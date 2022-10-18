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Львов - Верес. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 18.10.2022

Украина
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Чего ждать от матча 8-го тура чемпионата Украины Львов - Верес

Львов - Верес. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 18.10.2022

фото - ФК Львів

Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнее время "Верес" заметно притормозил и потерял место среди лидеров. Пока не лучшим образом работает главный козырь команды Юрия Вирта - оборона. Впрочем, ситуация не критична – ровенцы не побеждают, но и проигрывают крайне редко. Кажется, что сейчас оптимальный момент, чтобы снова получить три очка. Но "Львов", несмотря на все печальные прогнозы перед стартом сезона, держится достойно и демонстрирует, что способен навязать борьбу любому сопернику.

Зміст

VBet лига. 8-й тур
18 октября. Львов. Стадион Скиф. Начало – 13:00
Арбитр – Игорь Пасхал

"Львов" – "Верес"

Телетрансляция – Setanta Sports+, YouTube
Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Новости Львова

Не сыграет – Максим Грисьо (дисквалификация)

В прошлом туре команда Олега Дулуба проявила характер и завоевала ничью в игре с "Металлистом 1925", хотя дважды уступала в течение матча. При этом ее игра выглядела более интересной. Примечательно, пока "Львов" завоевал очки только на выезде, в частности, играл вничью с "Кривбассом" и побеждал "Минай". На своем поле львовяне проигрывали, но соперники были из разряда грандов – "Заря" и "Днепр-1".

Олег Дулуб до сих пор не может задействовать Максима Грисьо, так что справа в полузащите снова увидим Павла Полегенько. В общем, под рукой у белорусского тренера очень молодой состав и возможностей для больших изменений у него нет. Возможно, чтобы освежить атаку с первых минут сыграет Мышенко, неплохо вышедший на замену в предыдущем поединке – он может заменить Виталия Бойко. Якымив может стать альтернативой для одного из двух центральных хавбеков – Шишки или Васильева.

Ориентировочный состав: Пономаренко – Бусько, Муравский, Крушинский, Мильченко – Полегенько, Шишка, Васильев, Мышенко – Нычь, Бугай

Новости Вереса

Не сыграет – Геннадий Пасич, Виталий Дахновский (оба – дисквалификация)

Серия без побед "Вереса" уже насчитывает три матча, но два из них были сыграны вничью. В частности, и против "Миная" в прошлом туре. Тем не менее, при определенных обстоятельствах по итогам тура ровенчане могут вернуться в тройку лидеров, если одержат в этой игре победу.

Но получить ее будет непросто, учитывая, что Юрий Вирт потерял ключевых игроков атаки – вингеров Геннадия Пасича и Виталия Дахновского. Последний является самым результативным игроком команды – на его счету в текущем сезоне три забитых мяча. Равноценной замены им нет, возможно, даже придется менять тактику. К примеру, перейти на игру с двумя форвардами.

Предположим, что вместо брата в полузащите сыграет Евгений Пасич, тогда слева в обороне выйдет Квасный. На противоположном фланге стоит ожидать регулярно выходящего на замену Владислава Шарая. Вот он шанс завоевать место в основе. Ну и снова непонятная ситуация с центральным нападающим – Вирт тасует Гайдучика, Сергийчука и Шестакова, но ни один из них пока не впечатляет.

Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Квасный – Кучеров, Клец, Лебеденко – В.Шарай, Шестаков, Е.Пасич

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Статистика противостояния

Пока история насчитывает лишь одну официальную встречу между нынешними "Вересом" и "Львовом" - в рамках прошлого чемпионата. Тогда "Верес" победил благодаря единственному голу от Кучерова.

"Львов" – "Верес": +0 =0 -1, общий счет 0:1

Последние матчи

"Львов"

  • 15.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Львов" 2:2
  • 01.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Днепр-1" 0:3
  • 25.09.2022. УПЛ. "Минай" – "Львов" 0:1
  • 11.09.2022. УПЛ. "Динамо" – "Львов" 1:0
  • 04.09.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Львов" 0:0

"Верес"

  • 14.10.2022. УПЛ. "Минай" – "Верес" 1:1
  • 07.10.2022. УПЛ. "Верес" – "Металлист" 1:2
  • 30.09.2022. УПЛ. "Верес" – "Рух" 2:2
  • 10.09.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Верес" 0:1
  • 03.09.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Верес" 2:0

Турнирное положение

"Верес" – пяти и в случае победы поднимется на третье место, пока свои матчи не сыграют "Колос" и "Металлист". Но коваливцы и харьковчане сыграют с "Шахтером" и "Динамо" соответственно. "Львов" от зоны переходных матчей отделяет один балл.

# Команда И В Н П М РМ О
1 СК Днепр-1 6 6 0 0 17-2 +15 18
2 Шахтер 6 5 1 0 13-3 +10 16
3 Металлист 7 4 1 2 12-13 -1 13
4 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11
5 Верес 7 3 2 2 8-8 0 11
6 ФК Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10
7 Заря 6 3 1 2 12-13 -1 10
8 Металлист 1925 6 2 3 1 7-7 0 9
9 Динамо 6 3 0 3 8-9 -1 9
10 Ворскла 7 2 1 4 9-12 -3 7
11 ФК Минай 7 1 3 3 5-7 -2 6
12 ФК Львов 6 1 2 3 5-9 -4 5
13 Рух 7 1 1 5 8-14 -6 4
14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3
15 Кривбасс 6 0 3 3 2-5 -3 3
16 Черноморец 6 0 2 4 4-8 -4 2

Котировки букмекеров

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Прогноз матча Львов – Верес

Букмекеры отдают предпочтение в противостоянии ровенцам, но их выводы, похоже, основываются на местах команд в турнирной таблице. По игре с другими соперниками "Львов" на данный момент "Вересу" не уступает. Добавьте к этому потерю двух важных игроков атаки команды из Ровно, и получится, что у хозяев очень неплохие шансы завоевать очки. Можно рискнуть и поставить на победу "Львова", или сыграть осторожнее – 1Х.

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В статье: ФК Львов Верес (Ровно) Прогнозы
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