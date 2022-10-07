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Ворскла - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.10.2022

Украина
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Ворскла - Черноморец: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.10.2022

Фото: УПЛ/Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Противостояние братьев по несчастью", - так можно было бы окрестить этот матч. "Ворскла" и "Черноморец" пережили на старте чемпионата одинаково сложную судьбу: первые часто пропускали в конце, теряя важные очки из-за ошибок или недоработок. Вторым в некоторых поединках катастрофически не везло (как, например, с "Шахтером"). Но обе готовы к ренессансу. "Ворскла" уже даже шагнула в этом направлении, обыграв в прошлом туре на выезде "Ингулец". Чем сможет ответить "Черноморец"?

Зміст

УПЛ. Шестой тур
08.10.2022. Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Алексей Деревинский; арбитр ВАР – Денис Шурман

"Ворскла" 13:00 "Черноморец"

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Трансляція матчу Ворскла - Чорноморець
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Новости "Ворсклы"

Одна победа – и картина выглядит уже совсем по-другому. Конечно, до лидеров еще далеко, но, по крайней мере, уже видны горизонты борьбы за еврокубки, к которым "Ворскла" привыкла. Место в топ-5 должно быть самоцелью полтавчан.

С именитым тренером, с довольно неплохим для современного украинского футбола подбором исполнителей. Среди свежих приобретений "Ворсклы" – Родель Ричардс и Владлен Юрченко, уже даже сыгравший против "Ингульца". Скрипник начинал матчи против петровчан с Тотре, Толи, Сефери, Зайковым, Габриэлем, Бацулой, Чеснаковым в резерве. Глубина, которой могут завидовать многие другие участники УПЛ.

Трудно сказать, применит ли Скрипник ротацию. С одной стороны, существует золотое правило о стабильности победного состава, с другой – грех держать в резерве ряд легионеров, а также своего капитана. Прогнозируем, что Чеснаков появится в основе, где точно не будет дисквалифицированного Пердуты. Интересно было бы взглянуть на новичка Ричардса, являющегося воспитанником "Тоттенхэма". Но вряд ли тренер решится бросить британца в бой с первых минут.

Ориентировочный состав: Ризнык – Фелипе, Чеснаков, Яворский, Кравец – Скляр, Юрченко – Сефери, Олейник – Марлисон, Степанюк

Новости "Черноморца"

В последнем матче "Черноморца" произошло нерядовое событие: в течение одиннадцати минут выбыли сразу два голкипера. Дмитрий Непогодов получил удаление (точно не сыграет против "Ворсклы"), а Евгений Паст травмировался (наверняка не сыграет против "Ворсклы"). Пришлось выпускать Варакуту, у которого, кстати, был опыт выступлений в УПЛ и в предыдущие годы.

Роман Григорчук в том матче в атаке "Черноморца" выпустил новичка Бадибангу, но пока не привлекал Кубембу, призванного быть альтернативой (или дополнением) Юсову и Гладкому. Атака "Черноморца" – одна из самых плохих в лиге (три гола в шести матчах). Но защита соперника "моряков" – одна из самых проблемных в этом чемпионате. Потому лучше проявит себя тот, кто лучше замаскирует свои слабые стороны.

Ориентировочный состав: Варакута – Путря, Джеймс, Ермаков, Селин – Плакса, Политило, Бобко – Брагару, Бадибанга – Юсов

"Ворскла" – "Черноморец". Статистика личных встреч

Это противостояние с очень длинной историей. В разных турнирах и в разное время команды сыграли между собой 45 матчей. Достаточно существенное преимущество – на стороне "Ворсклы", хотя последний матч между этими соперниками не продемонстрировал разницы между командами – ничья 0:0.

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"Ворскла" – "Черноморец". Последние матчи команд

"Ворскла" победой над "Ингульцом" не просто прервала свою безвыигрышную серию, но и сделала заявку на то, чтобы "родить" беспроигрышную серию. По крайней мере, раньше была еще ничья с "Александрией", поэтому не проигрыш "Черноморцу" позволит говорить о какой-либо тенденции. Но для положительного результата полтавчанам крайне рекомендовано не ошибаться у собственных ворот.

Ворскла - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.10.2022 - изображение 5

"Черноморец" забивал в четырех из пяти матчей этого сезона. Каждое из трех случившихся поражений было с минимальной разницей в счете. Это свидетельствует о неуступчивости команды Романа Григорчука, но в то же время – об отсутствии спортивной зрелости. Одесские болельщики не без основания могут рассчитывать на то, что со временем это придет.

Ворскла - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.10.2022 - изображение 6

"Ворскла" – "Черноморец". Турнирное положение команд

В случае победы "Ворскла" не будет в группе лидеров, но закрепится в топ-10 и займет удобную позицию для штурма еврокубковой зоны. В контексте "Черноморца" нет смысла говорить о турнирной ситуации, пока команда не почувствует вкус побед. Пока же в активе – две ничьи.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 5 4 1 0 10-2 +8 13 0
2 СК Днепр-1 4 4 0 0 11-0 +11 12 0
3 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11 0
4 Металлист 6 3 1 2 9-11 -2 10 0
5 Заря 5 3 1 1 12-10 +2 10 0
6 ФК Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10 0
7 Верес 6 3 1 2 7-7 0 10 0
8 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 0
9 Динамо 4 2 0 2 4-6 -2 6 0
10 ФК Львов 5 1 1 3 3-7 -4 4 0
11 Рух 5 1 1 3 6-8 -2 4 0
12 ФК Минай 5 1 1 3 4-6 -2 4 0
13 Ворскла 5 1 1 3 5-8 -3 4 0
14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3 0
15 Черноморец 5 0 2 3 3-6 -3 2 0
16 Кривбасс 5 0 2 3 2-5 -3 2 0

"Ворскла" – "Черноморец". Ставка и коэффициенты

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2.23
2.60
4.00
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2.25
2.55
3.95
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2.24
2.57
3.98
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"Ворскла" – "Черноморец". Прогноз матча от UA-Футбол

Ничья 1:1. О "Ворскле" можно было бы говорить как о фаворите этого матча, но отсутствие надежности в защите рождает сомнения в способности команды Скрипника выиграть. Есть сомнения и в аналогичной способности "Черноморца", но точно понятно, что одесситы будут максимально мешать сопернику играть в свой футбол. Все это, скорее всего, выльется в небольшое количество голов – "тотал меньше 2,5".

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса) Прогнозы
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