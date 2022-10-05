Днепр-1 - Вадуц. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 6 октября 2022

После летней смены тренера и вектора развития, а также последующего провала в двух играх квалификации ЛЕ с "АЕКом", начало казаться, что днепрян не ждет ничего хорошего. Однако эти мысли в прошлом. Александра Кучер пока справляется достойно - его клуб выиграл четыре матча из четырех в УПЛ, а также взял три бала в двух играх Лиги Конференций. Впереди спарка с "Вадуцом", и если днепряне хотят увидеть еврокубковую весну, здесь желательно брать максимум. Тем более, с ресурсами проблем возникнуть не должно.

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"Днепр-1" 19:45 "Вадуц"

ЛК, Группа Е. 3-й тур

6 октября, Кошице, "Кошицкая футбольная арена"

Арбитр: Ф.Йович

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости и составы

"Днепр-1":

Кажется Александр Кучер может стать неплохим тренером. Его старт в "Днепре-1" справедливо получает положительные отзывы, его команда неплохо атакует, а еще лучше смотрится в обороне. Если в первых играх (тот самый провал с "АЕКом"), команда допускала детские ошибки и суетилась не по делу, то последующий перфоманс говорит о взрослении. Причем как футболистов, так и их наставника.

Дніпряни продовжили переможну ходу в УПЛ! ✊

Наступний крок - у неділю, 9 жовтня. pic.twitter.com/SfGly5AEXA — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) October 1, 2022

На прошедших выходных "Днепр-1" разбил "Львов" со счетом 3:0. Два гола до перерыва, позволили досрочно отправить отдыхать лидеров - Пихаленка и Довбика. Также здорово после травмы вернулся Бланко, место в составе которого не обсуждается. А вот Рубчинский, который в последней игре акцентировано закрывал позицию левого вингера, может остаться в запасе. Предположим, что левый край будет закрывать парочка легионеров Бузанелло (фулбек) и Амаш (вингер). Хотя пространство для маневра у Кучера сохраняется.

Ориентировочный состав: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Бланко - Гуцуляк, Пихаленок, Амаш - Довбик

"Вадуц":

Противостоять "Днепру-1" будет лучшая команда Лихтенштейна. "Вадуц" - 48-кратный обладатель местного кубка, а также участник чемпионата Швейцарии. Ныне он играет в Челлендж Лиге (вторая по значимости в Швейцарии), занимая там девятое место. Клуб еще не побеждал в местном чемпионате, зато смог сотворить сенсацию в еврокубках - в квалификации Лиги Конференций им удалось одолеть "Рапид".

Impressionen von der gestrigen 0:2-Heimniederlage in der neunten Runde der dieci Challenge League gegen FC Stade Lausanne Ouchy ????



???? Swipe nach links für die Match-Statistik.



???? Hier geht's zum Spielbericht: https://t.co/Nug91ky3bg#hoppvadoz #supportFCV #fcvaduz #VADSLO pic.twitter.com/Z8ZWSlFqHU — FC Vaduz (@VaduzFC) October 3, 2022

Наставник команды Алессандро Манджарратти любит играть по оборонительной схеме 3-5-1-1. Команда забивает не очень много, но опасных игроков хватает. Прежде всего речь идет о 30-летнем атакующем полузащитнике Чичеке. На его счету в этом сезоне четыре гола и одна голевая. Отдельно отметим, что игру против "Днепра-1" пропустит капитан и основной кипер Беньямин Бюхель. Он заработал удаление в игре против "АЗ".

Ориентировочный состав: Шанд - Гассер, Изик, Трабер - Ульрих, Гаич, Добрас, Хаслер, Гельзер - Чичек - Сасере

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Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 АЗ 2 2 0 0 5-1 +4 6 2 СК Днепр-1 2 1 0 1 3-2 +1 3 3 Аполлон 2 0 1 1 1-3 -2 1 4 Вадуц 2 0 1 1 1-4 -3 1

Статистика команд

"Днепр-1":

"Вадуц":

Очные встречи

Ранее "Днепр-1" и "Вадуц" на футбольном поле не пересекались.

"Днепр-1" - "Вадуц": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 - Вадуц Смотреть трансляцию

"Днепр-1" - "Вадуц": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Вадуц" от UA-Football

Победа "Днепра-1" 2:0. Будущий матч - экзамен не только для днепрян, но для и всего украинского чемпионата. Коллектив Кучера - лучшая команда на старте сезона, и если у неё будут проблемы против представителя Лихтенштейна, это будет прямым сигналом о серьезном падении УПЛ. Правда кадровый потенциал, а также моральное состояние "Днепра-1", намекают на победу гостей в будущей игре. Главное задача - избежать недооценки.