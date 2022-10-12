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Вадуц - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13 октября 2022
Попытка обелить европейскую репутацию
Фото: СК Днепр-1
Ничья против "Вадуца" не нанесла серьезных потерь для "Днепра-1", если говорить о положении в группе. Коллектив Кучера по-прежнему остается на втором месте и имеет хорошие шансы на евровесну. Однако мировая с представителем второго швейцарского дивизиона - это удар по репутации. Днепряне уничтожают всех в УПЛ и такая неожиданность в Европе вряд ли входила в планы лидера украинского чемпионата. А потому впереди хороший шанс не только укрепиться на втором месте в квартете, но и отбелить свою репутацию.
"Вадуц" 22:00 "Днепр-1"
ЛК, Группа Е. 4-й тур
13 октября, Вадуц, стадион "Райнпарк"
Арбитр: М.Барбу
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Вадуц":
Представитель Лихтенштейна изначально считался аутсайдером в группе Лиги Конференций, однако в целом андердог показывает зубы. В трех играх они дважды сыграли вничью, а поражение "АЗ" случилось уже в концовке игры, когда "Вадуц" остался в меньшинстве. Своими выступлениями в Европе команда Манджарратти заставляет с собой считаться, однако вряд ли их шансы на плей-офф высоки.
Nächster Punktegewinn für unseren FC Vaduz in der UEFA Europa Conference League.— FC Vaduz (@VaduzFC) October 6, 2022
???? Hier geht’s zum Spielbericht: https://t.co/Nug91kgsjI#hoppvadoz #supportFCV #fcvaduz #DNIVAD pic.twitter.com/X6Dc15K2hj
На выходных "Вадуц" продолжил свою серию без побед в Челлендж-лиге, сыграв вничью против "Шаффхаузена". Из хороших новостей - камбек на характере со счета 0:2, а также возвращение в строй капитана Бюхеля. Последнюю игру против днепрян кипер пропускал из-за дисквалификации.
Ориентировочный состав: Бюхель - Гассер, Изик, Трабер - Ульрих, Фоссо, Гаич, Фер - Чичек - Сасере, Зуттер
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"Днепр-1":
Одна из основных причин ничьи против "Вадуца" - недооценка со стороны днепрян. Коллектив Кучера находится на хорошем ходу, не пропускает в чемпионате, а потому вероятность того, что они на один вечер разучились играть в футбол отпадает. Это доказывается последующей игрой против "Зари", когда днепряне победили 3:0 и укрепились на вершине таблицы.
Розташування команд у групі Е #UECL після 3-го туру. pic.twitter.com/9NI6tneP2i— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) October 6, 2022
В ворота луганчан трижды забил Довбик, а всего на счету Артема семь голов в последних пяти играх. В старте его позиция не обсуждается. А вот по остальным вопросы могут возникнуть, поскольку ротация при таком графике жизненно необходима. Предположим, что в четверг с первых минут сыграют Бузанелло, Когут, Бланко и Назаренко. В общем, варианты есть.
Ориентировочный состав: Валеф - Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Бланко - Гуцуляк, Когут, Назаренко - Довбик
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|АЗ
|3
|3
|0
|0
|8-3
|+5
|9
|2
|СК Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|5-4
|+1
|4
|3
|Вадуц
|3
|0
|2
|1
|3-6
|-3
|2
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|2
|3-6
|-3
|1
Статистика команд
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"Вадуц":
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"Днепр-1":
Очные встречи
"Вадуц" - "Днепр-1": трансляция матча
"Вадуц" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Вадуц" - "Днепр-1" от UA-Football
Победа "Днепра-1" 2:0. Неделю назад коллектив Кучера мог понять, что недооценивать команды из Лихтенштейна нельзя. Теперь осталось доказать, что данный урок днепряне усвоили. Продолжим стоять на своем и поставим на победу "Днепра-1", как мы это делали неделю назад. Повторим, что состав под рукой у Кучера в разы интереснее, а скамейка запасных длиннее. Это должно сыграть ключевую роль.
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