Шахтер - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 октября 2022

О "Шахтере" сейчас говорят все, кто следит за украинским футболом, и в основном эти слова положительные. "Горняки" и в Европе играют неплохо, имея шансы на плей-офф ЛЧ после четырех туров, и в чемпионате набрали ход, обыграв "Динамо" на прошедших выходных. Не стоит делать выводов после двух-трех месяцев, однако пока своей работой Игор Йовичевич удивляет даже главных хейтеров дончан. Вот только сможет ли хорват так же качественно настроить подопечных на игру против "Колоса", как он это делал перед "Реалом" и "Динамо"? Интересный вопрос, не правда ли?

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"Шахтер" 17:00 "Колос"

VBET-лига. 8-й тур

19 октября, Ковалевка, стадион "Арена Львов"

Арбитр: А.Коваленко

Трансляция: "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

На прошедших выходных "горняки" по делу обыграли "Динамо" в главном матче полугодия, забив в их ворота сразу три гола. "Шахтер" в целом неплохо идет по сезону, добавляя от тура к туру. Если на старте была ничья против "Металлиста 1925", а также вялые победы над "Кривбассом" и "Черноморцем", то после пришел триумф против "Динамо" и разгром "Металлиста". Это можно считать прогрессом.

???? Наступний матч – уже в середу!



⚽️ #ШахтарКолос

???? Прем’єр-ліга, 8-й тур

???? 19 жовтня ⏰ 17:00

???? «Арена Львів»

???? Setanta Sports

⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/Ea20pCSNkP — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 18, 2022

Дончане живут в условиях непростого графика, однако под рукой наставника приличная обойма игроков, так что ротацию стоит ожидать. К примеру, с первых минут могут выйти Джурасек, Кривцов или Петряк, которые всегда способны подменить Судакова, Бондаря или Зубкова. Также интересно глянуть на Назарину с первых минут. Капитан "Зари" был взят в качестве потенциального преемника Степаненко и когда давать ему шанс, если не сейчас?

Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Назарина, Бондаренко - Петряк, Джурасек, Мудрик - Сикан

"Колос":

Ковалевцы пропустили недавний тур УПЛ, когда их встреча против "Зари" была перенесена на более поздний срок. В теории это должно было дать шанс команде Вышняка немного перезагрузиться, поскольку недавний лидер УПЛ не впечатляет после международной паузы. Сначала "бело-черные" в большинстве проиграли "Металлисту 1925", а после сыграли унылый матч против "Ингульца", который завершился без голов. У команды есть проблемы как с созданием моментов, так и с их последующей реализацией.

Несмотря на почти двухнедельную паузу, Ярославу Вышняку придется провести несколько замен. Как минимум, точно не сыграет капитан Милько, который перебрал желтых карточек. В теории, его может заменить Богданов, однако он долго находился вне игры, а потому вероятнее всего в центре поля выйдет Задоя. Также есть вопросы касательно позиции "десятки". Против "Ингульца" под нападающим сыграл Смирный, однако эту позицию могут закрыть так же Ильин или Исаенко.

Ориентировочный состав: Волынец - Зозуля, Новак, Чоботенко, Черноморец - Задоя, Ореховский - Болбат, Смирный, Мякушко - Безбородько

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 6 5 1 0 13-3 +10 16 0 4 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11 0

Статистика команд

"Шахтер":

"Колос":

Очные встречи

"Шахтер" - "Колос": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Шахтар - Колос Смотреть трансляцию

"Шахтер" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Колос" от UA-Football

Победа "Шахтера" 1:0. Будущая игра вряд ли будет легкой для фаворита. "Колос" имел немало времени для отдыха и качественной подготовки, да и их стиль, ориентированный на игру без мяча, может принести немало проблем для "горняков". С другой стороны, у парней Вышняка сейчас огромные проблемы в плане созидания, а потому особо сильно защиту "Шахтера" они нагрузить не смогут. Да и уйти без пропущенных, учитывая форму и кураж хозяев игры, будет непросто. Потому наша ставка - минимальная победа "оранжево-черных".