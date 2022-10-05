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Днепр-1 - Вадуц. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 6 октября 2022
Днепряне набирают обороты
Фото: СК Днепр-1
После летней смены тренера и вектора развития, а также последующего провала в двух играх квалификации ЛЕ с "АЕКом", начало казаться, что днепрян не ждет ничего хорошего. Однако эти мысли в прошлом. Александра Кучер пока справляется достойно - его клуб выиграл четыре матча из четырех в УПЛ, а также взял три бала в двух играх Лиги Конференций. Впереди спарка с "Вадуцом", и если днепряне хотят увидеть еврокубковую весну, здесь желательно брать максимум. Тем более, с ресурсами проблем возникнуть не должно.
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"Днепр-1" 19:45 "Вадуц"
ЛК, Группа Е. 3-й тур
6 октября, Кошице, "Кошицкая футбольная арена"
Арбитр: Ф.Йович
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Днепр-1":
Кажется Александр Кучер может стать неплохим тренером. Его старт в "Днепре-1" справедливо получает положительные отзывы, его команда неплохо атакует, а еще лучше смотрится в обороне. Если в первых играх (тот самый провал с "АЕКом"), команда допускала детские ошибки и суетилась не по делу, то последующий перфоманс говорит о взрослении. Причем как футболистов, так и их наставника.
Дніпряни продовжили переможну ходу в УПЛ! ✊— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) October 1, 2022
Наступний крок - у неділю, 9 жовтня. pic.twitter.com/SfGly5AEXA
На прошедших выходных "Днепр-1" разбил "Львов" со счетом 3:0. Два гола до перерыва, позволили досрочно отправить отдыхать лидеров - Пихаленка и Довбика. Также здорово после травмы вернулся Бланко, место в составе которого не обсуждается. А вот Рубчинский, который в последней игре акцентировано закрывал позицию левого вингера, может остаться в запасе. Предположим, что левый край будет закрывать парочка легионеров Бузанелло (фулбек) и Амаш (вингер). Хотя пространство для маневра у Кучера сохраняется.
Ориентировочный состав: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Бланко - Гуцуляк, Пихаленок, Амаш - Довбик
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"Вадуц":
Противостоять "Днепру-1" будет лучшая команда Лихтенштейна. "Вадуц" - 48-кратный обладатель местного кубка, а также участник чемпионата Швейцарии. Ныне он играет в Челлендж Лиге (вторая по значимости в Швейцарии), занимая там девятое место. Клуб еще не побеждал в местном чемпионате, зато смог сотворить сенсацию в еврокубках - в квалификации Лиги Конференций им удалось одолеть "Рапид".
Impressionen von der gestrigen 0:2-Heimniederlage in der neunten Runde der dieci Challenge League gegen FC Stade Lausanne Ouchy ????— FC Vaduz (@VaduzFC) October 3, 2022
???? Swipe nach links für die Match-Statistik.
???? Hier geht's zum Spielbericht: https://t.co/Nug91ky3bg#hoppvadoz #supportFCV #fcvaduz #VADSLO pic.twitter.com/Z8ZWSlFqHU
Наставник команды Алессандро Манджарратти любит играть по оборонительной схеме 3-5-1-1. Команда забивает не очень много, но опасных игроков хватает. Прежде всего речь идет о 30-летнем атакующем полузащитнике Чичеке. На его счету в этом сезоне четыре гола и одна голевая. Отдельно отметим, что игру против "Днепра-1" пропустит капитан и основной кипер Беньямин Бюхель. Он заработал удаление в игре против "АЗ".
Ориентировочный состав: Шанд - Гассер, Изик, Трабер - Ульрих, Гаич, Добрас, Хаслер, Гельзер - Чичек - Сасере
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|АЗ
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|2
|СК Днепр-1
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|3
|Аполлон
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|4
|Вадуц
|2
|0
|1
|1
|1-4
|-3
|1
Статистика команд
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"Днепр-1":
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"Вадуц":
Очные встречи
Ранее "Днепр-1" и "Вадуц" на футбольном поле не пересекались.
"Днепр-1" - "Вадуц": трансляция матча
"Днепр-1" - "Вадуц": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Днепр-1" - "Вадуц" от UA-Football
Победа "Днепра-1" 2:0. Будущий матч - экзамен не только для днепрян, но для и всего украинского чемпионата. Коллектив Кучера - лучшая команда на старте сезона, и если у неё будут проблемы против представителя Лихтенштейна, это будет прямым сигналом о серьезном падении УПЛ. Правда кадровый потенциал, а также моральное состояние "Днепра-1", намекают на победу гостей в будущей игре. Главное задача - избежать недооценки.
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