Александрия - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 октября 2022

"Александрия" действительно планирует побороться за нечто стоящее в новом сезоне. Возможно, коллектив Юрия Гуры избегает яркой игры, но при этом прагматично добывает результат. Лишь две потери в шести турах - вполне неплохой темп, и если его удастся сохранить, то можно будет говорить о еврокубковой борьбе, или даже о попадании в медальный зачет. Матч против "Львова" станет хорошей лакмусовой бумажкой, ведь против команды Дулуба всегда могут возникнуть проблемы. Если "горожане" их сумеют избежать, то можно будет говорить о росте команды и оправданности стремлений.

"Александрия" 15:00 "Львов"

VBET-лига. 9-й тур

22 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: Д.Панчишин

Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Александрия":

Посреди недели коллектив Юрия Гуры провел не самый простой поединок против "Кривбасса". По игре "горожане" не были на голову сильнее оппонента, но по голу в каждом из таймов забить им удалось, что лишний раз подтверждает наш тезис из начала анонса. Для "Александрии" сейчас важнее результат и пока команда его стабильно добывает. А красивая игра - это вещь второстепенная.

Юный Максим Дячук заработал не самые обязательные две желтые карточки в последнем туре, из-за чего пропустит встречу со "Львовом". Его вероятным сменщиком в центре обороны станет более опытный Мельник. Также не удивимся появлению Ковальца в центре поля рядом с Рыбалкой, а также возвращению Кобзаря на позицию центрального нападающего. Заменявший его Кожушко шансом воспользоваться не смог.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Мельник, Цуриков - Рыбалка, Ковалец - Калитвинцев, Дрышлюк, Третьяков - Кобзар

"Львов":

В трех последних турах "сине-золотые" смогли добыть всего один бал. Так вышло, что после зрелой игры против "Металлиста 1925", когда коллектив Дулуба выдал лучший тайм в этом сезоне, "Львов" ничего не смог поделать против "Вереса", даже несмотря на то, что повел в счете. Видно, что наставнику команды не хватает кадров, ведь когда часть лидеров теряет форму, заменить их особо некем.

Свою дисквалификацию отсидел правый латераль Грисьо, однако нет уверенности, что он сможет вернуться в старт. Причина - неплохая игра новичка Полегенько, которого лично мы видим с первых минут. Также стоит отметить, что не поможет команде Дулуба в субботу капитан - Бусько перебрал с желтыми и вынужден будет следить за матчем с трибун. Вместо него могут выйти Никитюк или Вовкун.

Ориентировочный состав: Пономаренко - Никитюк, Муравский, Крушинский - Полегенько, Шишка, Васильев, Мильченко - Бойко - Бугай, Ныч

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 6 Александрия 6 4 1 1 9-6 +3 13 0 13 Львов 7 1 2 4 6-12 -6 5 0

Статистика команд

"Александрия":

"Львов":

Очные встречи

"Александрия" - "Львов": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Львов" от UA-Football

Победа "Александрии" 1:0. Открытость/закрытость матча будет зависеть от одного фактора - как быстро придет первый гол. Чем раньше он случится, то большая вероятность открытого футбола. Стартовый сценарий матча прост - "Александрия" получит мяч и упрется в стену из защитников гостей, не зная особо, что с этим делать. Правда, учитывая кадровый подбор исполнителей, а также ширину скамейки хозяев, вероятнее всего, что один гол затолкать они сумеют. И против "Львова" этого вполне может хватить.