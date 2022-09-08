  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 сентября 2022
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 сентября 2022

Украина
Обновлено
(1 голосов)

Проверка амбиций

Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 сентября 2022

Фото: Ольга Щербицька

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Неделю назад лидирующая "Заря" играла в Киеве против последней команды чемпионата - было обыграно "Динамо". Спустя семь календарных дней коллектив ван Леувена продолжает возглавят таблицу, при этом их снова ждет замыкающий коллектив первенства - львовский "Рух". С одной стороны может показаться, что интриги в этом противостоянии быть не может, однако шансы на сенсацию все равно имеются. О них мы поговорим ниже.

Читайте такжеТренер Зари: Мы пока не думали о задачах, потому что матчей еще много

"Рух" 17:00 "Заря"

VBET-лига. 4-й тур
9 сентября, Львов, стадион "Украина"
Арбитр: В.Копиевский
Трансляция: "Setanta Sports"/ 2+2
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Рух":

Львовяне ужасно стартовали и можно сказать, что все три поединка проиграли по делу. Отдельно стоит вспомнить игру против "Шахтера", которая случилась в прошедшую пятницу. "Рух" играл в большинстве с 35-й минуты, при этом не сумел соорудить ни одной нормальной атаки до пропущенного гола, который пришелся в последние десять минут. У львовян огромные проблемы в плане созидания, да и оборона местами проваливается.

На неделе талантливый фулбек "Руха" Сыч отправился в аренду в Бельгию. Это плохой сигнал для Кучука, так как позиция справа осталась оголенной - Роман ни разу не попадал в заявку, а Белый все еще травмирован. Есть варианты с переводом на правое крыло молодого Дидыка, либо же подключение ресурсов из юношеской команды.

Ориентировочный состав: Панькив - Дидык, Слюсар, Холод, Лях - Сапуга, Федорчук - Соломон-Отабор, Таллес, Рунич - Климчук

  • "Заря":

В прошедшей четверг луганчане могли стартовать в группе Лиги Конференций, однако им не удалось пройти отбор. И глядя в таблицу УПЛ, можно подумать, что им это пошло на пользу. Девять очков в трех поединках при достаточно яркой игре в атаке - выглядит достойно. Но проблемы есть, и их показал матч против "Львова". "Заре" все еще непросто играть первым номером против низкого блока - есть проблемы с построением атак, при этом сзади остается пространство для контратак соперника. Именно поэтому игра против "Руха" может стать испытанием.

Прошлый тур показал, что луганчанам хватит ресурсов заменить Кабаева. Его неплохо слева подменил Русин, в то время как позицию нападающего закрывал Нагнойный. Не стоит забывать и о подписанном Антюхе, который вполне может дебютировать уже в пятницу. Также на неделе был подписан Богдан Бутко, однако опытный защитник долго не играл официально, а потому вряд ли стоит ожидать его на поле. Как и Романа Вантуха, наигравшего на удаление в игре против "Динамо".

Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Смиян - Назарина, Чурко, Булеца - Кристиан, Нагнойный, Русин

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
1 Заря 3 3 0 0 9-5 +4 9 0
16 Рух 3 0 0 3 1-5 -4 0 0

Статистика команд

  • "Рух":

Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 сентября 2022 - изображение 1

  • "Заря":

Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 сентября 2022 - изображение 2

Очные встречи

Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 сентября 2022 - изображение 3

"Рух" - "Заря": трансляция матча

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Рух - Зоря
Смотреть трансляцию

"Рух" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Parimatch
3.65
3.70
1.97
Сделать ставку
Favbet
3.60
3.65
1.95
Сделать ставку
VBET
3.63
3.69
1.97
Сделать ставку

Прогноз на матч "Рух" - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 2:1. Выше мы писали, что "Рух" - непростое испытание для луганчан. Львовяне предложат для лидера тяжелые условия - "Заре" придется самой много атаковать, при этом стараясь не допускать опасности у своих владений. В принципе, четвертый тур - отличная проверка на амбиции, ведь если луганчане хотят добиться нечто большего, чем третье место, нужно уметь побеждать при любых условиях. И почему-то нам кажется, что гости будущего поединка справятся.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде