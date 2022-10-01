Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.10.2022
Минай - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - Олександр Приходько
"Минай" за всю историю своего существования провел против "Динамо" шесть официальных поединков и все проиграл. Это дает основания говорить о принципиальности противостояния, но точнее суть раскроют разговоры о пропасти в классе между командами. "Динамо" даже в своей едва ли не самой худшей форме за многие последние годы выглядит ярким и безоговорочным фаворитом противостояния. Но и "Минай" изменился. Прежде всего – на тренерском мостике. Для Владимира Шарана это будет первое противостояние против топ-соперника в его ужгородской каденции. Как ни крути, а при таких обстоятельствах место для сенсации остается.
УПЛ. Пятый тур. 02.10.2022
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Шандор; арбитр VAR – Андрей Коваленко
"Минай" 13:00 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>
Видеотрансляция – Setanta Sports+ (линейный телеканал) и OTT Setanta Sports
"Минай"
"Минай" набрал неплохой ход. Домашняя ничья с "Колосом", который некоторое время возглавлял турнирную таблицу УПЛ, стала почетным результатом. А гостевая победа над "Ингульцом" – вообще историческим, ведь никогда раньше минайцы не брали три очка в элите за пределами родного стадиона. Команда Шарана была близка к тому, чтобы установить еще одно историческое достижение – впервые завоевать очки в трех подряд матчах престижнейшего украинского дивизиона. Но гол, пропущенный от "Львова" на последних секундах (при игре в большинстве), отрезвил минайских футболистов.
Шаран после того матча (перенесенного с первого тура) не выглядел удрученно. Напротив, воспринимал все как должное и говорил о своих сомнениях в способности его команды одержать победу над "Львовом". Деталей тренер не раскрыл, но сказал, что видел определенные проблемы на тренировке. Если эти проблемы действительно есть, то в матче с "Динамо" они могут еще больше сковывать команду.
Изменения в составе по сравнению с игрой против "Львова" ожидаются. Прежде всего – на позиции голкипера. Герман Пеньков отыграл надежно, но все же основным в "Минае" является Александр Бандура, который возвращается после дисквалификации.
Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Немчанинов, Горин, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Твердохлиб, Воробчак, Кулиев – Вишневский
"Динамо"
У "Динамо" тоже есть возвращения. Даже несколько. К общей группе на неделе присоединились ранее травмированные Денис Попов, Владислав Кулач и Руслан Нещерет. Но говорить о полном наборе все равно рано: до сих пор вне игры находятся Георгий Бущан и Николай Шапаренко. Важные игроки для "Динамо".
Во время паузы сборных состав киевлян пополнился новичком. Джастин Лонвейк как раз может сыграть на позиции Шапаренко, хотя последние матчи в "Виборге" (откуда перешел в "Динамо") нидерландец провел на позиции вингера. Непонятно, в каком состоянии находится Кахим Пэррис, который в команде уже относительно давно, но которому уже успели приписать ссору/недоразумение с тренером. Вообще, сейчас у "Динамо" каждая боевая единица – на вес золота. Об этом свидетельствует хотя бы возврат из аренды Бенито, на которого в других условиях вряд ли бы рассчитывали.
Ориентировочный состав: Бойко – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев, Буяльский – Цыганков, Кабаев – Беседин
"Минай" - "Динамо". Статистика личных встреч
За последние четыре года команды шесть раз сыграли между собой – и каждый раз победа была на стороне "Динамо". Дважды имел место разгром (3:0, 4:0), но бывали и матчи, в которых аутсайдер упорствовал и создавал киевлянам проблемы. Усложнить "Динамо" жизнь – это программа-минимум для "Миная" и на этот поединок. А там дальше как получится…
"Минай" - "Динамо". Последние матчи команд
Был исторический шанс не проиграть в третьем матче УПЛ подряд – такого на уровне УПЛ с "Минаем" никогда раньше не случалось. Но потеря концентрации на последних минутах поединка со "Львовом" испортила торжественный момент для Владимира Шарана. Неприятно, но не критично. Успешный результат с "Динамо" способен ослепить сиянием последнюю неудачу.
"Динамо" последние матчи провело ужасно – только одна победа в семи крайних играх. Причем, остальные шесть результатов – поражения. Улучшать положение нужно и в УПЛ, и в Лиге Европы. В еврокубковом турнире ситуация даже более критичная, ведь там меньше времени на исправление ошибок. Однако нет смысла после окна сборных беречь силы в матче УПЛ. Напротив, нужно восстановить ритм, тонус и сыгранность. Выезд на Закарпатье – хорошая для этого возможность.
"Минай" - "Динамо". Турнирное положение команд
Это тот редкий случай, когда "Минай" начинает матч против "Динамо" в статусе команды, находящейся в турнирной таблице выше. Закарпатцы набрали четыре балла в предыдущих поединках, "Динамо" – три. Ничья точно не устроит киевлян, а победа поднимет их максимум на девятую строчку. Тот случай, когда исправить все одним матчем, не удастся.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|5
|4
|1
|0
|10-2
|+8
|13
|0
|2
|СК Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11-0
|+11
|12
|0
|3
|Колос
|5
|3
|1
|1
|5-3
|+2
|10
|0
|4
|Верес
|5
|3
|1
|1
|6-5
|+1
|10
|0
|5
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10-8
|+2
|9
|0
|6
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|5-5
|0
|8
|0
|7
|Металлист
|5
|2
|1
|2
|7-10
|-3
|7
|0
|8
|ФК Александрия
|4
|2
|1
|1
|5-5
|0
|7
|0
|9
|ФК Львов
|5
|1
|1
|3
|3-7
|-4
|4
|0
|10
|ФК Минай
|4
|1
|1
|2
|4-5
|-1
|4
|0
|11
|Рух
|5
|1
|1
|3
|6-8
|-2
|4
|0
|12
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|13
|Динамо
|3
|1
|0
|2
|3-6
|-3
|3
|0
|14
|Ингулец
|5
|0
|2
|3
|4-7
|-3
|2
|0
|15
|Черноморец
|4
|0
|2
|2
|2-4
|-2
|2
|0
|16
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0-3
|-3
|1
|0
"Минай" - "Динамо". Ставка и коэффициенты
"Минай" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Динамо" 2:1. Сложный будет матч для фаворита – об этом говорил, в частности, Владимир Шаран. Его аргументы вполне обоснованы: "Динамо" выглядит уставшим, некоторые игроки еще не восстановились после травм, разбалансировка присутствует после разъездов в сборные. Это все равно не должно помешать столичной команде взять три очка, но борьба будет напряженной и упорной. "Минай" упрется и нервы попортит. Можно сделать ставку на "Минай" с форой "+2".
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- День гостевых побед, погоня Шахтера и Днепра-1 за лидерство. Таблица и результаты тура УПЛ
- Карпаты не отпускают Полесье, а Металлург – Оболонь. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Еще 530 ликвидированных россиян и много танков. Генштаб подвел итоги потерь оккупантов за минувшие сутки
- Львов - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 октября 2022
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО