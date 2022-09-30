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Металлист - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 октября 2022

Украина
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Впереди у "горняков" непростой календарь

Металлист - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 октября 2022

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Прошло два с половиной месяца с момента назначения Игоря Йовичевича тренером "Шахтера". Хорватский наставник очень неплохо начал путь с "горняками" на европейской арене (победа и ничья), параллельно с этим идя без поражений в УПЛ (десять балов за четыре тура). Можно сказать, что первый этап отношений между сторонами сложился неплохо, однако самое интересное впереди. У "горняков" будет непростой график, когда матчи УПЛ будет перемешаны с Лигой Чемпионов, а потому будет интересно глянуть, как хорватский тренер проявит себя в столь непростом сценарии. Первое испытание - субботняя битва против харьковского "Металлиста".

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"Металлист" 17:00 "Шахтер"

VBET-лига. 5-й тур
1 октября, Львов, "Арена Львов"
Арбитр: И.Пасхал
Трансляция: канал "2+2" (неофициальный транслятор)
Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Металлист":

Новосозданный харьковский клуб, который окрестили наследником того самого легендарного "Металлиста", шел по пути предшественника, перемешивая в составе украинских игроков с латиноамериканскими талантами. В Первой лиге получалась неплохо, однако война поставила крест на данном векторе, из-за чего пришлось делать ставку лишь на отечественных игроков. И дела так же идут неплохо - твердое место в середины таблицы и семь балов после четырех туров.

Во время паузы коллектив Ратия сыграл контрольный поединок против "Ворсклы", который закончился вничью 1:1, а также проиграл "Минаю" (1:2). В нем приняли участие последние новички "Металлиста" - опытный Чайковский, а также вернувшийся на родину из Армении Клименчук. Не уверенны касательного Игоря, но Егор точно будет иметь все шансы сыграть против "горняков" с первых минут.

Ориентировочный состав: Рыбка - Романюк, Мизюк, Порох, Клименчук - Ралюченко - Коркишко, Танковский, Панасенко, Картушов - Прядун

  • "Шахтер":

Может показаться удивительным, но пока в Лиге Чемпионов "Шахтер" Йовичевича играет в разы увереннее, нежели на внутренней арене. Вероятно, дело в тяжелом статусе "фаворита турнира", а также в том, что андердоги играют в неудобном для "горняков" стиле. Вот и получается, что ни разу за четыре тура "Шахтер" не был на голову выше оппонента, однако взять десять из 12 им это не помешало.

Пока большая часть основы играла в составе национальной и молодежной сборных Украины, что точно отразится на субботнем составе, оставшиеся футболисты "Шахтера" провели контрольный матч против польского "Радомяка" (0:2). В этой игре повреждение получил Марьян Швед из-за чего его участие в игре против "Металлиста" под вопросом. А вот кого стоит ожидать на поле, так это последнего новичка команды - Егора Назарину. Йовичевич давно хотел поработать с талантливым опорником, у которого есть задатки стать преемником Степаненко в опорной зоне.

Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Бондарь, Кривцов, Конопля - Назарина, Джурасек - Зубков, Судаков, Мудрик - Сикан

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
2 Шахтер 4 3 1 0 4-1 +3 10 0
6 Металлист 4 2 1 1 6-4 +2 7 0

Статистика команд

  • "Металлист":

Металлист - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 октября 2022 - изображение 1

  • "Шахтер":

Металлист - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 октября 2022 - изображение 2

Очные встречи

Ранее "Металлист" (созданный в 2019-м году под названием "Металл") и "Шахтер" на футбольном поле не пересекались.

"Металлист" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Parimatch
8.70
5.10
1.35
Сделать ставку
Favbet
8.80
5.10
1.35
Сделать ставку
VBET
10.00
5.30
1.36
Сделать ставку

Прогноз на матч "Металлист" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. "Горняки" традиционно тяжело смотрятся после паузы на матчи сборных. Сейчас, когда большую часть основы составляют футболисты сборной Украины, это будет заметно еще сильнее, а потому мы не исключаем сенсацию, однако больше уверенны в победе фаворита. Непростой, тяжелой, но победе. Хотя харьковчане, которые вели целенаправленную подготовку к "Шахтеру" во время паузы, могут удивить.

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В статье: Шахтер (Донецк) Прогнозы Металлист (Харьков)
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