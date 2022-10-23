Верес - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 23.10.2022

Это будет матч, который должен определить – какая из команд действительно готова претендовать на место в еврокубках. Если для "Зари" эта ситуация в целом привычная, то "Верес" оказался в новых для себя условиях. Конечно, груз ответственности значительно меньше, чем у луганчан. Но сами игроки ровенского клуба наверняка стремятся оказаться в когорте лидеров, неизвестно, когда еще будет такая возможность. Вот и возникает вопрос – справится ли с этим команда Юрия Вирта.

VBet лига. 9-й тур

23 октября. Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр: Александр Дердо

"Верес" (Ровно) 13:00 "Заря" (Луганск)

Телетрансляция – Setanta Sports+, YouTube

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Новости Вереса

Ровенская команда прервала серию из трех матчей без побед в игре со Львовом. При этом подопечные Вирта пропустили первыми, но очень быстро отыгрались, а во втором тайме забили еще дважды. То есть "Верес" смог получить результат, играя первым номером, что ему раньше не часто удавалось. Главный козырь команды – это игра на контратаках.

Интересно, что в игре с львовянами Юрий Вирт не смог использовать из-за дисквалификации двух основных игроков – Геннадия Пасича и Виталия Дахновского. Футболисты, их заменившие – Владислав Шарай и Михаил Сергийчук, отыграли очень уверенно. То есть у тренера возникает соблазн оставить все без изменений. Впрочем, мы спрогнозируем, что на "Зарю" выйдут именно отдохнувшие Пасич и Дахновский.

Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Е.Пасич – Кучеров, Клец – Дахновский, С.Шарай, Г.Пасич – Гайдучик

Новости Зари

Луганчане посреди недели сыграли еще более убедительно – разбили "Черноморец" со счетом 0:4. Особенно постарался Сергей Булеца, забивший сам и отдавший две результативные передачи. Возможно, чемпион мира среди молодежи наконец-то начнет полностью раскрывать свой потенциал и поведет "Зарю" на штурм новых высот.

У Патрика ван Лувена в целом достаточно кадров, чтобы проводить ротацию. Но есть ли в этом необходимость? Возможно, в резерве останется Нагнойный, тогда Русин сможет сыграть на острие атаки, а слева выйдет Антюх или Лунев. Можно было бы найти место на поле Бражко, но вряд ли он равноценно заменит Чурко или Шахова.

Ориентировочный состав: Мацапура – ​​Данченко, Имереков, Батагов, Бутко – Шахов, Булеца, Чурко – Кирюханцев, Нагнойный, Русин

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика противостояния

Историю противостояния "Вереса" и "Зари" следует разделить на три этапа. Первый – с 1992 по 1997, когда команды встречались в Высшей и Первой лиге. В элите ровенчане выиграли первые пять матчей, затем луганчане наконец размочили счет, а во втором дивизионе команды обменялись победами. То есть в начале Независимости большое преимущество на стороне "Вереса": +6 =0 -2, общий счет 12:6.

Второй этап – когда "Верес" впервые возродился и попал уже в УПЛ в 2017 году. Теперь уже "Заря" имела безоговорочное преимущество – три победы (что интересно – все минимальные) и одна ничья: +0 =1 -3, счет 1:4.

Наконец-то третий этап – это уже когда "Верес" поменялся местами со "Львовом" и снова достиг высшего дивизиона. В прошлом году состоялось два поединка между этими командами, но один в рамках УПЛ, а другой в рамках Кубка. Примечательно, что в Кубке команды встречались, еще когда "Верес" представлял первую лигу. И ровенчане едва не создали сенсацию, но все же уступили 1:2. А в УПЛ "Заря" шансов не оставила 3:0 с хет-триком Шахаба. Так что статистика третьего этапа: +0 =0 -2, счет 1:5.

Последние пять матчей

"Верес"

18.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Верес" 1:3

14.10.2022. УПЛ. "Минай" – "Верес" 1:1

07.10.2022. УПЛ. "Верес" – "Металлист" 1:2

30.09.2022. УПЛ. "Верес" – "Рух" 2:2

10.09.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Верес" 0:1

"Заря"

18.10.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Заря" 0:4

09.10.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Заря" 3:0

02.10.2022. УПЛ. "Заря" – "Кривбасс" 2:2

09.09.2022. УПЛ. "Рух" – "Заря" 3:1

03.09.2022. УПЛ. "Заря" – "Динамо" 3:2

Турнирное положение

Верес в случае победы поднимется на третье место, опередив Александрию. "Заря" тоже может опередить александрийцев, но для этого ее победа должна быть с разницей не менее трех голов. В случае ничьей все остаются на своих местах.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 7 6 1 0 19-4 +15 19 2 Шахтер 7 6 1 0 16-3 +13 19 3 ФК Александрия 7 5 1 1 11-6 +5 16 4 Верес 8 4 2 2 11-9 +2 14 5 Заря 7 4 1 2 16-13 +3 13 6 Металлист 7 4 1 2 12-13 -1 13 7 Колос 7 3 2 2 5-6 -1 11 8 Динамо 6 3 0 3 8-9 -1 9 9 ФК Минай 8 2 3 3 6-7 -1 9 10 Металлист 1925 7 2 3 2 7-8 -1 9 11 Рух 8 2 1 5 9-14 -5 7 12 Ворскла 8 2 1 5 9-13 -4 7 13 ФК Львов 8 1 2 5 6-14 -8 5 14 Ингулец 7 0 4 3 6-9 -3 4 15 Кривбасс 7 0 3 4 2-7 -5 3 16 Черноморец 7 0 2 5 4-12 -8 2

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Верес - Заря

Букмекеры видят фаворитом поединка луганскую команду и это справедливо – по именам "Заря" более убедительна. И если луганцам удастся забить быстрый гол, "Верес" рискует потерпеть большое поражение, ведь в контратаках гости смогут создать много. Но если ровенская оборона выдержит стартовый отрезок без сбоев, луганцам будет тяжело. Все же отдадим предпочтение "Заре", но вряд ли ее победа будет легкой. Прогноз – 1:2.