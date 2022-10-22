Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 октября 2022

За любую нестабильность нужно платить. Еще недавно вывеска матча "Динамо" - "Ворскла" практически безальтернативно забирала бы статус центрального матча в туре, но теперь все иначе. Например, в девятом игровом дне куда интереснее смотрится встреча "Днепра-1" и "Металлиста", которые новый сезон начали в разы увереннее. Киевляне и полтавчане наоборот, слишком часто теряют балы, но в очном матче одна из сторон может улучшить свое положение в таблице. С другой стороны, поражение в воскресенье еще больнее ударит по амбициям одного из коллективов.

"Динамо" 13:00 "Ворскла"

VBET-лига. 9-й тур

23 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: М.Козыряцкий

Трансляция: телеканал "2+2"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

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Последние новости и составы

"Динамо":

Киевляне свой последний матч провели еще на прошедших выходных, проиграв донецкому "Шахтеру". Встреча с "Металлистом" была перенесена на более поздний срок, а потому свои выводы мы можем сделать лишь по итогам "классического". И там команда Луческу смотрелась тяжело. "Шахтер" победил по делу, а сам Мирча Луческу так и не придумал ни как сдержать быстрые выпады соперника, ни как отучить "Динамо" пропускать после стандартов.

Недельное восстановление - это хорошо для нынешнего "Динамо", однако потерь все равно избежать не удалось. Лидер центра обороны Забарный заработал удаление в игре против "Шахтера", а потому против "Ворсклы" стоит ждать с первых минут пару Сирота - Попов. С другой стороны, шанс может получить и более опытный Бурда. Что касается, остальных позиций, то здесь приоритет будет отдан лучшим бойцам.

Ориентировочный состав: Нещерет - Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Кабаев - Ванат

"Ворскла":

Даже в "Заре" у Скрипника не было столь тяжелого старта. Команды Виктора Анатольевича любят неспешно входить в сезон, но всего семь набранных балов в восьми турах... Это очень мало для борьбы за бронзовые медали. В игре против "Руха" посреди недели многие проблемы "Ворсклы" были подчеркнуты в очередной раз. Команде непросто создавать моменты первым номером, а в конце встречи футболисты неспособны проявить характер, перевернув ход непростого матча.

Маловероятно, что Скрипник остался доволен последними матчами своей команды, а потому мы замерли в ожидании ротации. Крайне вероятно, что в центре поля может появиться Челядин, который возьмет на себя роль чистильщика. Также на позицию форварда Виктор Анатольевич может переместить более быстрого Сефери, получив козырь во время контратак. Не исключаются очередные изменения в линии обороны.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Яворский, Кравец - Скляр, Юрченко, Челядин, Олейник - Степанюк, Сефери

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 8 Динамо 6 3 0 3 8-9 -1 9 0 12 Ворскла 8 2 1 5 9-13 -4 7 0

Статистика команд

"Динамо":

"Ворскла":

Очные встречи

"Динамо" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Динамо" - "Ворскла" от UA-Football

Победа "Динамо" 1:0. Ранее Скрипник застолбил за собой статус неудобного для грандов соперника, однако сейчас многое говорит не в пользу его команды. "Динамо" будет свежее, так как пропустило игру посреди недели, а эмоциональное состояние "ворсклян" явно оставляет желать лучшего. Вряд ли будущая игра станет очень яркой и зрелищной, однако на стороне "Динамо" тренерский опыт и более сыгранный состав. А потому мы поставим на их минимальный триумф.