Черноморец - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 октября 2022

Так вышло, что седьмой тур украинского чемпионата получился не совсем полноценным. Из-за ситуация в стране не все команды сыграли в срок и сразу два поединка были перенесены на более поздний срок. Где-то справедливо, что в одном из матчей тура нынешнего сыграют две отдохнувшие команды - "Черноморец" и "Заря". В аспекте физической готовности преимущества не будет ни у одной из сторон, а вот вопрос тактической выучки и психологического настроя мы затронем ниже. Там все не так однозначно.

"Черноморец" 15:00 "Заря"

VBET-лига. 8-й тур

18 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: -

Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Черноморец":

Не такого ждали фанаты одесского клуба. Тяжело предположить, как играл бы "Черноморец" не случись войны, не покинь команду зимние новички. Сейчас мы видим, что второе пришествие Романа Григорчука складывается тяжело. За шесть игр одесситы набрали всего два бала, чередуя интересные перфомансы и провалы. Диагноз на лицо - хроническая нестабильность.

Две недели назад "моряки" упустили ничью в игре против "Ворсклы", сыграв 1:2. Уже в компенсированное время красную карточку получил капитан Сергей Кравченко, а значит во вторник команде он помочь не сможет. Вероятно, по позиции его заменит опытный Политыло, параллельно с этим в центре поле поступит усиление в виде юного Плаксы. Последний будет отвечать за креатив и созидание. Также нельзя не сказать о возвращении кипера Непогодова - он отсидел дисквалификацию.

Ориентировочный состав: Непогодов - Путря, Ермаков, Джеймс, Салюк - Политыло, Бобко, Плакса - Брагару, Юсов, Наумец

"Заря":

Не только "Черноморец" нестабилен в новом сезоне. Луганский коллектив Патрика ван Леувена так же может поразить всех слабой игрой, однако в сильные моменты они выглядят прекрасно. У "Зари" сложился костяк из молодых исполнителей, которые классно играют на пространстве, при этом часто ошибаясь в обороне. Потому и такой разброс, когда рядом с победами над "Динамо" и "Ворсклой" стоят поражения "Днепру-1" и "Руху".

Готуємось до гри з Чорноморцем! pic.twitter.com/VUrInTRipb — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 16, 2022

Главная проблема ван Леувена - левый фланг обороны. Есть травма у основного Вантуха, также последний матч пропускал его сменщик Смиян. По итогу выручать пришлось непрофильному Бутко, который, вероятно, сыграет и во вторник. Также прогнозируем возвращение в центр поля Чурко. Вячеслав должны будет помочь команде в плане креатива.

Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Снурницын, Бутко - Шахов, Булеца, Чурко - Кирюханцев, Русин, Кристиан

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 7 Заря 6 3 1 2 12-13 -1 10 0 16 Черноморец 6 0 2 4 4-8 -4 2 0

Статистика команд

"Черноморец":

"Заря":

Очные встречи

"Черноморец" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Черноморец" - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 2:1. За шесть туров одесситы пропустили восемь голов, но это еще неплохо. "Заря", к примеру, за этот же срок пропустила 13 раз! Оба факта говорят о том, что будущий матч может стать результативным, но нам не особо верится, в то, что игра будет конкурентной. Ошибками соперника в обороне еще нужно уметь воспользоваться, но атака "Черноморца" в новом сезоне пока не впечатляет. Это не касается "Зари", которая частенько атакуют и делает это вполне качественного. Потому в будущей встрече мы поставим на номинальных гостей.