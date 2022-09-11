Ворскла - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.09.2022

Команды Виктора Скрипника обычно тяжело начинают сезон, но в этот раз, кажется, опытный тренер "переплюнул" сам себя. Его команда остается единственной среди шестнадцати участников УПЛ, кто еще не добывал очки. Добавляя сюда ранний вылет из Лиги конференций, можно говорить о провальном старте.

У "Александрии" все было хорошо до последнего тура, пока не случилось болезненное поражение от "Металлиста". Текущая задача александрийцев – вернуться на путь побед и избавиться от негатива. Ну а для "Ворсклы" матч – по принципу "пан или пропал". Отступать уже некуда.

###MEGOGO-FAKE-PLAYER|{"url":"https://fas.st/pk8l20", "title":" Трансляція матчу Ворскла - Олександрія

УПЛ. Четвертый тур

12.09.2022. Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Юрий Иванов

"Ворскла" 13:00 "Александрия"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – Setanta Spotrs

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"Ворскла"

Ноль очков после трех туров – очень неприятное обстоятельство, но игра "Ворсклы" не выглядит безнадежной. Возможно, именно поэтому не стоит вопрос об отставке Виктора Скрипника. Тренер продолжает находиться с командой в Закарпатье, посещая матчи, проводимые в Ужгороде и Минае. В быту "Ворскла" уже адаптировалась к новым условиям. Остается адаптироваться к ним в футбольном плане.

Поражения – это не единственная проблема полтавчан. Проблема и в том, как эти поражения случаются. Два последних матча "Ворсклы" отдала, ведя в счете. В двух матчах подряд пропускала по два гола на 80+ минутах. С таким настроением идти на перерыв ФИФА крайне не рекомендовано, так что матч с "Александрией" имеет особое значение. Либо "Ворскла" сделает заявку на выход из кризиса, либо поставит своего тренера в крайне неудобное положение.

Виктор Скрипник не слишком широко применяет ротацию, но и не оставляет новичков без шансов. Вероятно, Василий Кравец сразу не получит места в основе, однако должен войти в заявку. Это будет конкурент на левом фланге защиты для малоопытного Мельничука. Остаются вопросы по кондициям Чеснакова и Яворского. В начале сезона они борются с проблемами со здоровьем, часто оказываясь вне состава.

Ориентировочный состав: Ризнык – Пердута, Зайков, Челядин, Мельничук – Скляр, Ардит – Олейник, Сефери – Степанюк, Марлисон

"Александрия"

Старт сезона наводил на мысль, что "Александрия" будет бороться если не за медали, то минимум за зону еврокубков. В принципе, такие ожидания до сих пор актуальны, но последний матч немного приземлил амбиции александрийцев и их болельщиков. Команда Гуры уступила новичку чемпионату, показав, что не все идеально.

В том поединке "Александрия" с 35-й минуты играла в большинстве, но умудрилась при такой ситуации пропустить дважды и проиграть 1:3. Это резко контрастирует с предыдущим поединком, когда благодаря характеру команда вырвала победу над "Минаем" на последних секундах игры. Интересно, как подопечные Гуры отреагируют на такие перепады настроения?! Также интересно, применит ли тренер ротацию после неудачной игры? Ведь раньше "Александрия" выступала почти одним и тем же составом.

Ориентировочный состав: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Белошевский, Цуриков – Демченко, Рыбалка, Волошин – Калитвинцев, Третьяков – Кобзарь

"Ворскла" – "Александрия". Статистика личных встреч

Для нынешнего образца УПЛ и "Ворскла", и "Александрия" – команды-старожилы. Между собой они провели 28 матчей в разных турнирах, так и не определив более сильного в глобальном разрезе (по десять побед).

"Ворскла" – "Александрия". Последние матчи команд

"Ворскла" победила в дебютном матче сезона (3:2 над шведским АИКом), после чего последовали только неудачи. С атакой у подопечных Скрипника нет проблем, "Ворскла" создает моменты и забивает. Но есть проблемы с защитой, где часто прослеживаются подрывные для перспектив ошибки.

"Александрии", такое впечатление, легче играть тогда, когда ситуация требует проявлять характер. Так, по крайней мере, было и с "Ингульцем", и с "Минаем". Когда нужно было действовать с позиции силы против обескровленного "Металлиста", команда Гуры растерялась. Это ориентир, в каком направлении александрийцам нужно двигаться в будущем.

"Ворскла" – "Александрия". Турнирное положение команд

"Ворскле" необходимы очки. Не столько для исправления турнирной ситуации (чемпионат долгий, время еще есть), сколько для психологического равновесия. Ведь быть единственным, кто еще не добывал зачетные баллы, при этом имея статус еврокубкового участника от Украины – очень неприятно.

"Александрия" не претендует на лидерство, но благодаря победе может уйти на перерыв в статусе команды из зоны еврокубков. Неплохая мотивация для рывка.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Колос 4 3 1 0 5-1 +4 10 0 2 Шахтер 4 3 1 0 4-1 +3 10 0 3 СК Днепр-1 3 3 0 0 8-0 +8 9 0 4 Заря 4 3 0 1 10-8 +2 9 0 5 Верес 4 3 0 1 4-3 +1 9 0 6 Металлист 4 2 1 1 6-4 +2 7 0 7 ФК Александрия 3 2 0 1 5-5 0 6 0 8 Металлист 1925 4 1 2 1 3-5 -2 5 0 9 Рух 4 1 0 3 4-6 -2 3 0 10 Динамо 3 1 0 2 3-6 -3 3 0 11 Ингулец 3 0 2 1 3-4 -1 2 0 12 Черноморец 4 0 2 2 2-4 -2 2 0 13 ФК Львов 3 0 1 2 2-4 -2 1 0 14 Кривбасс 4 0 1 3 0-3 -3 1 0 15 ФК Минай 2 0 1 1 2-3 -1 1 0 16 Ворскла 3 0 0 3 4-8 -4 0 0

"Ворскла" – "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" – "Александрия". Прогноз матча от UA-Футбол

Ничья 1:1. Когда-то проклятие "Ворсклы" должно потерять силу. Команда играет не настолько плохо, чтобы отводить ей роль откровенного аутсайдера. Но и "Александрия" – не тот соперник, против которого можно с уверенностью прогнозировать победу. Самый очевидный вариант – ничья, которая вряд ли будет слишком результативной.