Металлист 1925 - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 сентября 2022

Ковалевский "Колос" смог приятно удивить на старте сезона, уйдя на первый перерыв сборных в качестве одного из лидеров. Да, дистанция позади не самая большая, да и пока грандов на их пути замечено не было, но умение брать свое против равных коллективов - это также очень важно. В своей первой игре после паузы ковалевцы сыграют против "Металлиста 1925", еще одной интересной команды, которая, правда, пока смотрится не столь уверенно на старте. Но все мы знаем, что Валерий Кривенцов умеет удивлять.

"Металлист 1925" 17:00 "Колос"

VBET-лига. 5-й тур

30 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: Ю.Иванов

Трансляция: "Setanta Sports +"

Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Металлист 1925":

Харьковчане Кривенцова сухо начали сезон, дважды за два тура сыграв 0:0. После этого была феерическая перестрелка с "Ворсклой" (3:2) и разгром от "Днепра-1" (0:3). У харьковчан есть проблемы в плане созидания, ведь даже в игре против "Ворсклы" многое держалось на плечах одного Борячука. В остальных же играх "1925" создавал мало, несмотря на то, что команда умеет качественно держать мяч и умеет играть первым номером.

Во время паузы "Металлист 1925" проиграл в контрольном матче "Черноморцу" 1:3, параллельно с этим продолжая укреплять состав. Удалось вернуть в Украину уже опытного Вачиберадзе, а также подписать 18-летнего бразильца Ногейру. Последний, правда, пока будет играть за юниоров. Также отметим, что контрольный матч против "Черноморца" пропускали два важных игрока - Габелок и Рудавский. Тяжело сказать, сыграют ли они в эту пятницу.

Ориентировочный состав: Мозиль - Шершень, Ткачук, Курило, Коваленко - Мартынюк, Вачиберадзе - Ременюк, Русин, Дмитренко - Борячук

"Колос":

Как мы и писали выше, "бело-черные" стали одним из открытий старта кампании. Впервые с сезона 2020/21 между тренером и командой появилась синергия, и это принесло результат. Вышняк, по сути, следует по пути Костышина, делая упор на оборону и характер футболистов, что для ковалевцев всегда было превыше всего остального.

Чтобы лишний раз не стоять на месте, паузу на сборные ковалевцы заполнили минимальной победой на "Зарей". Также стоит отметить, что в заявку на сезон клуб внес некогда основного хавбека Богданова, который после начала войны пополнил ряды ВСУ. Сейчас он снова с командой и даже отыграл полчаса против луганчан. Правда далеко не факт, что его сразу выпустят на игру чемпионата.

Ориентировочный состав: Волынец - Золотов, Гончаренко, Новак, Черноморец - Милько, Ориховский - Болбат, Смирный, Мякушко - Безбородько

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 1 Колос 4 3 1 0 5-1 +4 10 0 8 Металлист 1925 4 1 2 1 3-5 -2 5 0

Статистика команд

"Металлист 1925":

"Колос":

Очные встречи

"Металлист 1925" - "Колос": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Металіст 1925 - Колос Смотреть трансляцию

"Металлист 1925" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Колос" от UA-Football

Победа "Колоса" 1:0. Очень заманчиво поставить на классическую для УПЛ ничью, однако это было бы слишком просто. Лично нам кажется, что ковалевцы ныне находятся в более выигрышном положении, что и показывает турнирная таблица. Но дело не только в ней. Состав "Колоса" сейчас кажется куда более сыгранным, нежели у соперника, да и проблем с кадрами у гостей быть не должно. В этом сезоне "бело-черные" на потоке берут очки против более-менее равных оппонентов. Думается, что в пятницу это случится вновь.