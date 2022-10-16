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Рух - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 16.10.2022
Чего ждать от матча Рух - Днепр-1, чемпионат Украины, 16 октября 2022
фото - СК Дніпро-1
И все же это удивительно, когда безоговорочный лидер чемпионата Украины с огромным трудом едва обыгрывает 9-ю команду второго по рангу дивизиона Швейцарии. Пусть это действительно будет недооценка соперника (и не только со стороны команды, но и нас – болельщиков и журналистов), а на самом деле "Днепр-1" сильнее, как и большинство команд УПЛ за тот "противный" "Вадуц". В конце концов, все всегда познается в сравнении. Сегодня с лучшей командой Лихтенштейна будем сравнивать "Рух" - львовяне попытаются удивить фаворита, как им это уже в нынешнем сезоне удавалось.
VBET лига. Седьмой тур
Львов. Стадион Украины. Начало игры – 15:00
Арбитр: Юрий Иванов
"Рух" – "Днепр-1"
Телетрансляция – УНИАН
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Новости "Руха"
Львовская команда довольно неплохо противостояла "Шахтеру", но при условии, что горняки играли в меньшинстве весь второй тайм. С "Динамо" получилось хуже во многом за счет максимально эффективной реализации от подопечных Луческу. Впрочем, "Зарю" львовяне обыграли в таком же стиле – 3 гола из четырех ударов по воротам. Это если говорить о тенденциях в матчах "Руха" против претендентов на награды.
При этом Леонид Кучук обычно использует один и тот же состав с периодическими двумя изменениями. Тренер львовян тасует Федорчука и Довгого в опорной зоне, а также Бойчука и Карабина на острие атаки. Остальные позиции абсолютно стабильны: Панькив будет защищать ворота, хотя к нему в последнее время и есть вопросы, в защите выйдут Лях, Дидык, Слюсарь и Роман, одним из двух опорников будет Сапуга. Атакующая тройка – Соломон, Таллес, к слову, лучший бомбардир команды, и Климчук.
Ориентировочный состав: Панькив – Роман, Дидык, Слюсарь, Лях – Сапуга, Довгий – Соломон, Таллес, Климчук – Бойчук
Новости "Днепра-1"
Травмированный – Валерий Лучкевич
Наверное, днепровская команда и ее главный тренер еще не привыкли играть в таком графике – через два дня на третий. Но и возможности у нее на порядок выше, чем у других клубов украинской Премьер-лиги. Хотя Александр Кучер до этого не так активно использовал ротацию, но страдания с "Вадуцем" наверняка унесли немало сил. Следовательно, хотя бы на 3-4 позициях следует ждать новых игроков.
В частности, Балули останется в резерве, Пихаленок снова сыграет в качестве центрального атакующего, а рядом с Бабенко выйдет Рубчинский. Бланко не может похвастаться высокой выносливостью. Его на фланге атаки либо заменит Амаш, тогда в защите выйдет Бусанелло, либо Танчик. Своим результативным пасом на Довбика Владимир заслужил место в основе на следующий матч. Можно было бы спрогнозировать выход Назаренко, но Александра в четверг не было даже в заявке.
Ориентировочный состав: Валеф – Адамюк, Сваток, Логинов, Амаш – Бабенко, Рубчинский – Танчик, Пихалонок, Гуцуляк – Довбык
Статистика противостояния
Эти клубы успели сыграть между собой пять матчей – дважды в Первой лиге, трижды в УПЛ. Преимущество на стороне днепровцев, выигравших трижды, еще однажды игра завершилась ничьей, "Рух" выиграл первую встречу в рамках УПЛ и еще с большим счетом – 4:1. Лучшими бомбардирами противостояния есть Назаренко, Когут и Федорчук – у всех по два забитых мяча.
"Рух" – "Днепр-1": +1 =1 -3, общий счет 6:10.
Встречи во Львове: +1 =0 -1, общий счет 5:4
Последние матчи
"Рух":
- 09.10.2022. УПЛ. "Динамо" - "Рух" 3:0
- 30.09.2022. УПЛ. "Верес" – "Рух" 2:2
- 09.09.2022. УПЛ. "Рух" – "Заря" 3:1
- 02.09.2022. УПЛ. "Рух" – "Шахтер" 0:1
- 28.08.2022. УПЛ. "Колос" – "Рух" 1:0
"Днепр-1":
- 13.10.2022. ЛК. "Вадуц" – "Днепр-1" 1:2
- 09.10.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Заря" 3:0
- 06.10.2022. ЛК. "Днепр-1" – "Вадуц" 2:2
- 01.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Днепр-1" 0:3
- 15.09.2022. ЛК. "Аполлон" – "Днепр-1" 1:3
Турнирное положение
После вчерашней ничьей "Львова" "Рух" опустился в зону переходных матчей. "Днепр-1" имеет стопроцентный результат, поэтому является единоличным лидером. Но в случае потери очков и победы "Шахтера" опустится на второе место.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|14-0
|+14
|15
|2
|Шахтер
|5
|4
|1
|0
|10-2
|+8
|13
|3
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12-13
|-1
|13
|4
|Колос
|6
|3
|2
|1
|5-3
|+2
|11
|5
|Верес
|7
|3
|2
|2
|8-8
|0
|11
|6
|ФК Александрия
|5
|3
|1
|1
|7-6
|+1
|10
|7
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12-13
|-1
|10
|8
|Динамо
|5
|3
|0
|2
|7-6
|+1
|9
|9
|Металлист 1925
|6
|2
|3
|1
|7-7
|0
|9
|10
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9-12
|-3
|7
|11
|ФК Минай
|7
|1
|3
|3
|5-7
|-2
|6
|12
|ФК Львов
|6
|1
|2
|3
|5-9
|-4
|5
|13
|Рух
|6
|1
|1
|4
|6-11
|-5
|4
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|-3
|3
|15
|Кривбасс
|6
|0
|3
|3
|2-5
|-3
|3
|16
|Черноморец
|6
|0
|2
|4
|4-8
|-4
|2
Котировки букмекеров
Прогноз на матч "Рух" – "Днепр-1"
Пока матчи в Лиге Конференций не влияли на выступления "Днепра-1" на внутренней арене. Но усталость накапливается, рано или поздно сбой может произойти. Вряд ли на этот раз, хоть "Рух" и выглядит "колючим" соперником. Молодой защите львовян будет непросто удержать Артема Довбика и других игроков группы атаки днепровской команды. Кстати, как вам варианты ставки на то, что форвард снова забьет? Его результативная серия в рамках УПЛ уже длится три матча, пока предпосылок, чтобы она прервалась, не видно.
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