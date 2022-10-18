Днепр-1 - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.10.2022

Пять побед в пяти матчах без пропущенного мяча – это старт мечты. Именно такой контекст был у выступлений "Днепра-1". С другой стороны, это повлекло дополнительные обязательства и создавало давление. К примеру, каждый пропущенный мяч в еврокубках провоцировал шквал эмоций в процессе сравнения с внутренней ситуацией. Атаку "Вадуца", которая за два матча забила днепрянам трижды, иронически называли сильнее третьи УПЛ, которая не забила "Днепру-1". В прошлом туре этому был положен конец: "Рух" дважды огорчило Макса Валефа, но в итоге очков у "Днепра-1" не отобрал. И это главное достижение команды Александра Кучера: она сохраняет стопроцентную эффективность в турнирной таблице.

"Ингулец" выглядит соперником, который не способен остановить лидера. Но следует понимать, что "Днепр-1" в этом матче столкнется с максимально насыщенной и организованной обороной. И это очередная проверка возможности днепрян демонстрировать свои скилы на длинной дистанции чемпионата.

УПЛ. Седьмой тур. 19.10.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Шандор

"Днепр-1" 13:00 "Ингулец"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab >>>

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Новости "Днепра-1"

Такие матчи как с "Рухом" и "Вадуцом", в которых победа была вырвана на последних секундах, нужны. Они даже более показательны, чем те игры, в которых "Днепр-1" легко брал три очка (таких тоже хватало). Вообще, стартовый отрезок чемпионата показал, что команда Кучера готова бороться за место под солнцем в разных стилях: от контратак, до легких прогулок и матчей "на жилах". Чемпионский темп, если откровенно, но еще даже треть дистанции не преодолена.

После матча с "Рухом" произошел инцидент, точно не украшающий футбольный клуб, его руководителей. У Евгения Красникова не выдержали нервы, что вылилось в стычку с Игорем Дедышиным. Лучше всего в этой ситуации "Днепр-1" защищает календарь турнира – просто нет времени на лишние разговоры или выяснение отношений. Ведь на носу уже новый матч.

Против "Руха" не сыграло, и не было в заявке большинство легионеров (кроме Валефа и Габриэль Гомеса). Они беспокоятся о своей безопасности, отказываясь ехать дальше пограничного Ужгорода. Но против "Ингульца" в столице Закарпатья уже готовы сыграть все. Ну, кроме травмированного Пуриты. Также до конца сезона выпал Валерий Лучкевич.

Ориентировочный состав: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Рубчинский, Бланко, Бабенко – Гуцуляк, Амаш – Довбик

Новости "Ингульца"

Возможно, это звучит грубо, но "Ингулец" является командой безликой. Это тот случай, когда значительно ярче в информационном пространстве взрывается владелец клуба, чем коллектив из более чем тридцати человек. Но к этому уже можно было привыкнуть: "Ингулец" старается просто не вылететь из УПЛ. И пока в процессе выполнения этой задачи петровчане не безнадежны.

Хотя побед явно не хватает. В шести матчах "Ингулец" добыл три ничьи и трижды проиграл, что оставляет команду в тройке тех неудачников чемпионата, которые еще не ощущали вкуса виктории. "Черноморец" и "Кривбасс", кстати, проиграли уже и матчи восьмого тура, так что у "Ингульца" есть уникальный шанс оставить одесситов и криворожцев в одиночестве со своими проблемами.

Ориентировочный состав: Паламарчук – Нагиев, Ченбай, Павлов, Сакив – Кухарук, Кучеренко – Сидоренко, Запорожец, Одарюк – Ситало

"Днепр-1" - "Ингулец". Статистика личных встреч

Сейчас две команды воспринимаются как представители разных полюсов, но статистика личных встреч не столь однозначна. Из шести матчей "Днепр-1" выиграл три, один проиграл, и дважды была ничья. Но в последнее время проявлялось доминирование именно днепрян: две сухие победы в сезоне 2021/22.

"Днепр-1" - "Ингулец". Последние матчи команд

"Днепр-1" имеет отличную статистику: из шести последних матчей команда не выиграла только один. В чемпионате Украины – без потерь, в Лиге конференций есть осечки. Последний раз "Днепр-1" проигрывал именно на международной арене: в начале сентября в первом туре Лиги конференций от АЗ.

У "Ингульца" все точно наоборот – нет побед. И нет особых предпосылок для них. С другой стороны, в последних пяти поединках у команды Лавриненко только два поражения. Петровчане сами не раскрываются, и не дают это делать соперникам. Лучшее подтверждение этих слов – нулевая ничья с "Колосом", претендующим на еврокубковую зону. Ковалевцы в вязком футболе с "Ингульцом" потеряли свою идентичность.

"Днепр-1" - "Ингулец". Турнирное положение команд

"Днепр-1" оторвался от третьего места на четыре балла (при том, что у "Вереса" матч восьмого тура уже сыгран). Но в спину дышит "Шахтер". То есть, днепряне могут потерять первую позицию, но не могут по итогу тура упасть ниже второго места.

"Ингулец" точно не опустится на последнее место, если не пропустит более пяти голов. Подняться поможет даже ничья (плюс одна позиция), но лучше побеждать.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 6 6 0 0 17-2 +15 18 0 2 Шахтер 6 5 1 0 13-3 +10 16 0 3 Верес 8 4 2 2 11-9 +2 14 0 4 Металлист 7 4 1 2 12-13 -1 13 0 5 Заря 7 4 1 2 16-13 +3 13 0 6 ФК Александрия 6 4 1 1 9-6 +3 13 0 7 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11 0 8 Металлист 1925 6 2 3 1 7-7 0 9 0 9 Динамо 6 3 0 3 8-9 -1 9 0 10 Ворскла 7 2 1 4 9-12 -3 7 0 11 ФК Минай 7 1 3 3 5-7 -2 6 0 12 ФК Львов 7 1 2 4 6-12 -6 5 0 13 Рух 7 1 1 5 8-14 -6 4 0 14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3 0 15 Кривбасс 7 0 3 4 2-7 -5 3 0 16 Черноморец 7 0 2 5 4-12 -8 2 0

"Днепр-1" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 2:0. Трудно прогнозировать что-либо другое, кроме успеха днепрян. Команда Кучера уже показала, что может успешно преодолевать насыщенную защиту. На руку сыграет и тот факт, что вернутся легионеры, большинство из которых не играли против "Руха" и имели возможность отдохнуть. Это придаст свежести команде. А мотивация сохранить лидерство перед интересным и кое в чем принципиальным матчем с "Металлистом", который состоится в следующем туре, не позволит расслабиться. Говорим только о "Днепре-1", потому что "Ингулец" в таких матчах не способен диктовать свои условия. Ставка на сухую победу хозяев.