Кривбасс - Верес. Анонс и прогноз на матч УПЛ 10.09.2022

"Кривбасс" остается единственным клубом украинской Премьер-лиги, который еще не забивал. После этого тура наш чемпионат идет на перерыв из-за матчей сборных, поэтому предстоящий поединок должен стать особенно важным для коллектива, чтобы наконец-то отличиться и не нести это бремя ожиданий еще в течение трех ближайших недель. Но сделать это будет трудно: "Верес" не любит, когда его матчи результативны и делает акцент именно на обороне, а уже во вторую очередь задумывается о нападении. Криворожцы, к слову, пропустили в этом сезоне даже меньше ровенчан. Все это наталкивает на мысли, что результативного футбола мы не увидим. Все будет положено на результат.

"Кривбасс" - "Верес"

Vbet лига. 4-й тур

10 сентября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 15:00

Главный арбитр – Дмитрий Кривушкин

Ассистенты: Денис Марченко и Руслан Ермоленко

Трансляция на ТВ – Setanta Sports+

Интернет-трансляция: Setanta Sports

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

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"Кривбасс": последние новости

Юрий Вернидуб продолжает искать гармонию в стартовом составе своей команды. На прошлой неделе даже основного голкипера сменил, что привело к первому матчу "на ноль". Но в нападении пока так не сработало, поэтому не исключаем, что ротация в средней линии и в атаке продолжится. Татарков после дисквалификации должен попасть в заявку, но только на скамью запасных. Опанасенко, если он справился с проблемами со здоровьем, ждем на фланге защиты.

Ориентировочный состав "Кривбасса" (слева - направо): Клищук - Якимец, Стецьков, В.Вернидуб, Опанасенко - Семенов - Волошин, Банада, Хомченовский, Понедельник - Устименко.

"Верес": последние новости

Юрий Вирт, в отличие от своего визави, уже определился с основной обоймой. В трех матчах чемпионата наставник ровенчан проводил замену только на позиции форварда, где может выйти как Гайдучик, так и Сергийчук. В предыдущем туре травму головы получил Евгений Пасич – если ему все еще плохо, то левым защитником выйдет Квасний. На других позициях ротация возможна только в случае форс-мажора.

Ориентировочный состав "Верес" (слева - направо): Когут - Е.Пасич, Вовченко, Мельник, Гагун - Кучеров - Г.Пасич, Лебеденко, Клец, Дахновский - Гайдучик.

Статистика команд

Активная трансферная работа летом давала надежду болельщикам криворожцев, что команда сразу после выхода в УПЛ будет бороться за еврокубки. Однако на данный момент ситуация абсолютно обратная – здесь бы первый гол забить, не говоря уже о турнирных задачах. Но также ясно, что коллективу, который собрал Юрий Вернидуб, нужно время, чтобы сыграться. Результат в виде побед обязательно придет. Вопрос только во времени.

Ровенчане начали этот сезон с двух подряд побед в привычном для себя стиле. По классике для Юрия Вирта, без яркой игры, но с результатом. В общем, "Верес" должен быть лучшим другом тех футбольных болельщиков, кто считает, что в футболе главное результат. Первая осечка произошла в прошлом туре, когда "красно-черные" не смогли устоять против "Днепра-1", когда пропустили перед перерывом и предложить что-то в ответ уже не удалось.

Турнирное положение команд

Несмотря на "зеро" в графе забитых мячей, "Кривбасс" еще не худшая команда нашего чемпионата. Ничья в предыдущем туре против "Львова" позволила криворожцам набрать первый балл. Но зона вылета очень близко – в нее можно упасть даже по итогу текущего тура. Положение "Вереса" гораздо приятнее: как и год назад, поклонники ровенчан могут мечтать о борьбе за еврокубки. Хотя, скорее всего, "красно-черные" снова будут где-то за спиной главных претендентов на ЛЕ и ЛК.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Заря 4 3 0 1 10-8 +2 9 2 Металлист 3 2 1 0 6-3 +3 7 3 Колос 3 2 1 0 4-1 +3 7 4 Шахтер 3 2 1 0 2-0 +2 7 5 СК Днепр-1 2 2 0 0 5-0 +5 6 6 ФК Александрия 3 2 0 1 5-5 0 6 7 Верес 3 2 0 1 3-3 0 6 8 Металлист 1925 3 1 2 0 3-2 +1 5 9 Рух 4 1 0 3 4-6 -2 3 10 Ингулец 3 0 2 1 3-4 -1 2 11 Черноморец 3 0 2 1 1-2 -1 2 12 ФК Львов 2 0 1 1 2-3 -1 1 13 Кривбасс 3 0 1 2 0-2 -2 1 14 ФК Минай 2 0 1 1 2-3 -1 1 15 Ворскла 3 0 0 3 4-8 -4 0 16 Динамо 2 0 0 2 2-6 -4 0

Личные встречи

В новейшей истории "Кривбасс" и "Верес" не встречались. На заре становления украинского футбола в девяностых команды пересекались в Высшей лиге, но это были совсем другие команды. Если же попытаться провести какую-то параллель с прошлым, то можно отметить, что тогда, как и, наверное, будет сейчас, результативность была невысокой - лишь девять голов в шести матчах.

"Кривбасс" - "Верес": ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Верес" от UA-Футбол

"Народный клуб" в трех матчах забил три гола, "Кривбасс" – ноль. Ровенчане любят вязать игру, не позволять играть сопернику, что также не говорит в пользу результативного футбола. Поэтому несколько странно видеть коэффициенты аналитиков на классическом верхнем тотале. Он пробит вряд ли будет, учитывая, что нападение – не самая сильная сторона одних и других.

Ставка: тотал меньше 3 за 1.7

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша