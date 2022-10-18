Металлист 1925 – Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 19.10.2022

Если прогнозировать эту встречу по результатам последних – а особенно вторых таймов – то шансы на победу немного выше выглядят у гостей. За них говорит и удачная гостевая серия, и удачная игра во второй половине против "Вереса", когда удалось дожать и из непростого матча выйти непобежденными. "Металлист 1925" как раз после перерыва "Львову" уступил и по игре, и по результату. Но такие параллели проводить не очень корректно в первую очередь по отношению к харьковчанам: команда Валерия Кривенцова пока не отличается стабильностью – это их главная проблема на старте чемпионата.

"Металіст 1925" - "Минай"

Vbet-лига. 8-й тур

19 октября. Ковалевка. Стадион: "Колос". Начало в 15:00

Главный арбитр - Евгений Арановский

Ассистенты: Сергей Приступа и Евгений Петраков

Трансляция на ТВ - не запланирована

Интернет-трансляция: Setanta Sports

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Металлист 1925": последние новости

"Желто-синих" нельзя отнести ни к лидерам чемпионата, ни к аутсайдерам. Их даже середняком трудно назвать, учитывая, что от команды непонятно чего ждать. Вспомните прошлый сезон. В течение сентября и октября харьковчане одержали пять побед подряд в чемпионате и кубке, после чего пошла мрачная полоса из семи поражений подряд. Ее прервала только война. На старте нового сезона никаких серий нет, но нестабильность присутствует снова: хорошие игры чередуются с безжизненными и неоднозначными, а комплименты идут рядом с критикой. При этом и состав нельзя назвать молодым, да и тренеру летом уже будет 50. Неопределенность - именно это слово пока больше подходит команде.

Харьковчане в среду не могут рассчитывать на Мартынюка - очень важная боевая единица коллектива. Его в середине поля может заменить Вачиберадзе. Также возвращается после дисквалификации Капинус, который в теории может занять место левого защитника, но здесь не все однозначно: с основным на этой позиции Валерий Кривенцов еще до конца не определился. В остальном состав М1925 стабилен.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925" (слева – направо): Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Кравченко – Русин, Вачиберадзе, Габелок, Ременюк – Борячук.

"Минай": последние новости

Тот факт, что "Минай" уже однажды выиграл в этом чемпионате по сравнению с "Черноморцем", "Кривбассом" и "Ингульцом", еще не делает закарпатцев командой, не ведущей борьбу за выживание. Но нынешнее положение подопечных Владимира Шарана лучше приведенного трио. К тому же чувствуется, что у наставника с коллективом есть химия: можно еще прибавлять в спортивной наглости и активной игре впереди.

Одной из причин этого стала стабильность состава: у наставника закарпатцев четко определена основная обойма, где изменения почти не происходят. Если нет травмированных или дисквалифицированных, то на поле мы увидим ровно тех, кого вы видите ниже в ориентировочном составе.

Ориентировочный состав "Миная" (слева – направо): Бандура – ​​Трубочкин, Немчанинов, Горин, Гончар – Витенчук, Хахлев – Кулиев, Твердохлеб, Воробчак – Вишневский.

Статистика команд

О харьковчанах пока трудно составить общей картины. Начала команда чемпионат с обнадеживающей ничьей с "Шахтером", но потом неуверенно выглядела против "Черноморца". Показали характер против "Ворсклы" и "Колоса" (игру с "Днепром-1" опустим, учитывая, что это пока очевидный лидер), однако впоследствии провалили второй тайм против "Львова", дважды ведя в счете против команды из зоны аутсайдеров. Когда Валерий Кривенцов найдет баланс, результат должен улучшиться. Пока коллектив не может связать двух побед подряд.

Трудно найти в УПЛ команду, от которой ожидаешь меньше, чем от "Миная". Один из самых бюджетных бюджетов, один из наименее укомплектованных составов. Команда уже дважды должна вылетать из элиты, но дважды включались удачные (с турнирной точки зрения) обстоятельства. На старте чемпионата "бело-голубые" выглядели крайне тяжело, но сейчас визуально понемногу добавляют. С "Вересом" на минувших выходных даже набрались наглости и выстрадали ничью - и это против коллектива, который сейчас ведет борьбу за третье место таблицы. Еще один интересный факт: на выезде этого сезона закарпатцы набирают очков больше, чем дома. Это при том, что к нынешнему чемпионату "Минай" в гостях на уровне Премьер-лиги вообще не побеждал ни разу, а сейчас чуть ли не единственный, кто проводит домашние поединки действительно в родных стенах.

Турнирное положение команд

Год назад фраза о соседних позициях в таблице с "Динамо" в УПЛ звучала почетной. Сейчас - это лишь восьмая-девятая строчки, которые киевляне делят с "Металлистом 1925". Середина таблицы понемногу начинает растягиваться, поэтому потенциальное поражение или победа не создаст больших потрясений с турнирной точки зрения для подопечных Валерия Кривенцова.

"Минай" имеет два очка преимущества над зоной вылета, и три коллектива из пяти идущих ниже во вторник свои матчи проиграли с общим счетом 1:9. Но "Рух" и "Ингулец" все равно могут оформить падение закарпатцев в таблице. Так же как и победа позволит догнать "Динамо" и "Металлист 1925".

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 6 6 0 0 17-2 +15 18 2 Шахтер 6 5 1 0 13-3 +10 16 3 Верес 8 4 2 2 11-9 +2 14 4 Металлист 7 4 1 2 12-13 -1 13 5 Заря 7 4 1 2 16-13 +3 13 6 ФК Александрия 6 4 1 1 9-6 +3 13 7 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11 8 Металлист 1925 6 2 3 1 7-7 0 9 9 Динамо 6 3 0 3 8-9 -1 9 10 Ворскла 7 2 1 4 9-12 -3 7 11 ФК Минай 7 1 3 3 5-7 -2 6 12 ФК Львов 7 1 2 4 6-12 -6 5 13 Рух 7 1 1 5 8-14 -6 4 14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3 15 Кривбасс 7 0 3 4 2-7 -5 3 16 Черноморец 7 0 2 5 4-12 -8 2

Личные встречи

В настоящее время соперники провели между собой три поединка. Два первых из них произошли еще на уровне Первой лиги. Мы все должны помнить тот сезон, когда "Минай", "Рух", "Ингулец", "Агробизнес" и тот же "Металлист 1925" боролись за три путевки в элиту. Одними из лишних стали как раз харьковчане, в том числе дважды уступившие "Минаю".

Время для реванша пришло в прошлом сезоне уже на уровне УПЛ, когда М1925 поднялся, а "Минай", как ни пытался, не смог вылететь. Вендетта оказалась скромной: с голом Габелка с пенальти.

"Металлист 1925" - "Минай": коэффициенты и ставки ставки на матч

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Минай" от UA-Футбол

После двух нулевых ничьих харьковчане в четырех последующих матчах только однажды не пробили классический "тотал больше". И дело не в статистических выкладках, а в игре: как М1925 любит атаковать, так же и пропускать. "Минай" Владимира Шарана только в последнее время перестал бояться чужой штрафной площадки, и теперь не просто борется где-то в середине поля. К тому же закарпатцы в последнее время стали приятно радовать глаз своим упрямством, что уже принесло ничью с "Вересом". При таких раскладах голы от обоих коллективов выглядят реальностью. Фаворит? Его нет. Возможная победа гостей вас удивлять не должна.

Ставка: обе забьют за 1.9

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.