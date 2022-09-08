Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 сентября 2022

Неделю назад лидирующая "Заря" играла в Киеве против последней команды чемпионата - было обыграно "Динамо". Спустя семь календарных дней коллектив ван Леувена продолжает возглавят таблицу, при этом их снова ждет замыкающий коллектив первенства - львовский "Рух". С одной стороны может показаться, что интриги в этом противостоянии быть не может, однако шансы на сенсацию все равно имеются. О них мы поговорим ниже.

"Рух" 17:00 "Заря"

VBET-лига. 4-й тур

9 сентября, Львов, стадион "Украина"

Арбитр: В.Копиевский

Трансляция: "Setanta Sports"/ 2+2

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Последние новости и составы

"Рух":

Львовяне ужасно стартовали и можно сказать, что все три поединка проиграли по делу. Отдельно стоит вспомнить игру против "Шахтера", которая случилась в прошедшую пятницу. "Рух" играл в большинстве с 35-й минуты, при этом не сумел соорудить ни одной нормальной атаки до пропущенного гола, который пришелся в последние десять минут. У львовян огромные проблемы в плане созидания, да и оборона местами проваливается.

На неделе талантливый фулбек "Руха" Сыч отправился в аренду в Бельгию. Это плохой сигнал для Кучука, так как позиция справа осталась оголенной - Роман ни разу не попадал в заявку, а Белый все еще травмирован. Есть варианты с переводом на правое крыло молодого Дидыка, либо же подключение ресурсов из юношеской команды.

Ориентировочный состав: Панькив - Дидык, Слюсар, Холод, Лях - Сапуга, Федорчук - Соломон-Отабор, Таллес, Рунич - Климчук

"Заря":

В прошедшей четверг луганчане могли стартовать в группе Лиги Конференций, однако им не удалось пройти отбор. И глядя в таблицу УПЛ, можно подумать, что им это пошло на пользу. Девять очков в трех поединках при достаточно яркой игре в атаке - выглядит достойно. Но проблемы есть, и их показал матч против "Львова". "Заре" все еще непросто играть первым номером против низкого блока - есть проблемы с построением атак, при этом сзади остается пространство для контратак соперника. Именно поэтому игра против "Руха" может стать испытанием.

Готуємось до гри з Рухом! pic.twitter.com/XiUspFF8bB — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) September 7, 2022

Прошлый тур показал, что луганчанам хватит ресурсов заменить Кабаева. Его неплохо слева подменил Русин, в то время как позицию нападающего закрывал Нагнойный. Не стоит забывать и о подписанном Антюхе, который вполне может дебютировать уже в пятницу. Также на неделе был подписан Богдан Бутко, однако опытный защитник долго не играл официально, а потому вряд ли стоит ожидать его на поле. Как и Романа Вантуха, наигравшего на удаление в игре против "Динамо".

Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Смиян - Назарина, Чурко, Булеца - Кристиан, Нагнойный, Русин

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 1 Заря 3 3 0 0 9-5 +4 9 0 16 Рух 3 0 0 3 1-5 -4 0 0

Статистика команд

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"Рух" - "Заря": трансляция матча

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Прогноз на матч "Рух" - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 2:1. Выше мы писали, что "Рух" - непростое испытание для луганчан. Львовяне предложат для лидера тяжелые условия - "Заре" придется самой много атаковать, при этом стараясь не допускать опасности у своих владений. В принципе, четвертый тур - отличная проверка на амбиции, ведь если луганчане хотят добиться нечто большего, чем третье место, нужно уметь побеждать при любых условиях. И почему-то нам кажется, что гости будущего поединка справятся.