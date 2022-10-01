Львов - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 октября 2022

"Днепр-1" за явным преимуществом забрал титул лучшей команды первых четырех туров. Да, команда Кучера не лидирует в УПЛ (всему виной один перенесенный матч), при это днепряне остаются единственными, кто не терял очки и даже не пропускал голы. Заявка на сенсацию? Это мы узнаем в будущем, а пока просто констатируем, что впереди у "Днепра-1" начинается сумасшедший период, когда еврокубки будут постоянно чередоваться с матчами чемпионата. Первым соперником в начале столь сложного пути днепрян будет "Львов". Команда - колючая и неприятная, однако для доказательства своих амбиций, три очка в субботу команде Кучера нужно набирать.

"Львов" 15:00 "Днепр-1"

VBET-лига. 5-й тур

1 октября, Львов, стадион "Скиф"

Арбитр: Д.Шурман

Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"/ Youtube-канл "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Львов":

Пока все команды отдыхали во время паузы сборных, львовяне Дулуба сыграли перенесенный поединок первого тура против "Миная". И сделали они весьма успешно. Несмотря на удаление в первом тайме, "сине-золотые" не сломались, удержали свои ворота на замке, а в компенсированное время еще и забили решающий гол. Есть первая победа в сезоне и прыжок на девятое место.

Кадровых проблем у "Львова" немного, но они есть. Дисквалифицированный Шишка матч точно пропустит, также под вопросом остаются Бугай и Мышенко, не сумевшие доиграть игру против "Миная" из-за травм. В остальном больших изменений ждать не стоит. Даже 24-летний кипер Иван Пономаренко должен сохранить свое место в воротах.

Ориентировочный состав: Пономаренко - Крушинский, Васильев, Муравский - Бусько, Мильченко, Якимов, Грисьо - Бойко - Ныч, Ременяк

"Днепр-1":

Как мы писали выше, днепряне приятно удивляют в УПЛ. Однако и это не все. Перед паузой на сборные коллектив Кучера смог добыть дебютную в истории еврокубковую победу, ярко обыграв на выезде "Аполлон". Наставник клуба неплохо подбирает состав на игру, при это не забывая уделять время молодым футболистам. Примером служит юный Рубчинский, которого до начала сезона знали единицы. А сейчас он основной в центре поля.

Статус "Днепра-1" сильно вырос, а значит теперь еще больше игроков команды задействуется в украинской сборной. Как в основной, так и в молодежной. Отсюда и наша ставка на ротацию. Вполне возможно, что отдых получат Пихаленок и Назаренко, а Довбику это, вероятно, не светит. Других форвардов в команде нет. Из хороших новостей - возвращение в общую группу Бланко и Громова.

Ориентировочный состав: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бланко, Рубчинский - Гуцуляк, Громов, Амаш - Довбик

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 4 Днепр-1 3 3 0 0 8-0 +8 9 0 9 Львов 4 1 1 2 3-4 -1 4 0

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"Львов" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Львов" - "Днепр-1" от UA-Football

Победа "Днепра-1" 2:0. Коллектив Дулуба - максимально неудобный соперник для фаворита. Они мало владеют мячом, зато строго и надежно играют в обороне, почти не оставляя пространства. Однако днепряне в нынешнем сезоне выглядит слишком хорошо, что наводит нас на мысль об их победе. Вероятно не самой простой, но они забивали в пяти из семи игр, и если поведут в счете против "Львова", вряд ли упустят свое.