Словакия U-21 - Украина U-21. Анонс и прогноз матча квалификации Евро-2023 на 23 сентября 2022

Молодежная сборная Украины не играла на первенствах Европы с 2011-го года. Говорить о том, как и насколько сильно с того времени изменился мир (футбольный и не только) нет смысла. В своей истории молодые "сине-желтые" всего дважды играли в главном турнире Европы, и сейчас они максимально приблизились к третьему заходу. Второе место в группе вывело коллектив Руслана Ротаня в раунд плей-офф, где на их пути встанут одногодки из Словакии. Всего два шага до Евро, однако пройти их будет непросто.

Евро-2023, квалификация, первый матч плей-офф

23 сентября, Жилина, стадион "Жилина"

Как и украинская молодежка, "соколы" в своей группе заняли второе место, уступив при этом лидерство мощным испанцам. Против "красной фурии", которая выбила восемь из восьми, ловить было особо нечего, однако у коллектива Кентоша были и другие осечки. Во втором туре Словакия проиграла Северной Ирландии, а также успела пропустить три от вскоре дисквалифицированной России. Также нельзя не сказать, что в марте 2021-го словаки провели товарищеский матч именно против украинской сборной, выиграв со счетом 3:2.

