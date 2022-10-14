Металлист - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.10.2022

Это то, чего можно было ожидать. Команды Виктора Скрипника обычно сложно входят в сезон, но постепенно набирают темп. И вот "Ворскла": ноль очков в стартовых трех турах, и уже семь – в трех последних матчах на данный момент. "Металлист" этот отрезок сезона провел лучше, но допустил срыв 1:6 с "Шахтером", который подвергает сомнению способность харьковчан достойно сопротивляться грандам. "Ворскла" – не гранд, но вполне себе самодостаточное мерило для новичка турнира. Должно быть интересно.

УПЛ. Седьмой тур

15.10.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Соловян

"Металлист" 13:00 "Ворскла"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab

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Новости "Металлиста"

"Шахтеру" проиграть не стыдно. Ведь это команда, которая побеждает в Лиге чемпионов "Лейпциг" и отбирает очки у "Реала". С другой стороны, мы видели, как упирались "Черноморец", "Рух" и "Кривбасс", а "Металлист 1925" даже отобрал у "горняков" очки.

Хотя актуально ли сейчас говорить именно о поражении "Шахтеру"? Уже после того матча "Металлист" победил "Верес", который был вынужден в своем следующем поединке, как сказал Юрий Вирт, "демонстрировать реакцию". Пребывание в топ-5 и серия неплохих результатов на старте турнира наталкивают на мысль, что в УПЛ "Металлист" – в своей тарелке. Но после матча с "Ворсклой" картина будет более четкой.

Харьковчане не смогут сыграть сильнейшим составом. Дисквалифицированных нет, но есть травмированный капитан Александр Рыбка. Его прооперировали на неделе. Также на неделе произошло еще одно интересное кадровое событие: в украинский чемпионат вернулся Андерсон Пико, когда-то игравший за "Днепр".

Ориентировочный состав: Костык – Романюк, Федорив, Мизюк, Каплиенко – Танковский, Чайковский – Подлепенец, Чидомере, Картушов – Прядун

Новости "Ворсклы"

Виктор Скрипник уже не просто вывел команду из кризиса, а сделал заявку на установление успешной тенденции – завоеванные очки в трех последних матчах. В двух последних – победы. Приятнее полтавчанам еще и оттого, что викторию над "Черноморцем" в крайнем туре команде принес поздний гол Сефери. Ранее последние минуты часто играли против "Ворсклы".

Но результат в матче с "Черноморцем" был получен скорее вопреки, чем благодаря. Потому что у соперника были отрезки, в течение которых он серьезно превосходил полтавчан. "Черноморец" простил, а "Металлист" может и не пощадить. Поэтому самый лучший рецепт для "Ворсклы" – не доводить ситуацию к точке кипения.

В состав вернется Игорь Пердута, последний матч пропускавший из-за дисквалификации. Скляра можно будет использовать на профильной позиции в центре поля, хотя там после прихода Юрченко немалая конкуренция. Вообще, глубина состава у "Ворсклы" неплохая: даже Марлисон, в прошлом году забивший пять голов в УПЛ за "МХ-1925", не всегда проходит в основу.

Ориентировочный состав: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравец – Скляр, Юрченко, Олейник, Сефери – Марлисон, Степанюк

"Металлист" - "Ворскла". Статистика личных встреч

Эти команды впервые сыграют между собой, ведь "Металлист", созданный на базе "Металла", только-только пишет свою историю. Это клуб с тем же названием и той же символикой, но с новой летописью.

Со "старым" "Металлистом" "Ворскла" провела сорок матчей, в которых одержала тринадцать побед, шестнадцать раз проиграла и одиннадцать раз сыграла вничью.

"Металлист" - "Ворскла". Последние матчи команд

О поражении 1:6 от "Шахтера" уже много сказано. Но ранее был еще один неприятный результат – поражение от "Колоса" 0:1. Правда, последний матч компенсировал предыдущие неудачи, потому что принес желаемые три очка на обновленном ровенском "Авангарде" против "Вереса". В этот раз матч тоже на "Авангарде" – но на ужгородском. Своеобразное ситуативное дерби, ведь "Ворскла" также базируется на Закарпатье.

Хотя домашней ареной команды Скрипника является стадион в Минае. Там "Ворскла" имеет три разных результата: поражение, ничью и победу. Кстати, в этом сезоне полтавчанам уже пришлось быть гостями на ужгородском "Авангарде". Матч первого тура против "Зари" был сыгран именно здесь.

"Металлист" - "Ворскла". Турнирное положение команд

"Металлист" может опередить потерявший очки в этом туре "Верес" и "Колос", который свой матч сыграет позже. И может догнать "Шахтер", у которого запланирован матч против принципиального соперника "Динамо". "Ворскла" в случае победы догонит группу из трех команд, у которых по десять очков. В этой группе – и "Металлист".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 5 5 0 0 14-0 +14 15 0 2 Шахтер 5 4 1 0 10-2 +8 13 0 3 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11 0 4 Верес 7 3 2 2 8-8 0 11 0 5 Металлист 6 3 1 2 9-11 -2 10 0 6 ФК Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10 0 7 Заря 6 3 1 2 12-13 -1 10 0 8 Динамо 5 3 0 2 7-6 +1 9 0 9 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 0 10 Ворскла 6 2 1 3 7-9 -2 7 0 11 ФК Минай 7 1 3 3 5-7 -2 6 0 12 ФК Львов 5 1 1 3 3-7 -4 4 0 13 Рух 6 1 1 4 6-11 -5 4 0 14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3 0 15 Кривбасс 6 0 3 3 2-5 -3 3 0 16 Черноморец 6 0 2 4 4-8 -4 2 0

"Металлист" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Металлист" - "Ворскла". Прогноз матча от UA-Футбол

Ничья 1:1. Соперники достойны друг друга. И в то же время такие, чей очный матч очень сложно прогнозировать. "Ворскла" вышла из кризиса, но крепко на ногах еще не стоит. У "Металлист" – нестабильные результаты в последнее время. Спрогнозируем и не одним, и не другим. То есть, ничью.