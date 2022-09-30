Ингулец – Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 01.10.2022

Может показаться, что турнирная ситуация у петровского и полтавского коллективов похожая, ведь одни и другие идут в нижней части таблицы и без побед в нынешнем чемпионате. Но разница ощутима: у "Ворсклы" есть ресурс, чтобы добавлять в течение чемпионата и вернуться в верхнюю половину таблицы. Есть ли он у "Ингульца"? Увы, нет. Сергею Лавриненко снова придется строить команду-бульдога, которая будет вгрызаться в каждый балл в каждом матче в надежде остаться в элитном дивизионе еще на год.

"Ингулец" (Петрово) - "Ворскла" (Полтава)

Vbet-лига. 5-й тур

1 октября. Киев. НТК им. Банникова. Начало в 13:00

Главный арбитр – Владимир Новохатний

Ассистенты: Максим Чос и Александр Дашко

Трансляция на ТВ – Setanta Sports+

Интернет-трансляция: Setanta Sports

Текстовая трансляция - UA-Футбол

2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Ингулец": последние новости

Когда-то я уже поднимал тему перспектив "Ингульца" в украинской Премьер-лиге. Если Владимир Поворознюк хочет играть с "Реалом", то и игроков должен приглашать под подобные задачи. Но по кадровой работе каждого трансферного окна мы этого не видим. Возможно, это максимальные возможности "казаков" – тогда окей. Но тогда стоит провести между "хотим" и "можем".

Под занавес трансферного окна, который пришелся как раз на международную паузу, петровцы подписали еще троих новичков. И сейчас у команды даже перегрузка на нескольких позициях: например, есть три вратаря, каждый из которых плюс-минус одного уровня (не лучше взять кого-то одного, но на большую зарплату?), с Кравчуком аж четыре правых вингера, а номинальных центрбека остается только три. Просматривается с таким подбором желание играть на атаку, и оно благородно. Но линия нападения (вингеры, атакующие полузащитники и форварды) за 360 минут отличились в сумме по статистике "гол+пас" двумя баллами. Если честно, создается впечатление, что трансферную работу ведет лично Поворознюк, которому не хватает времени на скаутинг из-за музыкальной карьеры . А Сергею Лавриненко остается просто делать команду из материала, который ему дают.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева – направо): Паламарчук – Сакив, Ченбай, Поспелов, Нагиев – Кучеренко – Одарюк, Коробенко, Клименко, Запорожец – Марусич.

"Ворскла": последние новости

На этой неделе главное событие из лагеря "зелено-белых" пришло не из мужской команды, а из женской. Полтавчанки в борьбе за групповой этап Лиги чемпионов вылетели от албанок и прекратили борьбу на международной арене, доказав, что "Ворскла" просто проклята в еврокубках: не важно, какой это турнир. Команда все равно будет вылетать, какая бы из команд структуры это ни была и в каком турнире вне УПЛ не участвовала.

К слову, есть у полтавчан еще одна фишка: усиливаться уже после вылета из еврокубков. Так сказать, на перспективу. Именно под занавес трансферного окна в клуб присоединились Василий Кравец и Владлен Юрченко. Первый из них уже успел дебютировать и произвел очень приятное впечатление, а вот под второго уже придется строить новую схему.

Главной проблемой полтавчан за первый месяц соревнований стали последние минуты. То ли в конце августа - начале сентября солнышко сильно голову грело, то ли другие обстоятельства влияли на результат, но факт в том, что "Ворскла" дважды теряла очки в компенсированное время. Два дополнительных балла в таблице прямо сейчас к кардинальным изменениям не привели бы, но все равно ситуация выглядела бы не столь критичной.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Кравец, Зайков, Яворский, Родригес - Олейник, Толи, Скляр, Пердута - Юрченко - Степанюк.

Статистика команд

Для петровцев одним из главных матчей всего первого круга следует считать дуэль против "Миная" в предыдущем туре, которую "казаки" проиграли. Сейчас в таблице пока это не сильно видно, но когда чемпионат разгонится, именно очков в играх против прямых конкурентов - того же "Миная", возможно, "Черноморца" - будет не хватать больше всего.

У "Ворсклы" несколько длиннее история этого сезона, ведь начался он для команды с Лиги конференций, где полтавчане выступили традиционно для себя. Хотя именно в еврокубке "зелено-белые" завоевали пока единственную победу в нынешнем сезоне: победили в премьерной в 2022-м официальной игре АИК, от которого потом вылетели из турнира. В Швеции началась серия из четырех поражений, которую удалось оборвать только перед международной паузой во встрече с "Александрией".

Турнирное положение команд

Ситуация близка к критической для обоих коллективов. Но если в "Ингульце" уже буквально заложен ген борьбы за выживание, то как будет "Ворскла" выходить из нынешнего пике, будет интересно посмотреть. Любая победа полтавчан в субботу поднимет их сразу на несколько ступеней в турнирной таблице (все остальные конкуренты вряд ли одновременно выиграют), петровцам также необходимы три очка, чтобы улучшать свою нынешнюю ситуацию и выбираться из зоны переходных матчей.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 4 3 1 0 4-1 +3 10 2 Колос 5 3 1 1 5-3 +2 10 3 Верес 5 3 1 1 6-5 +1 10 4 СК Днепр-1 3 3 0 0 8-0 +8 9 5 Заря 4 3 0 1 10-8 +2 9 6 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 7 Металлист 4 2 1 1 6-4 +2 7 8 ФК Александрия 4 2 1 1 5-5 0 7 9 ФК Львов 4 1 1 2 3-4 -1 4 10 ФК Минай 4 1 1 2 4-5 -1 4 11 Рух 5 1 1 3 6-8 -2 4 12 Динамо 3 1 0 2 3-6 -3 3 13 Ингулец 4 0 2 2 4-6 -2 2 14 Черноморец 4 0 2 2 2-4 -2 2 15 Кривбасс 4 0 1 3 0-3 -3 1 16 Ворскла 4 0 1 3 4-8 -4 1

Личные встречи

Соперники пересекались трижды и на уровне УПЛ. Общее преимущество на стороне "Ворсклы", что неудивительно, ведь обычно это встреча между командой-аутсайдером и одним из претендентов на еврокубки, а не двух коллективов из четверки худших в чемпионате.

В каждом из трех предыдущих матчей "Ворскла" забивала по меньшей мере по два гола, а пропускали только в одном. В феврале 2021-го полтавчане тяжело входили в сезон после зимнего перерыва и чуть не проиграли (дважды отыгрывались с 0:1 и 1:2). Этих очков вполне могло не хватить для выхода в Лигу конференций. Две другие встречи проходили как раз осенью и завершались сухими победами полтавчан.

"Ингулец" - "Ворскла": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Ингулец" - "Ворскла" от UA-Футбол

Депрессивная ситуация полтавчан в таблице не должна подавлять болельщиков команды. "Ворскла" на фоне многих других коллективов лиги на поле не мучается, обостряет, но не все реализует. Когда-то должно прорвать. К тому же подводила концентрация на последних минутах в двух встречах из четырех. "Ингулец" в свою очередь находится как раз на том месте, которого заслуживает своей игрой. И веры в то, что за три недели Сергею Лавриненко удалось сделать из своего подбора игроков мадридский "Реал", очень мало. А учитывая историю противостояний (осенью "Ворскла" у "Ингульца" только побеждает, не пропуская) ставка напрашивается сама собой.

Ставка: победа "Ворсклы" и обе забьют - нет за 3.5

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.