Рух - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 16.10.2022

И все же это удивительно, когда безоговорочный лидер чемпионата Украины с огромным трудом едва обыгрывает 9-ю команду второго по рангу дивизиона Швейцарии. Пусть это действительно будет недооценка соперника (и не только со стороны команды, но и нас – болельщиков и журналистов), а на самом деле "Днепр-1" сильнее, как и большинство команд УПЛ за тот "противный" "Вадуц". В конце концов, все всегда познается в сравнении. Сегодня с лучшей командой Лихтенштейна будем сравнивать "Рух" - львовяне попытаются удивить фаворита, как им это уже в нынешнем сезоне удавалось.

VBET лига. Седьмой тур

Львов. Стадион Украины. Начало игры – 15:00

Арбитр: Юрий Иванов

"Рух" – "Днепр-1"

Телетрансляция – УНИАН

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Новости "Руха"

Львовская команда довольно неплохо противостояла "Шахтеру", но при условии, что горняки играли в меньшинстве весь второй тайм. С "Динамо" получилось хуже во многом за счет максимально эффективной реализации от подопечных Луческу. Впрочем, "Зарю" львовяне обыграли в таком же стиле – 3 гола из четырех ударов по воротам. Это если говорить о тенденциях в матчах "Руха" против претендентов на награды.

При этом Леонид Кучук обычно использует один и тот же состав с периодическими двумя изменениями. Тренер львовян тасует Федорчука и Довгого в опорной зоне, а также Бойчука и Карабина на острие атаки. Остальные позиции абсолютно стабильны: Панькив будет защищать ворота, хотя к нему в последнее время и есть вопросы, в защите выйдут Лях, Дидык, Слюсарь и Роман, одним из двух опорников будет Сапуга. Атакующая тройка – Соломон, Таллес, к слову, лучший бомбардир команды, и Климчук.

Ориентировочный состав: Панькив – Роман, Дидык, Слюсарь, Лях – Сапуга, Довгий – Соломон, Таллес, Климчук – Бойчук

Новости "Днепра-1"

Травмированный – Валерий Лучкевич

Наверное, днепровская команда и ее главный тренер еще не привыкли играть в таком графике – через два дня на третий. Но и возможности у нее на порядок выше, чем у других клубов украинской Премьер-лиги. Хотя Александр Кучер до этого не так активно использовал ротацию, но страдания с "Вадуцем" наверняка унесли немало сил. Следовательно, хотя бы на 3-4 позициях следует ждать новых игроков.

В частности, Балули останется в резерве, Пихаленок снова сыграет в качестве центрального атакующего, а рядом с Бабенко выйдет Рубчинский. Бланко не может похвастаться высокой выносливостью. Его на фланге атаки либо заменит Амаш, тогда в защите выйдет Бусанелло, либо Танчик. Своим результативным пасом на Довбика Владимир заслужил место в основе на следующий матч. Можно было бы спрогнозировать выход Назаренко, но Александра в четверг не было даже в заявке.

Ориентировочный состав: Валеф – Адамюк, Сваток, Логинов, Амаш – Бабенко, Рубчинский – Танчик, Пихалонок, Гуцуляк – Довбык

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Статистика противостояния

Эти клубы успели сыграть между собой пять матчей – дважды в Первой лиге, трижды в УПЛ. Преимущество на стороне днепровцев, выигравших трижды, еще однажды игра завершилась ничьей, "Рух" выиграл первую встречу в рамках УПЛ и еще с большим счетом – 4:1. Лучшими бомбардирами противостояния есть Назаренко, Когут и Федорчук – у всех по два забитых мяча.

"Рух" – "Днепр-1": +1 =1 -3, общий счет 6:10.

Встречи во Львове: +1 =0 -1, общий счет 5:4

Последние матчи

"Рух":

09.10.2022. УПЛ. "Динамо" - "Рух" 3:0

30.09.2022. УПЛ. "Верес" – "Рух" 2:2

09.09.2022. УПЛ. "Рух" – "Заря" 3:1

02.09.2022. УПЛ. "Рух" – "Шахтер" 0:1

28.08.2022. УПЛ. "Колос" – "Рух" 1:0

"Днепр-1":

13.10.2022. ЛК. "Вадуц" – "Днепр-1" 1:2

09.10.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Заря" 3:0

06.10.2022. ЛК. "Днепр-1" – "Вадуц" 2:2

01.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Днепр-1" 0:3

15.09.2022. ЛК. "Аполлон" – "Днепр-1" 1:3

Турнирное положение

После вчерашней ничьей "Львова" "Рух" опустился в зону переходных матчей. "Днепр-1" имеет стопроцентный результат, поэтому является единоличным лидером. Но в случае потери очков и победы "Шахтера" опустится на второе место.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 5 5 0 0 14-0 +14 15 2 Шахтер 5 4 1 0 10-2 +8 13 3 Металлист 7 4 1 2 12-13 -1 13 4 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11 5 Верес 7 3 2 2 8-8 0 11 6 ФК Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10 7 Заря 6 3 1 2 12-13 -1 10 8 Динамо 5 3 0 2 7-6 +1 9 9 Металлист 1925 6 2 3 1 7-7 0 9 10 Ворскла 7 2 1 4 9-12 -3 7 11 ФК Минай 7 1 3 3 5-7 -2 6 12 ФК Львов 6 1 2 3 5-9 -4 5 13 Рух 6 1 1 4 6-11 -5 4 14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3 15 Кривбасс 6 0 3 3 2-5 -3 3 16 Черноморец 6 0 2 4 4-8 -4 2

Котировки букмекеров

Прогноз на матч "Рух" – "Днепр-1"

Пока матчи в Лиге Конференций не влияли на выступления "Днепра-1" на внутренней арене. Но усталость накапливается, рано или поздно сбой может произойти. Вряд ли на этот раз, хоть "Рух" и выглядит "колючим" соперником. Молодой защите львовян будет непросто удержать Артема Довбика и других игроков группы атаки днепровской команды. Кстати, как вам варианты ставки на то, что форвард снова забьет? Его результативная серия в рамках УПЛ уже длится три матча, пока предпосылок, чтобы она прервалась, не видно.