Аполлон - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 15 сентября 2022

Выступления "Днепра-1" в УПЛ и еврокубках пока отличаются. Тяжело сказать, в чем именно причина, однако пока команда Кучера уверенно штампует победы в рамках внутреннего чемпионата, то за рубежом все обстоит хуже. Возможно дело в неопытности игроков и тренеров, возможно в том, что заметно снизился уровень нашего чемпионата. В общем, эта тема для совсем другой беседы. Мы же готовимся ко второму туру Лиги Конференций.

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В четверг "Днепр-1" вновь отправится на Кипр, правда на этот раз их соперником станет "Аполлон". Согласитесь, хороший шанс, чтобы впервые ощутить вкус еврокубковых очков. С другой стороны, четвертое кряду поражение за пределами УПЛ поставит вопрос ребром: "А так ли сильно нужны еврокубки днепрянам? Может им лучше сосредоточить все силы на матчах УПЛ?".

"Аполлон" 19:45 "Днепр-1"

ЛК, Группа Е. 2-й тур

15 сентября, Никосия, стадион "ГСП"

Арбитр: А.Фаркаш

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости

"Аполлон":

Днепрян ждет далеко не самый простой оппонент. Во-первых, "Аполлон" - действующий чемпион Кипра. Неплохо, правда? Команда взяла золото впервые с 2006-го года, а в новом первенстве добыла три победы в трех стартовых турах. Также в августе удалось пополнить трофейную комнату местным Суперкубком. И пока дома "Аполлон" играет здорово, в еврокубках все складывается не так.

Коллектив Давида Катала вначале вылетел из квалификации ЛЧ (2:4 против "Маккаби"), а после и из Лиги Европы (2:2 и 4:5 в серии пенальти против "Олимпиакоса"). Согласитесь, ситуация чем-то схожа с положением "Днепра-1".

Неделю назад "Аполлон" раскатал нулевую ничью против "Вадуца" и теперь будет мотивирован добыть домашнюю победу. Проблем с составом у "Аполлона" быть не должно, даже несмотря на непростой поединок в рамках чемпионата Кипра, который состоялся в прошедшую субботу. Ждем на поле основной состав.

Ориентировочный состав: А.Йованович - Кабрал, В.Йованович, Роберж, Алисами - Ба, Коль, Шполярич - Шахар, Питтас, Жради

"Днепр-1":

Завистники и хейтеры могут сказать, что днепрянам просто повезло на старте сезона УПЛ. Однако будут неправы. Коллектив Александра Кучера добыл три сухие победы над непростыми соперниками - "Динамо", "Вересом" и "Металлистом 1925". По игре именно "Днепр-1" выглядит самой свежей украинской командой и если удастся перенести все это в еврокубки, то и за выход из группы потягаться можно. Правда не будем забегать наперед, поскольку все упирается в кадры.

С этим у Кучера проблемы возникли еще до начала сезона. Пурита и Лучкевич продолжают находится в лазарете, при этом последний поединок пропустил ключевой защитник Сваток. Но на Кипр он отправился, а потому есть вероятность увидеть его с первых минут. Правда есть и другие новости - травму получил Артем Громов. Он пока не успел стать ключевым в новом клубе, правда всегда мог усилить по ходу матча. В четверг эту карту Кучер разыграть, увы, не сможет.

Ориентировочный состав: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок, Амаш - Довбик

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 АЗ Алкмаар 1 1 0 0 1-0 +1 3 2 Аполлон 1 0 1 0 0-0 0 1 3 Вадуц 1 0 1 0 0-0 0 1 4 Днепр-1 1 0 0 1 0-1 -1 0

Статистика команд

"Аполлон":

"Днепр-1":

Очные встречи

Ранее "Аполлон" и "Днепр-1" не пересекались на футбольном поле.

"Аполлон" - "Днепр-1": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Аполлон - Дніпро-1 Смотреть трансляцию

"Аполлон" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Аполлон" - "Днепр-1" от UA-Football

Ничья 1:1. За последний месяц днепряне так и не убедили нас в том, что могут стабильно играть как внутри Украины, так и за её пределами. Вероятно, данную суперспособность коллектив Кучера еще должен обрести, потому нам кажется, что к игре против "Аполлона" украинский клуб подходит не в статусе фаворита. Мы осторожно поставим на ничью, как минимум из-за схожести результатов двух команд. В чем уверенны, так это в не самом большом количестве голов - команды мало пропускают как в чемпионатах, так и в последних еврокубковых встречах. С защитой там все неплохо.