Днепр-1 - АЗ Алкмаар. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 8 сентября 2022

Жизнь - это постоянная череда смен настроения. И это касается всего вокруг, в том числе его величества футбола. Взять к примеру "Днепр-1". После двух подряд поражений кипрскому "АЕКу" в квалификации Лиги Европы, какими только словами не вспоминали Александра Кучера и его подопечных. С того момента прошло всего две недели и что мы видим сейчас? Днепряне идут без потерь и пропущенных голов в чемпионате, при этом успели "хлопнуть" неуступчивый "Верес" и разгромить киевское "Динамо". Неплохая реабилитация, так ведь. Дабы окончательно вернуть веру в себя, Кучеру и компании нужно не ударить в грязь лицом в Европе, вот только соперник в первом туре группового этапа им достался очень непростой.

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"Днепр-1" 22:00 "АЗ" Алкмаар

ЛК, Группа Е. 1-й тур

7 сентября, Кошице, "Кошицкая футбольная арена"

Арбитр: Й.Фрид

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости и составы

"Днепр-1":

Александр Кучер неплохо начал сезон. Еврокубковый вылет не был удален из нашей памяти, однако стоит отметить, что большинство ошибок в той игре молодой коллектив с молодым тренером совершал по еврокубковой неопытности. Потенциал команды был виден в матчах УПЛ, когда с общим счетом 5:0 были обыграны "Динамо" и "Верес". У днепрян есть свои ошибки в игре в обороне, да и кадровые проблемы из-за травм игроков никуда не делись. Но и положительные стороны, вроде быстрых атак и качественных стандартов, также нужно отмечать.

Из-за травм Лучкевича и Пурита, позицию правого фулбека вынужденно закрывает Адамюк, в то время как опорник Сарапий обосновался в центре обороны. Да, оба решения приняты не из-за хорошей жизни, но пока они дают положительный эффект. В атаке же выбор у Кучера куда более обширный, но нам не кажется, что наставник решится на большое количество замен в преддверии важного еврокубкового матча.

Ориентировочный состав: Валеф - Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло - Бабенко, Пихаленок - Назаренко, Громов, Амаш - Довбик

"АЗ" Алкмаар:

Если "Днепр-1" смотрится симпатично, но нестабильно, то "сырные фермеры" устроили настоящий ураган на старте сезоне. У них получается почти все. Три этапа квалификации Лиги Конференции коллектив Янсена Паскаля пробежал на одном дыхании (шесть игр, пять побед, разница голов 18:2), при этом всего раз не выиграл в пяти турах чемпионата. "АЗ" неплох в обороне (второй показатель в лиге), при это лишь раз уходил с поля без забитого. Очень добротный старт сезона.

Главная проблема Паскаля в том, что у него в команде хватает травмированных футболистов. Форвард Йеспер Карлссон и хавбек Ришедли Базур точно не сыграют в четверг, есть вопросы и по арендованному у "Интера" защитнику Зиньо Ванхеусден. Основа Алкмаара все еще смотрится весьма грозным оружием, при этом из-за травм хватает проблем с шириной обоймы.

Ориентировочный состав: Верхлюст - Хацидиакос, Деккер, Беукема, Керкез - Класи, Рейндерс - Эвеьн, де Вит, Лахдо - Павлидис

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Аполлон 0 0 0 0 0-0 0 0 3 Вадуц 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0

Статистика команд

"Днепр-1":

"АЗ" Алкмаар:

Очные встречи

"Днепр-1" и "АЗ" Алкмаар на футбольном поле ранее не пересекались.

"Днепр-1" - "АЗ" Алкмаар: трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 - АЗ Алкмаар Смотреть трансляцию

"Днепр-1" - "АЗ" Алкмаар: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Днепр-1" - "АЗ" Алкмаар от UA-Football

Победа "АЗ" Алкмаара 2:1. Конечно хочется восхититься результатами днепрян во внутреннем первенстве, однако пока удачный ход ограничивается двумя играми. У соперника, увы, серия выглядит более солидной. Помимо этого, ни Кучер, ни его подопечные не могут похвастаться еврокубковым опытом, в то время как оппонент практически каждый год играет в том или ином турнире. В общем, многие факторы указывают на победу гостей в ближайшей игре. На их минимальный триумф мы и поставим.