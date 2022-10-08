Динамо - Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ 09.10.2022

Возможно, кто-то в этом противостоянии видит дуэль великого клуба и хайповиков. Возможно, некоторые видят здесь встречу двух зажатых здравым смыслом телереволюционеров. Но на самом деле это будет игра одного середняка чемпионата против другого. При чем, стоит отметить, оба показывают очень посредственный футбол. Очень. Впрочем, в двух предыдущих своих играх одни и другие в УПЛ не уступали. Продолжат ли свои серии?

"Динамо" (Киев) - "Рух" (Львов)

Vbet-лига. 6-й тур

9 октября. Львов. Стадион: "Арена Львов". Начало в 17:00

Главный арбитр - Игорь Пасхал

Ассистенты: Александр Павлинов и Виталий Сухин

Трансляция на ТВ - 2+2

Интернет-трансляция: FootballHub

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо": последние новости

Ситуация с травмированными та же, как и неделю назад. Психологический аспект, вероятно, стал даже хуже. Дело не просто в поражении "Ренну" в Лиге Европы в четверг, а в том, как этот результат произошел: киевляне до 89-й минуты цеплялись за героическую ничью, а потом удача юркнула с их рук. Главный вопрос: как выходить из кризиса. Перевести дыхание и перезагрузить мозг у коллектива просто нет времени. Но и нет выбора, ведь если не сделать это сейчас, то можно вообще не сделать.

По идее, Мирча Луческу должен провести ротацию состава, ведь после тяжелого поединка в Лиге Европы в прошлый четверг команду ожидает еще более тяжелый против того же "Ренна" в следующий четверг. В таком случае свой шанс с первых минут могут получить Караваев, Вивчаренко, Тымчик или же даже Перрис. Интересная история с Поповым: насколько на него в ярости коуч и даст ли молодому защитнику ище один шанс.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бойко - Вивчаренко, Бурда, Забарный, Караваев - Сидорчук - Ванат, Шепелев, Перрис - Буяльський - Гармаш.

"Рух": последние новости

Григорий Козловский собирает вокруг своего клуба очень много хайпа, но результатам первой команды это никоим образом не помогает и вряд ли поможет в перспективе. Леониду Кучуку с момента повторного назначения на должность наставника пришлось строить домик заново, привлекая молодежь. В декабре казалось, что вот-вот процесс будет завершен, но случилась война, во время которой "Рух" снова потерял опытных исполнителей (при чем украинцев). Теперь снова приходится вдохновлять на большие свершения молодых игроков, что повлияет на результаты.

На позициях от вратаря до опорной зоны Леонид Кучук уже определился с игроками, на которых он рассчитывает. Остается четверка игроков в атаке, где у львовян пока стабильно случается ротация. Не в последнюю очередь изменения происходят из-за нападения, где конкуренции у Карабина вообще нет, поэтому и результата нет. Можно ожидать ротацию в составе и сейчас, но я сделаю ставку, что никаких изменений по сравнению с визитом у "Вересу" в составе львивян не произойдет.

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Панькив - Лях, Дидык, Слюсар, Роман - Сапуга, Федорчук - Соломон-Отабор, Таллес, Бойчук - Климчук.

Статистика команд

Если просто взглянуть на результаты, то может показаться, что у "Динамо" не все так плохо в чемпионате. Две крайние встречи киевляне выиграли и понемногу выбираются со дна. Но дело в том, что побеждали, выжимая из себя только по голу, "Львов" и "Минай" - команды, которые во главе с "Ингульцом" являются одними из главных претендентов на вылет. К тому же, крайне напряженная ситуация на международной арене, где "бело-синие" проиграли уже пять матчей подряд: два "Бенфике" в ЛЧ и три в группе ЛЕ.

"Руху" также есть, чем гордиться в последнее время. Ровно месяц назад, 9 сентября, львовяне тогда еще в качестве худшей команды УПЛ за счет невероятного прозрения Таллеса и его хет-трика победили "Зорю" 3:0. Уже после международной паузы удалось сыграть вничью с "Вересом" (2:2). С командой Леонида Кучука последнее время произошло невероятное преобразование, ведь она из одной из самых оборонительных стала одной из самых забивающих. Однако с выводами спешить пока не стоит, хочется посмотреть на "желто-черных" на расстоянии хотя бы в четыре матча. Возможно, это явление временное.

Турнирное положение команд

Соперники занимают соседние места в турнирной таблице и вообще их судьба в текущем чемпионате пока развивается по похожим сценариям: "Динамо" после двух поражений с четвертого тура дважды выиграло, "Рух" после трех поражений с четвертого тура дважды не проиграл. Киевляне в случае победы могут рассчитывать даже на попадание в верхнюю половину таблицы, но для этого необходимо еще поражение "Металлиста 1925". Для львовян накануне игры главным триггером должна стать возможность обойти как раз своего текущего соперника в таблице. Ни одной из этих двух команд падение в зону вылета по итогам тура не угрожает.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 5 4 1 0 10-2 +8 13 2 СК Днепр-1 4 4 0 0 11-0 +11 12 3 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11 4 Металлист 6 3 1 2 9-11 -2 10 5 Заря 5 3 1 1 12-10 +2 10 6 ФК Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10 7 Верес 6 3 1 2 7-7 0 10 8 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 9 Ворскла 6 2 1 3 7-9 -2 7 10 Динамо 4 2 0 2 4-6 -2 6 11 ФК Львов 5 1 1 3 3-7 -4 4 12 Рух 5 1 1 3 6-8 -2 4 13 ФК Минай 5 1 1 3 4-6 -2 4 14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3 15 Кривбасс 5 0 2 3 2-5 -3 2 16 Черноморец 6 0 2 4 4-8 -4 2

Личные встречи

Соперничество между "Динамо" и "Рух" началось в спарринге перед дебютом львовян в УПЛ и завершилось сенсационной ничьей 0:0. С тех пор "желто-черные" до сих пор не смогли забить в ворота "Динамо", а сами регулярно пропускали. У киевлян победная серия из трех подряд поединков против "Руха" с разницей мячей 7:0. Никогда меньше двух "бело-синие" не забивали.

К слову, для понимания, насколько высока ротация состава "Руха" во время межсезонья. Среди тех, кто выходил в основе на премьерный очный официальный матч против "Динамо" (октябрь 2020-го) сейчас в составе львовян осталось только двое: вингеры Бойчук и Кухарук. У киевлян таких футболистов (с травмированными) девять: вне игры только Миколенко и де Пена.

"Динамо" - "Рух": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Рух" от UA-Футбол

"Рух" - очень удобный соперник для киевлян. В трех предыдущих официальных встречах "бело-синие" трижды выиграли и ни разу не пропустили. От киевлян сейчас можно ожидать чего угодно, однако ставка на "обе забьют - нет" все равно должна зайти. И не только благодаря "Динамо", но и в обратную сторону, когда зажатый в тиски еврокубков матч против "Руха" может плохо повлиять на физическое и психологическое состояние команды, а ротация не поможет.

Ставка: обе забьют - нет за 1.7

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.