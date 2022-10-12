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Вадуц - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13 октября 2022

Украина
(1 голосов)

Попытка обелить европейскую репутацию

Вадуц - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13 октября 2022

Фото: СК Днепр-1

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Ничья против "Вадуца" не нанесла серьезных потерь для "Днепра-1", если говорить о положении в группе. Коллектив Кучера по-прежнему остается на втором месте и имеет хорошие шансы на евровесну. Однако мировая с представителем второго швейцарского дивизиона - это удар по репутации. Днепряне уничтожают всех в УПЛ и такая неожиданность в Европе вряд ли входила в планы лидера украинского чемпионата. А потому впереди хороший шанс не только укрепиться на втором месте в квартете, но и отбелить свою репутацию.

Зміст

"Вадуц" 22:00 "Днепр-1"

ЛК, Группа Е. 4-й тур
13 октября, Вадуц, стадион "Райнпарк"
Арбитр: М.Барбу
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Вадуц":

Представитель Лихтенштейна изначально считался аутсайдером в группе Лиги Конференций, однако в целом андердог показывает зубы. В трех играх они дважды сыграли вничью, а поражение "АЗ" случилось уже в концовке игры, когда "Вадуц" остался в меньшинстве. Своими выступлениями в Европе команда Манджарратти заставляет с собой считаться, однако вряд ли их шансы на плей-офф высоки.

На выходных "Вадуц" продолжил свою серию без побед в Челлендж-лиге, сыграв вничью против "Шаффхаузена". Из хороших новостей - камбек на характере со счета 0:2, а также возвращение в строй капитана Бюхеля. Последнюю игру против днепрян кипер пропускал из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав: Бюхель - Гассер, Изик, Трабер - Ульрих, Фоссо, Гаич, Фер - Чичек - Сасере, Зуттер

  • "Днепр-1":

Одна из основных причин ничьи против "Вадуца" - недооценка со стороны днепрян. Коллектив Кучера находится на хорошем ходу, не пропускает в чемпионате, а потому вероятность того, что они на один вечер разучились играть в футбол отпадает. Это доказывается последующей игрой против "Зари", когда днепряне победили 3:0 и укрепились на вершине таблицы.

В ворота луганчан трижды забил Довбик, а всего на счету Артема семь голов в последних пяти играх. В старте его позиция не обсуждается. А вот по остальным вопросы могут возникнуть, поскольку ротация при таком графике жизненно необходима. Предположим, что в четверг с первых минут сыграют Бузанелло, Когут, Бланко и Назаренко. В общем, варианты есть.

Ориентировочный состав: Валеф - Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Бланко - Гуцуляк, Когут, Назаренко - Довбик

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Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О
1 АЗ 3 3 0 0 8-3 +5 9
2 СК Днепр-1 3 1 1 1 5-4 +1 4
3 Вадуц 3 0 2 1 3-6 -3 2
4 Аполлон 3 0 1 2 3-6 -3 1

Статистика команд

  • "Вадуц":

Вадуц - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13 октября 2022 - изображение 1

  • "Днепр-1":

Вадуц - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13 октября 2022 - изображение 2

Очные встречи

Вадуц - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13 октября 2022 - изображение 3

"Вадуц" - "Днепр-1": трансляция матча

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"Вадуц" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Parimatch
3.10
3.50
2.23
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Favbet
3.20
3.60
2.26
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3.20
3.66
2.30
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Прогноз на матч "Вадуц" - "Днепр-1" от UA-Football

Победа "Днепра-1" 2:0. Неделю назад коллектив Кучера мог понять, что недооценивать команды из Лихтенштейна нельзя. Теперь осталось доказать, что данный урок днепряне усвоили. Продолжим стоять на своем и поставим на победу "Днепра-1", как мы это делали неделю назад. Повторим, что состав под рукой у Кучера в разы интереснее, а скамейка запасных длиннее. Это должно сыграть ключевую роль.

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В статье: Вадуц СК Днепр-1 Прогнозы
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