьте, пациент жив! "Металлист" по-прежнему старается выдавать конструктив в атаке и даже несмотря на некоторые помарки в обороне, пока оставил положительное впечатление. Не знаем как вы, но мы успели приятно удивиться.
Теперь по персоналиям. Коркишко в центре нападения выдал два сверхъярких матча, поучаствовав во всех голах харьковчан в сезоне. Пятерку под ним (два крайних и три центральных хавбека) менять также нет особого смысла. Как и линию обороны. Возникает ощущение, что у "Металлиста" сейчас все сильнейшие исполнители находятся на своем месте и это приносит плоды.
Ориентировочный состав: Рыбка - Романюк, Мизюк, Федорив, Каплиенко - Ралюченко - Подлепенец, Панасенко, Танковский, Картушов - Коркишко
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|5
|Александрия
|2
|2
|0
|0
|4-2
|+2
|6
|0
|8
|Металлист
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|0
Статистика команд
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"Александрия":
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"Металлист":
Очные встречи
Ранее "Александрия" и "Металлист", заново воссозданный в 2019-м году, ранее на футбольном поле не пересекались.
"Александрия" - "Металлист": трансляция матча
"Александрия" - "Металлист": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" - "Металлист" от UA-Football
Победа "Александрии" 2:1. Честно, обе команды на старте сезона вызывают положительные эмоции, но включив холодный расчет мы сделаем ставку на номинальных хозяев матча. Во-первых, Юрий Гура свою команду строит уже второй год, да и большая часть исполнителей успела неплохо сыграться. Вряд ли будущие соперники смогут закончить игру с нулем пропущенных, а что касается ресурсов впереди, то здесь преимущество за "горожанами". Их и выделим в качестве минимального фаворита.
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