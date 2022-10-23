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Верес - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 23.10.2022
Чего ждать от матча Верес - Заря, чемпионат Украины, 23 октября 2022
фото - ФК Зоря
Это будет матч, который должен определить – какая из команд действительно готова претендовать на место в еврокубках. Если для "Зари" эта ситуация в целом привычная, то "Верес" оказался в новых для себя условиях. Конечно, груз ответственности значительно меньше, чем у луганчан. Но сами игроки ровенского клуба наверняка стремятся оказаться в когорте лидеров, неизвестно, когда еще будет такая возможность. Вот и возникает вопрос – справится ли с этим команда Юрия Вирта.
VBet лига. 9-й тур
23 октября. Ровно. Стадион "Авангард"
Арбитр: Александр Дердо
"Верес" (Ровно) 13:00 "Заря" (Луганск)
Телетрансляция – Setanta Sports+, YouTube
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Новости Вереса
Ровенская команда прервала серию из трех матчей без побед в игре со Львовом. При этом подопечные Вирта пропустили первыми, но очень быстро отыгрались, а во втором тайме забили еще дважды. То есть "Верес" смог получить результат, играя первым номером, что ему раньше не часто удавалось. Главный козырь команды – это игра на контратаках.
Интересно, что в игре с львовянами Юрий Вирт не смог использовать из-за дисквалификации двух основных игроков – Геннадия Пасича и Виталия Дахновского. Футболисты, их заменившие – Владислав Шарай и Михаил Сергийчук, отыграли очень уверенно. То есть у тренера возникает соблазн оставить все без изменений. Впрочем, мы спрогнозируем, что на "Зарю" выйдут именно отдохнувшие Пасич и Дахновский.
Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Е.Пасич – Кучеров, Клец – Дахновский, С.Шарай, Г.Пасич – Гайдучик
Новости Зари
Луганчане посреди недели сыграли еще более убедительно – разбили "Черноморец" со счетом 0:4. Особенно постарался Сергей Булеца, забивший сам и отдавший две результативные передачи. Возможно, чемпион мира среди молодежи наконец-то начнет полностью раскрывать свой потенциал и поведет "Зарю" на штурм новых высот.
У Патрика ван Лувена в целом достаточно кадров, чтобы проводить ротацию. Но есть ли в этом необходимость? Возможно, в резерве останется Нагнойный, тогда Русин сможет сыграть на острие атаки, а слева выйдет Антюх или Лунев. Можно было бы найти место на поле Бражко, но вряд ли он равноценно заменит Чурко или Шахова.
Ориентировочный состав: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Бутко – Шахов, Булеца, Чурко – Кирюханцев, Нагнойный, Русин
Статистика противостояния
Историю противостояния "Вереса" и "Зари" следует разделить на три этапа. Первый – с 1992 по 1997, когда команды встречались в Высшей и Первой лиге. В элите ровенчане выиграли первые пять матчей, затем луганчане наконец размочили счет, а во втором дивизионе команды обменялись победами. То есть в начале Независимости большое преимущество на стороне "Вереса": +6 =0 -2, общий счет 12:6.
Второй этап – когда "Верес" впервые возродился и попал уже в УПЛ в 2017 году. Теперь уже "Заря" имела безоговорочное преимущество – три победы (что интересно – все минимальные) и одна ничья: +0 =1 -3, счет 1:4.
Наконец-то третий этап – это уже когда "Верес" поменялся местами со "Львовом" и снова достиг высшего дивизиона. В прошлом году состоялось два поединка между этими командами, но один в рамках УПЛ, а другой в рамках Кубка. Примечательно, что в Кубке команды встречались, еще когда "Верес" представлял первую лигу. И ровенчане едва не создали сенсацию, но все же уступили 1:2. А в УПЛ "Заря" шансов не оставила 3:0 с хет-триком Шахаба. Так что статистика третьего этапа: +0 =0 -2, счет 1:5.
Последние пять матчей
"Верес"
- 18.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Верес" 1:3
- 14.10.2022. УПЛ. "Минай" – "Верес" 1:1
- 07.10.2022. УПЛ. "Верес" – "Металлист" 1:2
- 30.09.2022. УПЛ. "Верес" – "Рух" 2:2
- 10.09.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Верес" 0:1
"Заря"
- 18.10.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Заря" 0:4
- 09.10.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Заря" 3:0
- 02.10.2022. УПЛ. "Заря" – "Кривбасс" 2:2
- 09.09.2022. УПЛ. "Рух" – "Заря" 3:1
- 03.09.2022. УПЛ. "Заря" – "Динамо" 3:2
Турнирное положение
Верес в случае победы поднимется на третье место, опередив Александрию. "Заря" тоже может опередить александрийцев, но для этого ее победа должна быть с разницей не менее трех голов. В случае ничьей все остаются на своих местах.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|19-4
|+15
|19
|2
|Шахтер
|7
|6
|1
|0
|16-3
|+13
|19
|3
|ФК Александрия
|7
|5
|1
|1
|11-6
|+5
|16
|4
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11-9
|+2
|14
|5
|Заря
|7
|4
|1
|2
|16-13
|+3
|13
|6
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12-13
|-1
|13
|7
|Колос
|7
|3
|2
|2
|5-6
|-1
|11
|8
|Динамо
|6
|3
|0
|3
|8-9
|-1
|9
|9
|ФК Минай
|8
|2
|3
|3
|6-7
|-1
|9
|10
|Металлист 1925
|7
|2
|3
|2
|7-8
|-1
|9
|11
|Рух
|8
|2
|1
|5
|9-14
|-5
|7
|12
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|9-13
|-4
|7
|13
|ФК Львов
|8
|1
|2
|5
|6-14
|-8
|5
|14
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6-9
|-3
|4
|15
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2-7
|-5
|3
|16
|Черноморец
|7
|0
|2
|5
|4-12
|-8
|2
Котировки букмекеров
Прогноз на матч Верес - Заря
Букмекеры видят фаворитом поединка луганскую команду и это справедливо – по именам "Заря" более убедительна. И если луганцам удастся забить быстрый гол, "Верес" рискует потерпеть большое поражение, ведь в контратаках гости смогут создать много. Но если ровенская оборона выдержит стартовый отрезок без сбоев, луганцам будет тяжело. Все же отдадим предпочтение "Заре", но вряд ли ее победа будет легкой. Прогноз – 1:2.
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