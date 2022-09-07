Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 - АЗ Алкмаар. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 8 сентября 2022
Непростое испытание для коллектива Кучера
Фото: Александр Приходько
Жизнь - это постоянная череда смен настроения. И это касается всего вокруг, в том числе его величества футбола. Взять к примеру "Днепр-1". После двух подряд поражений кипрскому "АЕКу" в квалификации Лиги Европы, какими только словами не вспоминали Александра Кучера и его подопечных. С того момента прошло всего две недели и что мы видим сейчас? Днепряне идут без потерь и пропущенных голов в чемпионате, при этом успели "хлопнуть" неуступчивый "Верес" и разгромить киевское "Динамо". Неплохая реабилитация, так ведь. Дабы окончательно вернуть веру в себя, Кучеру и компании нужно не ударить в грязь лицом в Европе, вот только соперник в первом туре группового этапа им достался очень непростой.
- Все самые яркие моменты матча Днепр-1 – АЗ Алкмаар доступны в режиме Live в нашем Telegram
"Днепр-1" 22:00 "АЗ" Алкмаар
ЛК, Группа Е. 1-й тур
7 сентября, Кошице, "Кошицкая футбольная арена"
Арбитр: Й.Фрид
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
-
"Днепр-1":
Александр Кучер неплохо начал сезон. Еврокубковый вылет не был удален из нашей памяти, однако стоит отметить, что большинство ошибок в той игре молодой коллектив с молодым тренером совершал по еврокубковой неопытности. Потенциал команды был виден в матчах УПЛ, когда с общим счетом 5:0 были обыграны "Динамо" и "Верес". У днепрян есть свои ошибки в игре в обороне, да и кадровые проблемы из-за травм игроков никуда не делись. Но и положительные стороны, вроде быстрых атак и качественных стандартов, также нужно отмечать.
Друга перемога поспіль! Браво, Дніпряни! ???????????????????? pic.twitter.com/8KEDerPgOg— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) September 3, 2022
Из-за травм Лучкевича и Пурита, позицию правого фулбека вынужденно закрывает Адамюк, в то время как опорник Сарапий обосновался в центре обороны. Да, оба решения приняты не из-за хорошей жизни, но пока они дают положительный эффект. В атаке же выбор у Кучера куда более обширный, но нам не кажется, что наставник решится на большое количество замен в преддверии важного еврокубкового матча.
Ориентировочный состав: Валеф - Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло - Бабенко, Пихаленок - Назаренко, Громов, Амаш - Довбик
-
"АЗ" Алкмаар:
Если "Днепр-1" смотрится симпатично, но нестабильно, то "сырные фермеры" устроили настоящий ураган на старте сезоне. У них получается почти все. Три этапа квалификации Лиги Конференции коллектив Янсена Паскаля пробежал на одном дыхании (шесть игр, пять побед, разница голов 18:2), при этом всего раз не выиграл в пяти турах чемпионата. "АЗ" неплох в обороне (второй показатель в лиге), при это лишь раз уходил с поля без забитого. Очень добротный старт сезона.
????#AZ #dniaz #UECL | @ZinhoVanheusden pic.twitter.com/i2h4QXDi8R— AZ (@AZAlkmaar) September 7, 2022
Главная проблема Паскаля в том, что у него в команде хватает травмированных футболистов. Форвард Йеспер Карлссон и хавбек Ришедли Базур точно не сыграют в четверг, есть вопросы и по арендованному у "Интера" защитнику Зиньо Ванхеусден. Основа Алкмаара все еще смотрится весьма грозным оружием, при этом из-за травм хватает проблем с шириной обоймы.
Ориентировочный состав: Верхлюст - Хацидиакос, Деккер, Беукема, Керкез - Класи, Рейндерс - Эвеьн, де Вит, Лахдо - Павлидис
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|3
|Вадуц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
Статистика команд
-
"Днепр-1":
-
"АЗ" Алкмаар:
Очные встречи
"Днепр-1" и "АЗ" Алкмаар на футбольном поле ранее не пересекались.
"Днепр-1" - "АЗ" Алкмаар: трансляция матча
"Днепр-1" - "АЗ" Алкмаар: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Днепр-1" - "АЗ" Алкмаар от UA-Football
Победа "АЗ" Алкмаара 2:1. Конечно хочется восхититься результатами днепрян во внутреннем первенстве, однако пока удачный ход ограничивается двумя играми. У соперника, увы, серия выглядит более солидной. Помимо этого, ни Кучер, ни его подопечные не могут похвастаться еврокубковым опытом, в то время как оппонент практически каждый год играет в том или ином турнире. В общем, многие факторы указывают на победу гостей в ближайшей игре. На их минимальный триумф мы и поставим.
Популярное сейчас
- Названы возможные кандидатуры на замену Тухеля в Челси
- Фенербахче - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Официально. Челси уволил Томаса Тухеля
- Минай - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.09.2022
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Килиан Мбаппе встречается с известной трансгендерной моделью Playboy