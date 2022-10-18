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Львов - Верес. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 18.10.2022
Чего ждать от матча 8-го тура чемпионата Украины Львов - Верес
фото - ФК Львів
В последнее время "Верес" заметно притормозил и потерял место среди лидеров. Пока не лучшим образом работает главный козырь команды Юрия Вирта - оборона. Впрочем, ситуация не критична – ровенцы не побеждают, но и проигрывают крайне редко. Кажется, что сейчас оптимальный момент, чтобы снова получить три очка. Но "Львов", несмотря на все печальные прогнозы перед стартом сезона, держится достойно и демонстрирует, что способен навязать борьбу любому сопернику.
VBet лига. 8-й тур
18 октября. Львов. Стадион Скиф. Начало – 13:00
Арбитр – Игорь Пасхал
"Львов" – "Верес"
Телетрансляция – Setanta Sports+, YouTube
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Новости Львова
Не сыграет – Максим Грисьо (дисквалификация)
В прошлом туре команда Олега Дулуба проявила характер и завоевала ничью в игре с "Металлистом 1925", хотя дважды уступала в течение матча. При этом ее игра выглядела более интересной. Примечательно, пока "Львов" завоевал очки только на выезде, в частности, играл вничью с "Кривбассом" и побеждал "Минай". На своем поле львовяне проигрывали, но соперники были из разряда грандов – "Заря" и "Днепр-1".
Олег Дулуб до сих пор не может задействовать Максима Грисьо, так что справа в полузащите снова увидим Павла Полегенько. В общем, под рукой у белорусского тренера очень молодой состав и возможностей для больших изменений у него нет. Возможно, чтобы освежить атаку с первых минут сыграет Мышенко, неплохо вышедший на замену в предыдущем поединке – он может заменить Виталия Бойко. Якымив может стать альтернативой для одного из двух центральных хавбеков – Шишки или Васильева.
Ориентировочный состав: Пономаренко – Бусько, Муравский, Крушинский, Мильченко – Полегенько, Шишка, Васильев, Мышенко – Нычь, Бугай
Новости Вереса
Не сыграет – Геннадий Пасич, Виталий Дахновский (оба – дисквалификация)
Серия без побед "Вереса" уже насчитывает три матча, но два из них были сыграны вничью. В частности, и против "Миная" в прошлом туре. Тем не менее, при определенных обстоятельствах по итогам тура ровенчане могут вернуться в тройку лидеров, если одержат в этой игре победу.
Но получить ее будет непросто, учитывая, что Юрий Вирт потерял ключевых игроков атаки – вингеров Геннадия Пасича и Виталия Дахновского. Последний является самым результативным игроком команды – на его счету в текущем сезоне три забитых мяча. Равноценной замены им нет, возможно, даже придется менять тактику. К примеру, перейти на игру с двумя форвардами.
Предположим, что вместо брата в полузащите сыграет Евгений Пасич, тогда слева в обороне выйдет Квасный. На противоположном фланге стоит ожидать регулярно выходящего на замену Владислава Шарая. Вот он шанс завоевать место в основе. Ну и снова непонятная ситуация с центральным нападающим – Вирт тасует Гайдучика, Сергийчука и Шестакова, но ни один из них пока не впечатляет.
Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Квасный – Кучеров, Клец, Лебеденко – В.Шарай, Шестаков, Е.Пасич
Статистика противостояния
Пока история насчитывает лишь одну официальную встречу между нынешними "Вересом" и "Львовом" - в рамках прошлого чемпионата. Тогда "Верес" победил благодаря единственному голу от Кучерова.
"Львов" – "Верес": +0 =0 -1, общий счет 0:1
Последние матчи
"Львов"
- 15.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Львов" 2:2
- 01.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Днепр-1" 0:3
- 25.09.2022. УПЛ. "Минай" – "Львов" 0:1
- 11.09.2022. УПЛ. "Динамо" – "Львов" 1:0
- 04.09.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Львов" 0:0
"Верес"
- 14.10.2022. УПЛ. "Минай" – "Верес" 1:1
- 07.10.2022. УПЛ. "Верес" – "Металлист" 1:2
- 30.09.2022. УПЛ. "Верес" – "Рух" 2:2
- 10.09.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Верес" 0:1
- 03.09.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Верес" 2:0
Турнирное положение
"Верес" – пяти и в случае победы поднимется на третье место, пока свои матчи не сыграют "Колос" и "Металлист". Но коваливцы и харьковчане сыграют с "Шахтером" и "Динамо" соответственно. "Львов" от зоны переходных матчей отделяет один балл.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|6
|6
|0
|0
|17-2
|+15
|18
|2
|Шахтер
|6
|5
|1
|0
|13-3
|+10
|16
|3
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12-13
|-1
|13
|4
|Колос
|6
|3
|2
|1
|5-3
|+2
|11
|5
|Верес
|7
|3
|2
|2
|8-8
|0
|11
|6
|ФК Александрия
|5
|3
|1
|1
|7-6
|+1
|10
|7
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12-13
|-1
|10
|8
|Металлист 1925
|6
|2
|3
|1
|7-7
|0
|9
|9
|Динамо
|6
|3
|0
|3
|8-9
|-1
|9
|10
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9-12
|-3
|7
|11
|ФК Минай
|7
|1
|3
|3
|5-7
|-2
|6
|12
|ФК Львов
|6
|1
|2
|3
|5-9
|-4
|5
|13
|Рух
|7
|1
|1
|5
|8-14
|-6
|4
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|-3
|3
|15
|Кривбасс
|6
|0
|3
|3
|2-5
|-3
|3
|16
|Черноморец
|6
|0
|2
|4
|4-8
|-4
|2
Котировки букмекеров
Прогноз матча Львов – Верес
Букмекеры отдают предпочтение в противостоянии ровенцам, но их выводы, похоже, основываются на местах команд в турнирной таблице. По игре с другими соперниками "Львов" на данный момент "Вересу" не уступает. Добавьте к этому потерю двух важных игроков атаки команды из Ровно, и получится, что у хозяев очень неплохие шансы завоевать очки. Можно рискнуть и поставить на победу "Львова", или сыграть осторожнее – 1Х.
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