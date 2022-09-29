Верес - Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ 30.09.2022

Представьте, какой бы праздник был в Ровно, если бы одна нелепая недоимперия не решила воплотить в жизнь свои давние мечты. С 2019 года продолжалась реконструкция местного "Авангарда" и вот наконец-то она завершилась. Во время международной паузы "Верес" уже успел "освятить" газон вместе со своей молодежкой, но теперь все будет официально – команда Юрия Вирта будет принимать соседей из Львова.

VBet Лига. 5-й тур

30 сентября. Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр: Александр Соловьян

"Верес" 13:00 "Рух"

Телетрансляция – Setanta Sports+, YouTube

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

"Верес"

"Верес" ушел на международный перерыв, имея в своем активе девять очков из 12 возможных, что позволяет находиться на пятом месте. После провала в игре с "Днепром-1" команда Юрия Вирта вернула себе уверенность, обыграв на выезде "Кривбасс". Трехнедельную паузу ровенцы заполнили товарняком со "Львовом" и упоминавшимся спаррингом со своей молодежкой. В первом случае это была минимальная победа, а во втором – разгром с двумя хет-триками от Гайдучика и Сергечука.

А еще Юрий Вирт хвалил Михаила Шестакова. То есть у главного тренера сейчас хороший выбор среди нападающих. Пока чаще играл Гайдучик, его и попытаемся спрогнозировать в стартовом составе. В общем состав у ровенчан довольно стабильный, так что ожидать экспериментов не стоит, только если не произойдет форс-мажор. Ворота, как всегда, будет защищать Когут, в линии защиты выйдут Гагун, Мельник, Вовченко и Евгений Пасич, в центре поля треугольник формируют Кучеров, Клец и Лебеденко, Геннадий Пасич и Дахновский атакуют с флангов. О нападении мы уже говорили.

Ориентировочный состав "Верес": Когут – Гагун, Мельник, Вовченко, Е.Пасич – Кучеров, Клец – Дахновский, Лебеденко, Г.Пасич – Гайдучик.

"Рух"

Травмированный: Альваренга

Львовяне перед перерывом прервали серию из трех поражений подряд. Да еще и обыграли не кого бы то ни было, а одного из лидеров - "Зарю", что существенно улучшило настроение. Сейчас во Львове говорят, что хоть ровенчане и будут сверхмотивированными, но "руховцы" готовы дать бой. Чтобы не терять игровой тонус, команда Кучука сыграла с представителем областного чемпионата – "Скалой 1911" и победила 4:0. Весьма неплохо проявил себя Бойчук, оформивший дубль. Не удивимся, если он заменит в основе Ярослава Карабина, который играл с первых минут в поединке с "Зарей".

Есть вопросы относительно опорной зоны – на два места претендуют три исполнителя. Обычно Кучук делает сплав опыта и молодости, из молодых это Сапуга, а за опыт поочередно отвечают Федорчук и Довгий. Валерий играл против "Зари", но тогда матч был дома, поэтому его креатив пригодился больше. Алексей же более цепкий в отборе, поэтому допустим, что в этот раз именно он получит место в старте.

Ориентировочный состав "Руха": Панькив – Роман, Слюсар, Дидык, Лях – Довгий, Сапуга – Отабор-Соломон, Таллес, Климчук – Бойчук

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История противостояния

"Верес" и "Рух" сыграли три матча между собой. Впервые – в Кубке Украины в 2019 году, а еще дважды успели в прошлом сезоне. Львовяне победили в двух случаях, еще один поединок завершился вничью. Примечательно, что в каждом из трех матчей голом отмечался Юрий Климчук. Очевидно, "Верес" – любимая команда для вингера "Руха".

Статистика "Верес" – "Рух": 3 матча, +0 = 1 -2, общий счет 3:5

Последние матчи

"Верес"

10.09.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Верес" 0:1

03.09.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Верес" 2:0

27.08.2022. УПЛ. "Ворскла" – "Верс" 1:2

23.08.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Верес" 0:1

"Рух"

09.09.2022. УПЛ. "Рух" – "Заря" 3:1

02.09.2022. УПЛ. "Рух" – "Шахтер" 0:1

28.08.2022. УПЛ. "Колос" – "Рух" 2:0

24.08.2022. УПЛ. "Рух" – "Металлист" 1:2

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О 1 Колос 4 3 1 0 5-1 +4 10 2 Шахтер 4 3 1 0 4-1 +3 10 3 СК Днепр-1 3 3 0 0 8-0 +8 9 4 Заря 4 3 0 1 10-8 +2 9 5 Верес 4 3 0 1 4-3 +1 9 6 Металлист 4 2 1 1 6-4 +2 7 7 ФК Александрия 4 2 1 1 5-5 0 7 8 Металлист 1925 4 1 2 1 3-5 -2 5 9 ФК Львов 4 1 1 2 3-4 -1 4 10 ФК Минай 4 1 1 2 4-5 -1 4 11 Рух 4 1 0 3 4-6 -2 3 12 Динамо 3 1 0 2 3-6 -3 3 13 Ингулец 4 0 2 2 4-6 -2 2 14 Черноморец 4 0 2 2 2-4 -2 2 15 Кривбасс 4 0 1 3 0-3 -3 1 16 Ворскла 4 0 1 3 4-8 -4 1

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Верес - Рух

Это будет встреча команд, которые во главу угла ставят в первую очередь надежную игру в защите. Случаются, конечно, исключения, как в прошлом туре в игре "Руха" с "Зарей", но в то, что те же львовяне смогут повторить эту результативность, не верится. Будет упряма игра до первой ошибки соперника. Для того, кто ее допустит, она, скорее всего, станет роковой. Победителя прогнозировать не рискнем, а в том, что в поединке будет забито не больше двух голов, почти уверены.