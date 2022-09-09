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Кривбасс - Верес. Анонс и прогноз на матч УПЛ 10.09.2022
Ровенчане после первого поражения в сезоне едут в гости в команде, которая в этом сезоне еще не забивала
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Кривбасс" остается единственным клубом украинской Премьер-лиги, который еще не забивал. После этого тура наш чемпионат идет на перерыв из-за матчей сборных, поэтому предстоящий поединок должен стать особенно важным для коллектива, чтобы наконец-то отличиться и не нести это бремя ожиданий еще в течение трех ближайших недель. Но сделать это будет трудно: "Верес" не любит, когда его матчи результативны и делает акцент именно на обороне, а уже во вторую очередь задумывается о нападении. Криворожцы, к слову, пропустили в этом сезоне даже меньше ровенчан. Все это наталкивает на мысли, что результативного футбола мы не увидим. Все будет положено на результат.
"Кривбасс" - "Верес"
Vbet лига. 4-й тур
10 сентября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 15:00
Главный арбитр – Дмитрий Кривушкин
Ассистенты: Денис Марченко и Руслан Ермоленко
Трансляция на ТВ – Setanta Sports+
Интернет-трансляция: Setanta Sports
Текстовая трансляция на UA-Футбол
"Кривбасс": последние новости
Юрий Вернидуб продолжает искать гармонию в стартовом составе своей команды. На прошлой неделе даже основного голкипера сменил, что привело к первому матчу "на ноль". Но в нападении пока так не сработало, поэтому не исключаем, что ротация в средней линии и в атаке продолжится. Татарков после дисквалификации должен попасть в заявку, но только на скамью запасных. Опанасенко, если он справился с проблемами со здоровьем, ждем на фланге защиты.
Ориентировочный состав "Кривбасса" (слева - направо): Клищук - Якимец, Стецьков, В.Вернидуб, Опанасенко - Семенов - Волошин, Банада, Хомченовский, Понедельник - Устименко.
"Верес": последние новости
Юрий Вирт, в отличие от своего визави, уже определился с основной обоймой. В трех матчах чемпионата наставник ровенчан проводил замену только на позиции форварда, где может выйти как Гайдучик, так и Сергийчук. В предыдущем туре травму головы получил Евгений Пасич – если ему все еще плохо, то левым защитником выйдет Квасний. На других позициях ротация возможна только в случае форс-мажора.
Ориентировочный состав "Верес" (слева - направо): Когут - Е.Пасич, Вовченко, Мельник, Гагун - Кучеров - Г.Пасич, Лебеденко, Клец, Дахновский - Гайдучик.
Статистика команд
Активная трансферная работа летом давала надежду болельщикам криворожцев, что команда сразу после выхода в УПЛ будет бороться за еврокубки. Однако на данный момент ситуация абсолютно обратная – здесь бы первый гол забить, не говоря уже о турнирных задачах. Но также ясно, что коллективу, который собрал Юрий Вернидуб, нужно время, чтобы сыграться. Результат в виде побед обязательно придет. Вопрос только во времени.
Ровенчане начали этот сезон с двух подряд побед в привычном для себя стиле. По классике для Юрия Вирта, без яркой игры, но с результатом. В общем, "Верес" должен быть лучшим другом тех футбольных болельщиков, кто считает, что в футболе главное результат. Первая осечка произошла в прошлом туре, когда "красно-черные" не смогли устоять против "Днепра-1", когда пропустили перед перерывом и предложить что-то в ответ уже не удалось.
Турнирное положение команд
Несмотря на "зеро" в графе забитых мячей, "Кривбасс" еще не худшая команда нашего чемпионата. Ничья в предыдущем туре против "Львова" позволила криворожцам набрать первый балл. Но зона вылета очень близко – в нее можно упасть даже по итогу текущего тура. Положение "Вереса" гораздо приятнее: как и год назад, поклонники ровенчан могут мечтать о борьбе за еврокубки. Хотя, скорее всего, "красно-черные" снова будут где-то за спиной главных претендентов на ЛЕ и ЛК.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10-8
|+2
|9
|2
|Металлист
|3
|2
|1
|0
|6-3
|+3
|7
|3
|Колос
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|4
|Шахтер
|3
|2
|1
|0
|2-0
|+2
|7
|5
|СК Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5-0
|+5
|6
|6
|ФК Александрия
|3
|2
|0
|1
|5-5
|0
|6
|7
|Верес
|3
|2
|0
|1
|3-3
|0
|6
|8
|Металлист 1925
|3
|1
|2
|0
|3-2
|+1
|5
|9
|Рух
|4
|1
|0
|3
|4-6
|-2
|3
|10
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|3-4
|-1
|2
|11
|Черноморец
|3
|0
|2
|1
|1-2
|-1
|2
|12
|ФК Львов
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
|13
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|0-2
|-2
|1
|14
|ФК Минай
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
|15
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4-8
|-4
|0
|16
|Динамо
|2
|0
|0
|2
|2-6
|-4
|0
Личные встречи
В новейшей истории "Кривбасс" и "Верес" не встречались. На заре становления украинского футбола в девяностых команды пересекались в Высшей лиге, но это были совсем другие команды. Если же попытаться провести какую-то параллель с прошлым, то можно отметить, что тогда, как и, наверное, будет сейчас, результативность была невысокой - лишь девять голов в шести матчах.
"Кривбасс" - "Верес": ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Кривбасс" - "Верес" от UA-Футбол
"Народный клуб" в трех матчах забил три гола, "Кривбасс" – ноль. Ровенчане любят вязать игру, не позволять играть сопернику, что также не говорит в пользу результативного футбола. Поэтому несколько странно видеть коэффициенты аналитиков на классическом верхнем тотале. Он пробит вряд ли будет, учитывая, что нападение – не самая сильная сторона одних и других.
Ставка: тотал меньше 3 за 1.7
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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