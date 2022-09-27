Украина U21 – Словакия U21. Анонс и прогноз на плей-офф за выход на Евро-2023

Первую встречу этих команд не иначе как фору, которую дала наша сборная сопернику, называть не хочется. Словаки не выглядели особенно лучше, но лучше воспользовались своими шансами впереди за счет мощных форвардов, в то время как мы слишком нервничали и подвергались провокациям. Хочется верить, что игра в пятницу стала уроком для наших ребят. Теперь оппоненты должны нервничать, что все идет не по их плану. Ресурс в виде прекрасного состава для выполнения этой задачи мы не имеем.

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Украина U21 - Словакия U21

Отбор на Евро-2023 среди молодежных сборных. Плей-офф. Ответный матч

27 сентября. Польша. Бельско-Бяла. Городской стадион. Начало в 18:30

Первый матч – 2:3

Главный арбитр – Рохит Сагги

Ассистенты: Гейр Исаксен и Мортене Йенсен (все – Норвегия)

Трансляция на ТВ - региональные каналы "Суспільного"

Интернет-трансляция – платформа "Суспільне Спорт", Youtube-каналы "Суспільне Спорт" и УАФ

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

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Первый матч

Украинская сборная очень нервно начала поединок, проходивший в пятницу. Это стало одной из причин пропущенного гола уже в дебюте игры. Центральные защитники завозились с мячом при входе в штрафную, в итоге Батагов нарушил правила, что привело к 11-метровому. Лунин пенальти вытащил, но с добиванием уже не справился. Однако довольно быстро Вьюник отыграл отставание, и команды ушли на перерыв при ничейном результате.

Во второй половине словаки снова забили в дебюте (Стрелец), а мы оперативно отыгрались (Крыськив). Однако вскоре Стрелец забил свой второй и третий командный гол в матче в пользу хозяев, на который мы уже ответить затруднились. 3:2 в пользу "соколят".

Украина U21: последние новости

На обеих пресс-конференциях между первым и вторым матчем Руслан Ротань выделил две главные составляющие, которые помешали нам получить результат в Словакии: психология и ошибки. Чуть ли не впервые со времен назначения нынешнего тренерского штаба команда вышла на поле с опаской за результат. Первые минут пять просто стояли на поле в ожидании какого-то чуда. Только потом стали вкатываться и показывать игру. Но провальные дебюты обоих таймов оставили нас без победы.

Еще одной особенностью предыдущей игры стал искусственный газон. Не сказать, что это стало большим преимуществом для словаков, но все же необходимый результат им принесло. Теперь соперники сыграют на траве и вопрос уже в другом: будет ли преимущество у Украины за счет удобного ей покрытия?

Мы накануне игры имеем только одну потерю: Вивчаренко перебрал желтые карточки, поэтому теперь сможет наблюдать за игрой со стороны. Его на левом фланге обороны должен заменить представитель "Зюлте Варегема" Драмбаев. Также напрашивается замена в центре обороны Батагова на Таловерова. Пусть защитник/опорник "Зари" извинит, но он сам знает, что первая игра со Словакией стала для него феерической со знаком минус. Не удивимся появлению справа в полузащите Назаренко с первых минут. В остальном наш состав должен быть тем же, что и в первой встрече.

Ориентировочный состав Украины U21 (слева – направо): Трубин – Драмбаев, Сирота, Батагов, Сыч – Судаков, Крыськив, Бондаренко, Михайленко – Вьюник, Ванат.

Словакия U21: последние новости

"Мы сосредоточились на мощном начале обоих таймов – это принесло результат. Мы были опасны в атаке, забили три гола очень сильной команде", – так первую игру охарактеризовал наставник словацкой молодежки Ярослав Кентош. Решение тренеров по переводу из национальной в молодежную сборную на время плей-офф Стрелеца и Суслова оказалось не просто правильным, а сработало максимально: оба отличились голами в ворота украинской сборной и приблизили свою команду к выходу на Евро. Оба должны появиться на поле и во вторник, но теперь наша защита уже имеет представление, против кого она будет действовать.

Ориентировочный состав Словакии U21 (слева – направо): Белко – Датко, Немчик, Оберт, Месик – Лавринчик, Покорны, Кадак – Капралик, Стрелец, Суслов.

Украина U21 – Словакия U21: ставки и коэффициенты на матч

Украина U21 – Словакия U21: прогноз на матч

В первой игре украинская команда оставила словакам слишком много шансов. Очевидно, что сейчас не только мы, но и соперник будет лучше подготовлен, однако ключевой все же должна стать работа над ошибками по итогам первой встречи. У нынешнего поколения нашей молодежки есть все, чтобы уверенно выходить в финальную часть крупного турнира. Главное не нервничать и верить в себя.

Ставка: Проход Украины U21 за 1.8

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз является одним из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.