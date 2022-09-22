Словакия U-21 - Украина U-21. Анонс и прогноз матча квалификации Евро-2023 на 23 сентября 2022

Молодежная сборная Украины не играла на первенствах Европы с 2011-го года. Говорить о том, как и насколько сильно с того времени изменился мир (футбольный и не только) нет смысла. В своей истории молодые "сине-желтые" всего дважды играли в главном турнире Европы, и сейчас они максимально приблизились к третьему заходу. Второе место в группе вывело коллектив Руслана Ротаня в раунд плей-офф, где на их пути встанут одногодки из Словакии. Всего два шага до Евро, однако пройти их будет непросто.

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Словакия U-21 19:00 Украина U-21

Евро-2023, квалификация, первый матч плей-офф

23 сентября, Жилина, стадион "Жилина"

Трансляция: телеканал "Суспильне"

Интернет-трансляция: Youtube-канал УАФ

Арбитр: А.Линдхаут

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Последние новости и составы

Словакия U-21:

Как и украинская молодежка, "соколы" в своей группе заняли второе место, уступив при этом лидерство мощным испанцам. Против "красной фурии", которая выбила восемь из восьми, ловить было особо нечего, однако у коллектива Кентоша были и другие осечки. Во втором туре Словакия проиграла Северной Ирландии, а также успела пропустить три от вскоре дисквалифицированной России. Также нельзя не сказать, что в марте 2021-го словаки провели товарищеский матч именно против украинской сборной, выиграв со счетом 3:2.

The #U21EURO play-offs get underway tomorrow: Meet the teams hoping to make it to Georgia and Romania next summer!



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Who's going through????? — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) September 22, 2022

Состав сборной Словакии не имеет больших звезд. Часть игроков выступают в итальянских командах (Стрелец, Оберт), однако они далеки от места в старте. Наибольшую опасность могут нести фланги команды Кентоша - играющие там Капралик и Илко немало забили в отборе и могут доставить немало проблем украинской защите.

Ориентировочный состав: Белко - Суля, Немчик, Оберт, Войтко - Покорны, Лихи - Капралик, Кадак, Илко - Стрелец

Украина U-21:

"Сине-желтые" достойно преодолели отбор. Да, были лихие 0:5 от французов, однако если посмотреть на имена той команды, то может сложиться мнение, что они и на взрослом уровне не затерялись. В остальном сборная Ротаня шла почти без сбоев, потеряв очки лишь в игре против Северной Македонии и тех же французов. 23 бала за десять игр - вполне добротно, вселяет оптимизм.

В составе молодежной команды отсутствуют травмированные, однако есть другая проблема - игровая практика. Ротань играет по схеме 4-3-3, доверяя при этом почти одинаковому набору футболистов. Однако далеко не все часто играют в своих клубах - Крыськив и Михайленко на двоих сыграли в этом сезоне шесть минут (!), а это стержневые футболисты центра поля. Потому Руслан Ротань стоит перед дилеммой: выпускать тех, кто часто играет за свои клубы или продолжать доверять проверенным футболистам? Вероятно, он выберет второе.

Ориентировочный состав: Трубин - Сыч, Батагов, Сирота, Вивчаренко - Михайленко, Бондаренко, Крыськив - Вьюнник, Ванат, Судаков

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Путь в квалификации

Здесь все просто. Молодежные сборные Словакии и Украины встретятся дважды, и по итогам этих игр победитель отправится на Евро-2023. Проигравшая же сторона будет следить за молодежным континентальным первенством в экранов гаджетов.

Статистика команд

Словакия U-21:

Украина U-21:

Очные встречи

Словакия U-21 - Украина U-21: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Словакия U-21 - Украина U-21 от UA-Football

Ничья 1:1. Если смотреть на данное противостояние в целом, то лично для нас украинская команда выглядит фаворитом. Так сказать, заработали кредит доверия после группового этапа. Однако впереди два матча и данную дистанцию нужно пройти не только уверенно, но и прагматично. Вряд ли Украина сходу полетит вперед, а будет стараться играть на своих сильных сторонах, при этом добившись положительного результата на выезде. Потому мы в первой игре поставим на ничью, так как считаем, что обе стороны не решаться на раннем этапе дуэли форсировать события.