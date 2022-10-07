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Ворскла - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.10.2022
Ворскла - Черноморец: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ/Автор невідомий
"Противостояние братьев по несчастью", - так можно было бы окрестить этот матч. "Ворскла" и "Черноморец" пережили на старте чемпионата одинаково сложную судьбу: первые часто пропускали в конце, теряя важные очки из-за ошибок или недоработок. Вторым в некоторых поединках катастрофически не везло (как, например, с "Шахтером"). Но обе готовы к ренессансу. "Ворскла" уже даже шагнула в этом направлении, обыграв в прошлом туре на выезде "Ингулец". Чем сможет ответить "Черноморец"?
- "Ворскла" 13:00 "Черноморец"
- "Ворскла"
- "Черноморец"
- "Ворскла" – "Черноморец". Статистика личных встреч
- "Ворскла" – "Черноморец". Последние матчи команд
- "Ворскла" – "Черноморец". Турнирное положение команд
- "Ворскла" – "Черноморец". Ставка и коэффициенты
- "Ворскла" – "Черноморец". Прогноз матча от UA-Футбол
УПЛ. Шестой тур
08.10.2022. Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Алексей Деревинский; арбитр ВАР – Денис Шурман
"Ворскла" 13:00 "Черноморец"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports+
Новости "Ворсклы"
Одна победа – и картина выглядит уже совсем по-другому. Конечно, до лидеров еще далеко, но, по крайней мере, уже видны горизонты борьбы за еврокубки, к которым "Ворскла" привыкла. Место в топ-5 должно быть самоцелью полтавчан.
С именитым тренером, с довольно неплохим для современного украинского футбола подбором исполнителей. Среди свежих приобретений "Ворсклы" – Родель Ричардс и Владлен Юрченко, уже даже сыгравший против "Ингульца". Скрипник начинал матчи против петровчан с Тотре, Толи, Сефери, Зайковым, Габриэлем, Бацулой, Чеснаковым в резерве. Глубина, которой могут завидовать многие другие участники УПЛ.
Трудно сказать, применит ли Скрипник ротацию. С одной стороны, существует золотое правило о стабильности победного состава, с другой – грех держать в резерве ряд легионеров, а также своего капитана. Прогнозируем, что Чеснаков появится в основе, где точно не будет дисквалифицированного Пердуты. Интересно было бы взглянуть на новичка Ричардса, являющегося воспитанником "Тоттенхэма". Но вряд ли тренер решится бросить британца в бой с первых минут.
Ориентировочный состав: Ризнык – Фелипе, Чеснаков, Яворский, Кравец – Скляр, Юрченко – Сефери, Олейник – Марлисон, Степанюк
Новости "Черноморца"
В последнем матче "Черноморца" произошло нерядовое событие: в течение одиннадцати минут выбыли сразу два голкипера. Дмитрий Непогодов получил удаление (точно не сыграет против "Ворсклы"), а Евгений Паст травмировался (наверняка не сыграет против "Ворсклы"). Пришлось выпускать Варакуту, у которого, кстати, был опыт выступлений в УПЛ и в предыдущие годы.
Роман Григорчук в том матче в атаке "Черноморца" выпустил новичка Бадибангу, но пока не привлекал Кубембу, призванного быть альтернативой (или дополнением) Юсову и Гладкому. Атака "Черноморца" – одна из самых плохих в лиге (три гола в шести матчах). Но защита соперника "моряков" – одна из самых проблемных в этом чемпионате. Потому лучше проявит себя тот, кто лучше замаскирует свои слабые стороны.
Ориентировочный состав: Варакута – Путря, Джеймс, Ермаков, Селин – Плакса, Политило, Бобко – Брагару, Бадибанга – Юсов
"Ворскла" – "Черноморец". Статистика личных встреч
Это противостояние с очень длинной историей. В разных турнирах и в разное время команды сыграли между собой 45 матчей. Достаточно существенное преимущество – на стороне "Ворсклы", хотя последний матч между этими соперниками не продемонстрировал разницы между командами – ничья 0:0.
"Ворскла" – "Черноморец". Последние матчи команд
"Ворскла" победой над "Ингульцом" не просто прервала свою безвыигрышную серию, но и сделала заявку на то, чтобы "родить" беспроигрышную серию. По крайней мере, раньше была еще ничья с "Александрией", поэтому не проигрыш "Черноморцу" позволит говорить о какой-либо тенденции. Но для положительного результата полтавчанам крайне рекомендовано не ошибаться у собственных ворот.
"Черноморец" забивал в четырех из пяти матчей этого сезона. Каждое из трех случившихся поражений было с минимальной разницей в счете. Это свидетельствует о неуступчивости команды Романа Григорчука, но в то же время – об отсутствии спортивной зрелости. Одесские болельщики не без основания могут рассчитывать на то, что со временем это придет.
"Ворскла" – "Черноморец". Турнирное положение команд
В случае победы "Ворскла" не будет в группе лидеров, но закрепится в топ-10 и займет удобную позицию для штурма еврокубковой зоны. В контексте "Черноморца" нет смысла говорить о турнирной ситуации, пока команда не почувствует вкус побед. Пока же в активе – две ничьи.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|5
|4
|1
|0
|10-2
|+8
|13
|0
|2
|СК Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11-0
|+11
|12
|0
|3
|Колос
|6
|3
|2
|1
|5-3
|+2
|11
|0
|4
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9-11
|-2
|10
|0
|5
|Заря
|5
|3
|1
|1
|12-10
|+2
|10
|0
|6
|ФК Александрия
|5
|3
|1
|1
|7-6
|+1
|10
|0
|7
|Верес
|6
|3
|1
|2
|7-7
|0
|10
|0
|8
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|5-5
|0
|8
|0
|9
|Динамо
|4
|2
|0
|2
|4-6
|-2
|6
|0
|10
|ФК Львов
|5
|1
|1
|3
|3-7
|-4
|4
|0
|11
|Рух
|5
|1
|1
|3
|6-8
|-2
|4
|0
|12
|ФК Минай
|5
|1
|1
|3
|4-6
|-2
|4
|0
|13
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|-3
|3
|0
|15
|Черноморец
|5
|0
|2
|3
|3-6
|-3
|2
|0
|16
|Кривбасс
|5
|0
|2
|3
|2-5
|-3
|2
|0
"Ворскла" – "Черноморец". Ставка и коэффициенты
"Ворскла" – "Черноморец". Прогноз матча от UA-Футбол
Ничья 1:1. О "Ворскле" можно было бы говорить как о фаворите этого матча, но отсутствие надежности в защите рождает сомнения в способности команды Скрипника выиграть. Есть сомнения и в аналогичной способности "Черноморца", но точно понятно, что одесситы будут максимально мешать сопернику играть в свой футбол. Все это, скорее всего, выльется в небольшое количество голов – "тотал меньше 2,5".
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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