Минай - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.09.2022

Для обеих команд текущий чемпионат начался с эмоционального всплеска. "Минай" впервые в своей истории победил в гостях на уровне УПЛ. А "Львов" преодолел кадровые проблемы, мешавшие сформировать заявку. Именно поэтому матч клубных команд и происходит посреди окна сборных – из-за проблем львовян поединок первого тура вынуждены были перенести.

В этом матче вряд ли стоит рассчитывать на голевую феерию или просто яркий футбол. Но можно насытиться тактикой и организационными решениями. Ведь оба коллектива являются яркими представителями "тренерских команд".

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УПЛ. Перенесенный матч первого тура

25.09.2022. Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Андрей Коваленко

"Минай" 13:00 "Львов"

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"Минай"

Четыре очка в трех матчах – очень неплохой результат для "Миная". Хотя команда могла даже претендовать на большее, если бы реализовала пенальти в матче с "Колосом". После поединка оба тренера говорили о закономерности ничьей, но и победа закарпатцев не стала бы большой неожиданностью. Игра развивалась "на три результата".

Даже в проигранном матче ("Александрии") "Минай" выглядел небезнадежно. У Владимира Шарана, начиная с зимы, было достаточно времени для подготовки – и сейчас мы видим плоды работы. Тренер постоянно в игре, постоянно подсказывает своим подопечным, активно вносит коррективы. Это яркий пример того, как коллективный процесс целиком зависит от тренера.

Хотя важны и исполнители на поле. В этом матче, в частности, "Минай" вынужден будет обойтись без двух ключевых игроков – Эльдар Кулиев находится в расположении молодежной сборной Украины. Олег Горин также вызывается Ротанем на поединки молодежки, но в этот раз защитник – в резервном списке.

Вторая потеря – это вратарь Александр Бандура, удаленный ​​в матче против "Ингульца".

Ориентировочный состав: Пеньков – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Хахлев, Витенчук, Твердохлеб – Воробчак, Касимов – Вишневский

"Львов"

У "Львова" достижения стартового отрезка скромнее, но и календарь у команды Дулуба был более сложным – "Заря", "Динамо", "Кривбасс". Собственно, только с последним удалось зацепиться за очки (ничья 0:0), а вот грандам львовяне просто навязали борьбу. Дали бой, хотя оба матча проиграли.

Против "Динамо" была бледная игра в атаке, а вот в матче с "Зарей" "Львов" удивил своей изобретательностью. Правда, следует учитывать тот нюанс, что соперник активно шел вперед и раскрывался, предоставляя свободные зоны. Против "Миная" будет другая игра – похожа на ту, которая была с "Кривбассом". Тогда львовяне так и не смогли раскрыть защиту команды Вернидуба.

В команде Олега Дулуба нет дисквалифицированных. В сборные львовяне тоже не вызывались, так что ожидаем увидеть основной состав на поле "Минай-Арены".

Ориентировочный состав: Илющенков – Бусько, Муравский, Якымив, Мильченко – Шишка, Васильев, Бойко – Грисьо, Ныч – Бугай

"Минай" – "Львов". Статистика личных встреч

Команды совсем нечасто играли между собой – всего четыре матча. Но минайцам "Львов" уже успел набить оскомину. Ни одной победы на уровне УПЛ у закарпатцев над львовянами нет. Единственный успех пришелся на Кубок Украины, когда в 1/8-й финала "Минай" выиграл 2:0.

"Минай" – "Львов". Последние матчи команд

У "Миная" продолжалась длинная-длиннющая серия без побед в чемпионате Украины, но неделю назад начался новый отсчет. Команда Владимира Шарана победила "Ингулец", впервые в своей истории выступлений в УПЛ добыв три очка на выезде.

Бросается в глаза и то, что в трех матчах текущего сезона "Минай" непременно забивал. Это свидетельствует о хорошей организации коллективных действий.

"Львов" совершенно по-разному провел каждый из трех матчей этого чемпионата. Веселая перестрелка с "Зарей", убогое зрелище с "Кривбассом" и попытка задавить класс "Динамо" организованностью. Интересно, изобретет ли против "Миная" Олег Дулуб что-нибудь новое? Или, возможно, будут использованы уже наработанные схемы?

"Минай" – "Львов". Турнирное положение команд

"Минай" очень комфортно чувствует себя на девятом месте турнирной таблицы, но победа или ничья могут еще больше укрепить положение команды Владимира Шарана. За это следует бороться.

"Львов" набрал только одно очко, и находится рядом с зоной вылета. Матч с "Минаем" рассматривается львовянами как уникальный шанс снять с себя напряжение.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Колос 4 3 1 0 5-1 +4 10 0 2 Шахтер 4 3 1 0 4-1 +3 10 0 3 СК Днепр-1 3 3 0 0 8-0 +8 9 0 4 Заря 4 3 0 1 10-8 +2 9 0 5 Верес 4 3 0 1 4-3 +1 9 0 6 Металлист 4 2 1 1 6-4 +2 7 0 7 ФК Александрия 4 2 1 1 5-5 0 7 0 8 Металлист 1925 4 1 2 1 3-5 -2 5 0 9 ФК Минай 3 1 1 1 4-4 0 4 0 10 Рух 4 1 0 3 4-6 -2 3 0 11 Динамо 3 1 0 2 3-6 -3 3 0 12 Ингулец 4 0 2 2 4-6 -2 2 0 13 Черноморец 4 0 2 2 2-4 -2 2 0 14 ФК Львов 3 0 1 2 2-4 -2 1 0 15 Кривбасс 4 0 1 3 0-3 -3 1 0 16 Ворскла 4 0 1 3 4-8 -4 1 0

"Минай" – "Львов". Ставка и коэффициенты

"Минай" – "Львов". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Возвращаемся к тому, о чем говорили в начале – не будет яркого футбола. Но могут быть тактические сюрпризы со стороны тренеров. Команды достойны друг друга, обе показали, что умеют и могут забивать. Поэтому есть смысл прогнозировать голы и в одни, и в другие ворота. Но без феерии.