Шахтер - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 октября 2022

О "Шахтере" сейчас говорят все, кто следит за украинским футболом, и в основном эти слова положительные. "Горняки" и в Европе играют неплохо, имея шансы на плей-офф ЛЧ после четырех туров, и в чемпионате набрали ход, обыграв "Динамо" на прошедших выходных. Не стоит делать выводов после двух-трех месяцев, однако пока своей работой Игор Йовичевич удивляет даже главных хейтеров дончан. Вот только сможет ли хорват так же качественно настроить подопечных на игру против "Колоса", как он это делал перед "Реалом" и "Динамо"? Интересный вопрос, не правда ли?
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"Шахтер" 17:00 "Колос"
VBET-лига. 8-й тур
19 октября, Ковалевка, стадион "Арена Львов" Арбитр: А.Коваленко Трансляция: "Setanta Sports+" Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"
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На прошедших выходных "горняки" по делу обыграли "Динамо" в главном матче полугодия, забив в их ворота сразу три гола. "Шахтер" в целом неплохо идет по сезону, добавляя от тура к туру. Если на старте была ничья против "Металлиста 1925", а также вялые победы над "Кривбассом" и "Черноморцем", то после пришел триумф против "Динамо" и разгром "Металлиста". Это можно считать прогрессом.
Дончане живут в условиях непростого графика, однако под рукой наставника приличная обойма игроков, так что ротацию стоит ожидать. К примеру, с первых минут могут выйти Джурасек, Кривцов или Петряк, которые всегда способны подменить Судакова, Бондаря или Зубкова. Также интересно глянуть на Назарину с первых минут. Капитан "Зари" был взят в качестве потенциального преемника Степаненко и когда давать ему шанс, если не сейчас?
Ковалевцы пропустили недавний тур УПЛ, когда их встреча против "Зари" была перенесена на более поздний срок. В теории это должно было дать шанс команде Вышняка немного перезагрузиться, поскольку недавний лидер УПЛ не впечатляет после международной паузы. Сначала "бело-черные" в большинстве проиграли "Металлисту 1925", а после сыграли унылый матч против "Ингульца", который завершился без голов. У команды есть проблемы как с созданием моментов, так и с их последующей реализацией.
Несмотря на почти двухнедельную паузу, Ярославу Вышняку придется провести несколько замен. Как минимум, точно не сыграет капитан Милько, который перебрал желтых карточек. В теории, его может заменить Богданов, однако он долго находился вне игры, а потому вероятнее всего в центре поля выйдет Задоя. Также есть вопросы касательно позиции "десятки". Против "Ингульца" под нападающим сыграл Смирный, однако эту позицию могут закрыть так же Ильин или Исаенко.
Победа "Шахтера" 1:0. Будущая игра вряд ли будет легкой для фаворита. "Колос" имел немало времени для отдыха и качественной подготовки, да и их стиль, ориентированный на игру без мяча, может принести немало проблем для "горняков". С другой стороны, у парней Вышняка сейчас огромные проблемы в плане созидания, а потому особо сильно защиту "Шахтера" они нагрузить не смогут. Да и уйти без пропущенных, учитывая форму и кураж хозяев игры, будет непросто. Потому наша ставка - минимальная победа "оранжево-черных".