Ворскла - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 октября 2022

Десятое место в таблице - это не так плохо. Правда, если ты полтавская "Ворскла", которая обладает четвертым по цене составом в лиге, еврокубковыми амбициями, а также крутым наставником - это плохо. Виктор Скрипник пока так и не привил "зелено-белым" и малой доли стабильности, иначе как можно объяснить поражение "Металлисту" после трех подряд успешных играх? Впереди полтавчан ожидает важнейший матч против "Руха", в котором, возможно, будет решаться судьба самого наставника. Львовяне не самый грозный оппонент на бумаге, однако прошлый тур показал, что с характером и самоотдачей у них все на высоком уровне.

"Ворскла" 13:00 "Рух"

VBET-лига. 8-й тур

19 октября, Минай, стадион "Минай"

Арбитр: А.Романюк

Трансляция: "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Ворскла":

Нельзя сказать, что в игре против "Металлисте" полтавчане выглядели ужасно. Команда неплохо комбинировала, местами хорошо смотрелась впереди, но игра у своих ворот, вероятно, заставила бы наставника команды хвататься за волосы, если бы... Ну вы понимаете. А если серьезно, сам Скрипник отметил тот факт, что первый пропущенный гол пришел после детской ошибки, а потому теперь очень важно, дабы наставник правильно разобрал и устранил помарки своей команды. А таких немало.

На бумаге, под рукой у Виктора Скрипника шикарная обойма игроков. Вероятно, после поражения в недавней игре он внесет несколько изменений, дабы освежить игру в каждой из линий. К примеру, в паре со Степанюком должен будет появиться Марлисон, забивший "Металлисту". Так же вероятны изменения в линии обороны, но не вратарской позиции. Несмотря на провал Ризныка, ранее молодой кипер выдал несколько ярких перфомансов. А плохие дни бывают у всех.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравец - Скляр, Кравчук, Юрченко, Олейник - Степанюк, Марлисон

"Рух":

Есть такие моменты, когда можно похвалить проигравших. На прошедших выходных "Рух" проиграл "Днепру-1", однако решающий гол пропустил лишь на последних секундах, до этого вдесятером (а в конце вдевятером) сдерживая натиск фаворита. Проблема в том, что такие поражения могут сильно ударить по психологии молодой команды. Благо Кучук - опытный наставник, а потому у него должно хватить навыков грамотно перезагрузить подопечных после обидного поражения.

Учитывая, что против "Днепра-1" удалились молодые Роман и Слюсар, Кучуку придется решать вопрос с их сменщиками. Прогнозируем, что вместо одних молодых игроков свой шанс получать другие молодые игроки. Ставим на то, что с первых минут справа в обороне сыграет Слюбик, а в центре - Холод.

Ориентировочный состав: Панькив - Слюбик, Холод, Дидык, Лях - Довгий, Сапуга - Соломон-Отабор, Таллес, Бойчук - Климчук

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 10 Ворскла 7 2 1 4 9-12 -3 7 0 13 Рух 7 1 1 5 8-14 -6 4 0

Статистика команд

"Ворскла":

"Рух":

Очные встречи

"Ворскла" - "Рух": трансляция матча

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"Ворскла" - "Рух": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" - "Рух" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 2:1. Далеко не факт, что плохой результат в среду будет стоит Виктору Скрипнику тренерского кресла, однако ему необходима победа хозяев. И все предпосылки для этого имеются. У полтавчан более сбитый и опытный состав, а также минимум потерь. Как мы говорили выше, поражение "Днепру-1" может психологически надломить молодых львовян, а потому мы поставим на минимальный триумф хозяев.