Металлист - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.10.2022

Нельзя утверждать, что в этом противостоянии не будет борьбы. Пока мы не увидим хотя бы одного официального матча между "Металлистом" и "Днепром-1", говорить о возникновении нового "дружественного дерби" типа "Шахтер" - "Мариуполь" – неуместно. Конечно, эти два клуба многое объединяет, но и отличает их несколько факторов. Во-первых, история – Харьков и Днепр всегда противопоставляли себя друг другу в футболе. Во-вторых, у каждой из команд есть свои самодостаточные амбиции. Собственно, о сегодняшнем матче мы говорим как о противостоянии двух представителей топ-5. Разве этого мало, чтобы отвлечься от мыслей о возможных "сливах" и "договорняках"?

УПЛ. Девятый тур. 23.10.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Евгений Арановский

"Металлист" 13:00 "Днепр-1"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН

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Новости "Металлиста"

От "Металлиста" ожидали борьбы за награды (и еврокубковую зону) тогда, когда команда была наполнена легионерами. Когда много внимания клубу уделял Александр Ярославский. Когда же произошла кадровая "революция", связанная с войной и переоценкой ценностей Ярославского, "Металлист" перестал выделяться среди "серой массы" УПЛ. Именно поэтому результаты стартового отрезка этой команды очень удивляют.

"Металлист" идет в топ-5, имея в своем пассиве только два поражения. Одно из них случилась в матче против "Шахтера" – 1:6. Досадно, что в предыдущем туре "Металлист" так и не сыграл с "Динамо", отложив на потом возможность доказать, что разгром от донецкого гранда был случайностью. С другой стороны, по состоянию на данный момент "Днепр-1" выглядит значительно солиднее "Динамо", поэтому поединок против днепрян тоже можно называть столкновением с грозной силой УПЛ.

В этом столкновении "Металлисту" не помогут травмированные Рыбка, Федорив и Коркишко (под вопросом). Зато готов и дальше сверкать Максим Прядун, который вместе с Таллесом из "Руха" продолжает навязывать Довбику конкуренцию в таблице бомбардиров.

Ориентировочный состав: Костик – Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплиенко – Чайковский, Танковский, Демченко – Картушов, Подлепенец – Прядун

Новости "Днепра-1"

Посреди недели "Днепр-1" допустил первую осечку в текущем чемпионате Украины, не сумев победить "Ингулец" (ничья 2:2). Александр Кучер после матча говорил о большом количестве ошибок, допущенных его подопечными. Но нельзя также игнорировать фактор плотности календаря. "Днепр-1" начал еврокубковый сезон не с группового этапа, как его главный конкурент в УПЛ, а с квалификации. И при этом "Днепр-1" не злоупотребляет возможностью перенесения внутренних матчей, как это делает донецкий "Шахтер".

С другой стороны, в таких условиях тренер должен использовать ротацию, а от Кучера мы этого практически не видим. Против "Ингульца" в воротах сыграл Юрчук, а не Валеф, но замена обусловлена ​​травмой бразильца. Проявлением ротации можно считать разве что выход Логинова в обороне.

Интересно, какой состав Кучер выберет на матч с "Металлистом"? Ведь еще полгода назад некоторые нынешние игроки днепрян были членами харьковского коллектива (Балули, Танчик, Сарапий). Да и сам тренер набирался опыта и профессионально рос именно в "Металле"/"Металлисте".

Точно не сыграют Лучкевич, Пурита и Громов. Под вопросом – Валеф, состояние которого было "подвешено" после матча с "Ингульцом" даже для главного тренера днепрян.

Ориентировочный состав: Юрчук – Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Когут, Бабенко, Балули – Гуцуляк, Назаренко – Довбик

"Металлист" – "Днепр-1". Статистика личных встреч

На официальном уровне команды раньше не встречались. Это молодые клубы, хотя "Металлист", ранее бывший "Металлом", после ребрендинга считает своей историю той славной команды, которая шесть раз была бронзовым призером УПЛ и однажды – вице-чемпионом.

"Металлист" – "Днепр-1". Последние матчи команд

У "Металлиста" – три победы в последних пяти турах. Надо акцентировать внимание на сложности календаря харьковчан на этом отрезке: были матчи против "Александрии", "Колоса", "Шахтера", "Вереса" и "Ворсклы". Ни одного бойца за выживание – только команды с еврокубковыми амбициями. А "Днепр-1" – и подавно, с амбициями борьбы за чемпионство. Для "Металлиста" это вызов, ведь другому лидеру турнира недавно харьковчане проиграли 1:6.

"Днепр-1" разрывается между УПЛ и Лигой конференций. И пока, надо сказать, все складывается не по самому плохому сценарию. Да, была потеря очков с "Ингульцом", но это позволило "Шахтеру" только догнать днепрян. В еврокубковом турнире "Днепро-1" перед двумя последними матчами группы идет на проходном втором месте. В весну команда Кучера может выйти уже в четверг, если сумеет не проиграть "Аполлону".

"Металлист" – "Днепр-1". Турнирное положение команд

"Металлист" начинал тур в топ-5, но после победы "Александрии" над "Львовом" опустился на шестую строчку. Потенциальные три очка могут поднять команду даже на третью позицию, хотя для этого нужно дождаться "нужного" результата в параллельном матче между "Вересом" и "Зарей". "Днепр-1" гарантированно не упадет ниже топ-2. И может временно оторваться от "Шахтера ", который этот тур пропустил.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 7 6 1 0 19-4 +15 19 0 2 Шахтер 7 6 1 0 16-3 +13 19 0 3 ФК Александрия 7 5 1 1 11-6 +5 16 0 4 Верес 8 4 2 2 11-9 +2 14 0 5 Заря 7 4 1 2 16-13 +3 13 0 6 Металлист 7 4 1 2 12-13 -1 13 0 7 Колос 7 3 2 2 5-6 -1 11 0 8 Динамо 6 3 0 3 8-9 -1 9 0 9 ФК Минай 8 2 3 3 6-7 -1 9 0 10 Металлист 1925 7 2 3 2 7-8 -1 9 0 11 Рух 8 2 1 5 9-14 -5 7 0 12 Ворскла 8 2 1 5 9-13 -4 7 0 13 ФК Львов 8 1 2 5 6-14 -8 5 0 14 Ингулец 7 0 4 3 6-9 -3 4 0 15 Кривбасс 7 0 3 4 2-7 -5 3 0 16 Черноморец 7 0 2 5 4-12 -8 2 0

"Металлист" – "Днепр-1". Ставка и коэффициенты

"Металлист" – "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 3:2. Похоже, мы увидим результативный матч. "Металлист" еще ни разу в этом чемпионате не играл на ноль пропущенных, а "Днепр-1" ни в одном из матчей УПЛ не забивал менее двух раз. Понятно, что команды не будут рисковать, но они просто не умеют закрываться в глухой обороне. Поэтому ставка на тотал больше 3,5 с победой "Днепра-1".