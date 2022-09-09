Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 сентября 2022

"Шахтер" порадовал многих в Лиге Чемпионов, по делу одолев "РБ Лейпциг", отправив в отставку их главного тренера. После не самых ярких игр в УПЛ (две победы и ничья с общей разницей 2:0), такой перформанс может стать переломным для Игоря Йовичевича в "Шахтере", после чего "горняки" начнут уничтожать всех на своем пути. Есть и другое мнение - против "Лейпцига" украинской команде повезло. Совпало сразу несколько факторов, которые позволили добиться столь уверенной победы.

Говорить какая из версия верная мы не будем, ибо сами не знаем точного ответа. Но он нам и не особо нужен, поскольку все станет ясно в двух ближайших матчей. Если "Шахтер" повторит успех, покажет яркую игру, то переубедит всех скептиков в отношении себя. Если же нет - эффект будет обратным. В субботу дончане встретятся с одесским "Черноморцем", который пока оставляет не самые приятные впечатления. Правда руководит командой опытный Роман Григорчук - он всегда может придумать что-то интересное.

"Шахтер" 17:00 "Черноморец"

VBET-лига. 4-й тур

10 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: Н.Балакин

Трансляция: "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

За 90 еврокубковых минут донецкий клуб забил в два раза больше, чем за три тура УПЛ (четыре против двух). Как так получилось понятно многим - все дело в условиях игры. В УПЛ "Шахтеру" нужно доказывать статус фаворита и играть сугубо первым номером против низкого блока. В отсутствии пространства, которое "Лейпциг" предоставлял в ЛЧ, у "горняков" возникают проблемы. С другой стороны, видно, что команда Йовичевича набирает обороты от матча к матчу, а возвращение Траоре также должно помочь решить проблем.

Учитывая плотность календаря, Йовичевичу не удастся избежать ротации. Крайне вероятно, что паузу получит Тарас Степаненко, который и в прошлом сезоне не мог играть два раза в неделю. Его место вполне может получить Джурасек. Также есть возможность выхода Михайличенко с лева в обороне и Петряка - на левом фланге атаки. Мудрик, напомним, пропустит встречу из-за удаления недельней давности.

Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Джурасек, Бондаренко - Швед, Судаков, Петряк - Зубков

"Черноморец":

У одесситов, как и у будущего оппонента, также хватает проблем с атакой. Команда всего раз отличилась в трех турах, при этом местами показывала откровенно слабую игру впереди. Отсюда и постоянная ротация кадров в атаке - стабильно играет только Брагару, в то время как остальные детали в механизме Григорчука пока не обрели своего постоянного места на поле.

Немного лучше дела обстоят с обороной. Одесситы допускают немного, а два пенальти, привезенные канадцем Джеймсом, нейтрализовал кипер Непогодов. Григорчук продолжает строить игру вокруг схемы 4-3-3 и вряд ли будет что-то менять, даже из-за игры с "Шахтером". Сейчас команда только на пути становления и видно, что тренер продолжает верить в свои идеи.

Ориентировочный состав: Непогодов - Салюк, Ермаков, Джеймс, Селин - Кравченко, Политыло, Плакса - Брагару, Юсов, Фили

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 4 Шахтер 3 2 1 0 2-0 +2 7 0 10 Черноморец 3 0 2 1 1-2 -1 2 0

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Очные встречи

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"Шахтер" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Черноморец" от UA-Football

Победа "Шахтера" 1:0. "Горняки" находятся на эмоциональном подъеме, однако вряд ли их будет ожидать простая игра. Особенно, если не удастся забить гол в первые 15-20 минут, чего не было и в трех предыдущих турах. Отсутствие Мудрика также станет ударом, поскольку Михаил неплохо разгоняет атаки коллектива Йовичевича, и пока непонятно, кто возьмет на себя его функции в матче четвертого тура. При этом всем не стоит забывать, что кадрово "Шахтер" превосходит оппонента, да и "Черноморец" Григорчука еще далек от своей идеальной игры. А потому мы поставим на минимальный триумф "горняков" в ближайшую субботу.