Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.10.2022

"Минай" за всю историю своего существования провел против "Динамо" шесть официальных поединков и все проиграл. Это дает основания говорить о принципиальности противостояния, но точнее суть раскроют разговоры о пропасти в классе между командами. "Динамо" даже в своей едва ли не самой худшей форме за многие последние годы выглядит ярким и безоговорочным фаворитом противостояния. Но и "Минай" изменился. Прежде всего – на тренерском мостике. Для Владимира Шарана это будет первое противостояние против топ-соперника в его ужгородской каденции. Как ни крути, а при таких обстоятельствах место для сенсации остается.

Трансляция матча В эфире Відеотрансляція матчу Минай - Динамо Смотреть трансляцию

УПЛ. Пятый тур. 02.10.2022

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Шандор; арбитр VAR – Андрей Коваленко

"Минай" 13:00 "Динамо"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция – Setanta Sports+ (линейный телеканал) и OTT Setanta Sports

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Минай"

"Минай" набрал неплохой ход. Домашняя ничья с "Колосом", который некоторое время возглавлял турнирную таблицу УПЛ, стала почетным результатом. А гостевая победа над "Ингульцом" – вообще историческим, ведь никогда раньше минайцы не брали три очка в элите за пределами родного стадиона. Команда Шарана была близка к тому, чтобы установить еще одно историческое достижение – впервые завоевать очки в трех подряд матчах престижнейшего украинского дивизиона. Но гол, пропущенный от "Львова" на последних секундах (при игре в большинстве), отрезвил минайских футболистов.

Шаран после того матча (перенесенного с первого тура) не выглядел удрученно. Напротив, воспринимал все как должное и говорил о своих сомнениях в способности его команды одержать победу над "Львовом". Деталей тренер не раскрыл, но сказал, что видел определенные проблемы на тренировке. Если эти проблемы действительно есть, то в матче с "Динамо" они могут еще больше сковывать команду.

Изменения в составе по сравнению с игрой против "Львова" ожидаются. Прежде всего – на позиции голкипера. Герман Пеньков отыграл надежно, но все же основным в "Минае" является Александр Бандура, который возвращается после дисквалификации.

Ориентировочный состав: Бандура – ​​Гончар, Немчанинов, Горин, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Твердохлиб, Воробчак, Кулиев – Вишневский

"Динамо"

У "Динамо" тоже есть возвращения. Даже несколько. К общей группе на неделе присоединились ранее травмированные Денис Попов, Владислав Кулач и Руслан Нещерет. Но говорить о полном наборе все равно рано: до сих пор вне игры находятся Георгий Бущан и Николай Шапаренко. Важные игроки для "Динамо".

Во время паузы сборных состав киевлян пополнился новичком. Джастин Лонвейк как раз может сыграть на позиции Шапаренко, хотя последние матчи в "Виборге" (откуда перешел в "Динамо") нидерландец провел на позиции вингера. Непонятно, в каком состоянии находится Кахим Пэррис, который в команде уже относительно давно, но которому уже успели приписать ссору/недоразумение с тренером. Вообще, сейчас у "Динамо" каждая боевая единица – на вес золота. Об этом свидетельствует хотя бы возврат из аренды Бенито, на которого в других условиях вряд ли бы рассчитывали.

Ориентировочный состав: Бойко – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев, Буяльский – Цыганков, Кабаев – Беседин

"Минай" - "Динамо". Статистика личных встреч

За последние четыре года команды шесть раз сыграли между собой – и каждый раз победа была на стороне "Динамо". Дважды имел место разгром (3:0, 4:0), но бывали и матчи, в которых аутсайдер упорствовал и создавал киевлянам проблемы. Усложнить "Динамо" жизнь – это программа-минимум для "Миная" и на этот поединок. А там дальше как получится…

"Минай" - "Динамо". Последние матчи команд

Был исторический шанс не проиграть в третьем матче УПЛ подряд – такого на уровне УПЛ с "Минаем" никогда раньше не случалось. Но потеря концентрации на последних минутах поединка со "Львовом" испортила торжественный момент для Владимира Шарана. Неприятно, но не критично. Успешный результат с "Динамо" способен ослепить сиянием последнюю неудачу.

"Динамо" последние матчи провело ужасно – только одна победа в семи крайних играх. Причем, остальные шесть результатов – поражения. Улучшать положение нужно и в УПЛ, и в Лиге Европы. В еврокубковом турнире ситуация даже более критичная, ведь там меньше времени на исправление ошибок. Однако нет смысла после окна сборных беречь силы в матче УПЛ. Напротив, нужно восстановить ритм, тонус и сыгранность. Выезд на Закарпатье – хорошая для этого возможность.

"Минай" - "Динамо". Турнирное положение команд

Это тот редкий случай, когда "Минай" начинает матч против "Динамо" в статусе команды, находящейся в турнирной таблице выше. Закарпатцы набрали четыре балла в предыдущих поединках, "Динамо" – три. Ничья точно не устроит киевлян, а победа поднимет их максимум на девятую строчку. Тот случай, когда исправить все одним матчем, не удастся.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 5 4 1 0 10-2 +8 13 0 2 СК Днепр-1 4 4 0 0 11-0 +11 12 0 3 Колос 5 3 1 1 5-3 +2 10 0 4 Верес 5 3 1 1 6-5 +1 10 0 5 Заря 4 3 0 1 10-8 +2 9 0 6 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 0 7 Металлист 5 2 1 2 7-10 -3 7 0 8 ФК Александрия 4 2 1 1 5-5 0 7 0 9 ФК Львов 5 1 1 3 3-7 -4 4 0 10 ФК Минай 4 1 1 2 4-5 -1 4 0 11 Рух 5 1 1 3 6-8 -2 4 0 12 Ворскла 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 13 Динамо 3 1 0 2 3-6 -3 3 0 14 Ингулец 5 0 2 3 4-7 -3 2 0 15 Черноморец 4 0 2 2 2-4 -2 2 0 16 Кривбасс 4 0 1 3 0-3 -3 1 0

"Минай" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 2:1. Сложный будет матч для фаворита – об этом говорил, в частности, Владимир Шаран. Его аргументы вполне обоснованы: "Динамо" выглядит уставшим, некоторые игроки еще не восстановились после травм, разбалансировка присутствует после разъездов в сборные. Это все равно не должно помешать столичной команде взять три очка, но борьба будет напряженной и упорной. "Минай" упрется и нервы попортит. Можно сделать ставку на "Минай" с форой "+2".