Днепр-1 - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ а 11.09.2022

"Днепр-1" не лидер турнирной таблицы, но единственная команда из шестнадцати участников УПЛ, которая еще не теряла очков. Следовательно, матч против "Металлиста 1925" приобретает для днепрян особое значение. Не только потому, что играть придется против представителя края, в футбольной плоскости всегда противопоставлявшего себя Днепропетровской области. А еще и потому, что это уникальный шанс сохранить стопроцентную эффективность на старте сезона.

УПЛ. Четвертый тур

11.09.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Алексей Деревинский

"Днепр-1" 13:00 "Металлист 1925"

Текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab

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"Днепр-1"

Если бы не результаты выступления в еврокубках, старт сезона для "Днепра-1" можно было бы считать идеальным. Две победы в двух турах УПЛ над крепкими "Динамо" и "Вересом". Есть ли провал на международной арене? Проигрывать всегда неприятно и болезненно, но главные матчи у "Днепра-1" еще впереди. Конкурировать за выход из группы Лиги конференций придется как раз с "Аполлоном" и "Вадуцом", а не АЗ, которому проиграли на неделе. Можно просто считать, что свой предел ошибок в еврокубках "Днепр-1" уже исчерпал. Дальше либо прорыв – либо мириться с провалом.

А вот в УПЛ "Днепру-1" свои амбиции придется доводить от тура к туру. Неделю назад был относительно легко повержен организованный "Верес", сейчас – матч против не менее сбалансированного "Металлиста 1925".

Александр Кучер снова не сможет выставить оптимальный состав. По-прежнему травмированы Лучкевич, Пурита и Бланко. Это не значит, что у "Днепра-1" наблюдается дефицит кадров, однако клуб все равно работает на трансферном рынке. По сообщениям СМИ, ищут форварда, вингера и центрального защитника.

Ориентировочный состав: Валеф – Танчик, Адамюк, Сваток, Бузанелло – Пихалёнок, Бабенко, Громов – Гуцуляк, Амаш – Довбик

"Металлист 1925"

"Металлист 1925" не обременен борьбой в еврокубках, вряд ли у команды даже такие амбиции есть. Но ведь аппетиты приходят во время еды. Пять очков в трех стартовых турах – не безупречное достижение, но без поражений. И это усиливает моральный дух коллектива.

Тем более не проиграть удалось "Шахтеру", а другого еврокубкового представителя, - "Ворсклу", - удалось победить. Тогда продуктивный матч выдал нападающий Андрей Борячук.

По сравнению с последним матчем у "Металлиста 1925" могут быть изменения в составе. Дело не только в плановой ротации, но и в том, что к харьковчанам присоединился новичок Бека Вачиберадзе.

Ориентировочный состав: Мозиль – Капинус, Безуглый, Курило, Жичиков – Габелок, Мартынюк, Д. Кравченко – Бычек, Ременяк – Борячук

"Днепр-1" – "Металлист 1925". Статистика личных встреч

До той принципиальности, которая была между "старыми" "Днепром" и "Металлистом", этому противостоянию еще далеко. Но уже есть шесть сыгранных матчей – и это первая страница истории. Клубы пересекались во Второй лиге, Первой лиге и в прошлом году – в УПЛ. Существенное преимущество на стороне "Днепра-1".

"Днепр-1" – "Металлист 1925". Последние матчи команд

"Днепр-1" не просто не терял очков в двух стартовых турах УПЛ, но и не пропускал голов. Однако следует отметить, что один матч с участием "Днепра-1" был перенесен на позже.

В противоположность результатам в УПЛ – результаты в Европе. Здесь, к сожалению, три поражения в трех матчах. Два из них – "сухие".

"Металлист 1925" не смог забить ни одного мяча в двух стартовых турах, но в третьем прорвало. В ворота "Ворсклы" влетело три гола, что принесло харьковчанам первую победу в сезоне. Пикантности тому результату добавил тот факт, что решающий мяч был забит перед финальным свистком. Обычно это вдохновляет тех, кто выигрывает.

"Днепр-1" – "Металлист 1925". Турнирное положение команд

Из-за того, что один матч был перенесен, у "Днепр-1" нет шансов возглавить турнирную таблицу после этого тура. Но есть шанс на сохранение стопроцентной эффективности. Для этого нужны три очка.

Задача "Металлиста 1925" – продолжить свою беспроигрышную серию. Ничья, безусловно, устроит харьковчан.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 4 3 1 0 4-1 +3 10 0 2 Заря 4 3 0 1 10-8 +2 9 0 3 Верес 4 3 0 1 4-3 +1 9 0 4 Металлист 3 2 1 0 6-3 +3 7 0 5 Колос 3 2 1 0 4-1 +3 7 0 6 СК Днепр-1 2 2 0 0 5-0 +5 6 0 7 ФК Александрия 3 2 0 1 5-5 0 6 0 8 Металлист 1925 3 1 2 0 3-2 +1 5 0 9 Рух 4 1 0 3 4-6 -2 3 0 10 Ингулец 3 0 2 1 3-4 -1 2 0 11 Черноморец 4 0 2 2 2-4 -2 2 0 12 ФК Львов 2 0 1 1 2-3 -1 1 0 13 Кривбасс 4 0 1 3 0-3 -3 1 0 14 ФК Минай 2 0 1 1 2-3 -1 1 0 15 Ворскла 3 0 0 3 4-8 -4 0 0 16 Динамо 2 0 0 2 2-6 -4 0 0

"Днепр-1" – "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Металлист 1925". Прогноз матча от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 2:1. Сложный будет матч для обоих его участников. "Днепру-1" нужно освежить состав ротацией и не потерять азарт перед следующим матчем Лиги конференций, который состоится уже в четверг. "Металлист 1925" попытается применить свои сильные качества – организацию и контратаки. По всей вероятности, это будет результативная игра с победой более статусного коллектива.