Динамо - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 сентября 2022

Пять поражений подряд! Еще неделю назад в анонсе к матчу "Заря" - "Динамо" мы говорили, что у Мирчи Луческу никогда не было столь тяжелого положения в киевской команде. С того времени ситуация только ухудшилась, поскольку столичный клуб успел проиграть "Заре" и "Фенербахче", а также потерять сразу нескольких исполнителей из-за травм. На лицо полноценный кризис и чем быстрее румынский наставник сможет с ним справиться, тем будет лучше. Если конечно он вообще сумеет.

Впереди у недавнего чемпиона встреча против "Львова". Коллектив Дулуба, несмотря на всю свою неуступчивость, вполне может стать удобной мишенью для выхода из кризиса. С другой стороны, именно игра "львов" на старте сезона смотрится куда целостнее и слаженнее, а потому нет уверенности в том, что и здесь "Динамо" не преподнесет очередной неожиданный сюрприз.

"Динамо" 17:00 "Львов"

VBET-лига. 4-й тур

11 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: А.Омельченко

Трансляция: "Setanta Sports"/"2+2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Динамо":

Непросто описать игру киевлян, дабы не навлечь гнев со стороны ярых фанатов клуба. Пока все складывается у команды не очень. Положительные моменты прослеживались во втором тайме игры против "Зари", правда непривычные для коллектива Луческу ошибки в обороне стали появляться в самые ненужные моменты. Против "Фенербахче" в Лиге Европы столичный клуб неплохо держался, однако пропустил уже в компенсированное время, что с ними также случается нечасто. И это тревожный сигнал.

Матч завершено. Прикра поразка «Динамо» після голу у компенсований час.



???? 2:1 ⚪️#ФенербахчеДинамо pic.twitter.com/ouBJftq1mq — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 8, 2022

Кадровая ситуация "Динамо" ныне еще хуже результатов. Шапаренко порвал "кресты" и пропустит полгода; у Бущана проблемы с коленом и предстоящая операция; форварды Ванат и Беседин имеют свои повреждения, а Забарный просто неожиданно не попал в заявку на "Фенербахче" и нет уверенности, что он сможет сыграть против "Львова". С одной стороны, Луческу нужно освежать состав, дабы избежать усталости во время плотного графика. С другой - а кем вообще освежать?

Ориентировочный состав: Бойко - Караваев, Бурда, Сирота, Вивчаренко - Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Кабаев - Гармаш

"Львов":

Матч третьего тура, в котором "львы" встретились с "Кривбассом", стал одним из худших в новом сезоне. Команды почти не создали опасных моментов и раскатали унылую "нулевку". Правда есть вероятность, что в этом и была замысел Олега Дулуба, который всегда предпочитает сыграть на ноль, в то время как в атаке уже как получится. Против "Кривбасса" вот не получилось, правда свое очко в тот день завоевать удалось.

Дулуб определился с игровой схемой (3-4-1-2) и вряд ли будет что-то менять в преддверии встречи с киевлянами. В прошлом туре мы ожидали увидеть на поле Крушинского, однако 20-летний воспитанник пока потерял место в основе. Потому мы не ждем от Дулуба серьезных изменений - думается, что все футболисты, вышедшие на поле неделю назад, сохранят за собой свои позиции на поле.

Ориентировочный состав: Ильющенков - Васильев, Муравский, Якимов - Бусько, Шишка, Мильченко, Грисьо - Бойко - Бугай, Ныч

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 12 Львов 2 0 1 0 2-3 -1 1 0 16 Динамо 2 0 0 2 2-6 -4 0 0

Статистика команд

"Динамо":

"Львов":

Очные встречи

"Динамо" - "Львов": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Динамо" - "Львов" от UA-Football

Победа "Динамо" 1:0. Киевский клуб нынче находится в таком состоянии, что может потерять очки в любой момент. Правда нам кажется, что против "Львова" коллектив Луческу все же прервет неудачную серию. Несмотря на кризис (кадровый и игровой), в игре "Динамо" местами прослеживались светлые пятна, а в условиях серьезной мотивации Луческу даже не придется особо мотивировать подопечных. "Львову" для того, чтобы набрать очки, придется прыгнуть сильно выше головы. Вопрос один - способны ли они на это?