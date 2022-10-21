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Александрия - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 октября 2022
С разными задачами в сезоне, но с надеждами на один результат в очном матче
Фото: Александр Приходько
"Александрия" действительно планирует побороться за нечто стоящее в новом сезоне. Возможно, коллектив Юрия Гуры избегает яркой игры, но при этом прагматично добывает результат. Лишь две потери в шести турах - вполне неплохой темп, и если его удастся сохранить, то можно будет говорить о еврокубковой борьбе, или даже о попадании в медальный зачет. Матч против "Львова" станет хорошей лакмусовой бумажкой, ведь против команды Дулуба всегда могут возникнуть проблемы. Если "горожане" их сумеют избежать, то можно будет говорить о росте команды и оправданности стремлений.
"Александрия" 15:00 "Львов"
VBET-лига. 9-й тур
22 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: Д.Панчишин
Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Александрия":
Посреди недели коллектив Юрия Гуры провел не самый простой поединок против "Кривбасса". По игре "горожане" не были на голову сильнее оппонента, но по голу в каждом из таймов забить им удалось, что лишний раз подтверждает наш тезис из начала анонса. Для "Александрии" сейчас важнее результат и пока команда его стабильно добывает. А красивая игра - это вещь второстепенная.
#ОлександріяКривбас 2:0https://t.co/7i2d6tY4dW pic.twitter.com/Z1qe6zr3h3— FC Olexandriуa (@FCO1948) October 18, 2022
Юный Максим Дячук заработал не самые обязательные две желтые карточки в последнем туре, из-за чего пропустит встречу со "Львовом". Его вероятным сменщиком в центре обороны станет более опытный Мельник. Также не удивимся появлению Ковальца в центре поля рядом с Рыбалкой, а также возвращению Кобзаря на позицию центрального нападающего. Заменявший его Кожушко шансом воспользоваться не смог.
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Мельник, Цуриков - Рыбалка, Ковалец - Калитвинцев, Дрышлюк, Третьяков - Кобзар
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"Львов":
В трех последних турах "сине-золотые" смогли добыть всего один бал. Так вышло, что после зрелой игры против "Металлиста 1925", когда коллектив Дулуба выдал лучший тайм в этом сезоне, "Львов" ничего не смог поделать против "Вереса", даже несмотря на то, что повел в счете. Видно, что наставнику команды не хватает кадров, ведь когда часть лидеров теряет форму, заменить их особо некем.
Свою дисквалификацию отсидел правый латераль Грисьо, однако нет уверенности, что он сможет вернуться в старт. Причина - неплохая игра новичка Полегенько, которого лично мы видим с первых минут. Также стоит отметить, что не поможет команде Дулуба в субботу капитан - Бусько перебрал с желтыми и вынужден будет следить за матчем с трибун. Вместо него могут выйти Никитюк или Вовкун.
Ориентировочный состав: Пономаренко - Никитюк, Муравский, Крушинский - Полегенько, Шишка, Васильев, Мильченко - Бойко - Бугай, Ныч
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|6
|Александрия
|6
|4
|1
|1
|9-6
|+3
|13
|0
|13
|Львов
|7
|1
|2
|4
|6-12
|-6
|5
|0
Статистика команд
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"Александрия":
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"Львов":
Очные встречи
"Александрия" - "Львов": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" - "Львов" от UA-Football
Победа "Александрии" 1:0. Открытость/закрытость матча будет зависеть от одного фактора - как быстро придет первый гол. Чем раньше он случится, то большая вероятность открытого футбола. Стартовый сценарий матча прост - "Александрия" получит мяч и упрется в стену из защитников гостей, не зная особо, что с этим делать. Правда, учитывая кадровый подбор исполнителей, а также ширину скамейки хозяев, вероятнее всего, что один гол затолкать они сумеют. И против "Львова" этого вполне может хватить.
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