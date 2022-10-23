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Кривбасс - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 октября 2022
Почти ноябрь на календаре, а побед все нет
Фото: Аліна Єрофеєва
Матч "Кривбасс" - "Ингулец" окрестили сакральным для футбола словом "дерби", однако вряд ли это так. Клубы, несмотря на расстояние в 59 километров, находятся в пределах разных областей, а история их противостояний не может побаловать зрителей чем-либо интересным. Всего одна вещь объединяет двух будущих соперников - удручающее положение в новом сезоне. "Кривбасс" и "Ингулец" идут внизу таблицы, не побеждав ни разу в новом сезоне. А значит цель у команд одна - победить, и случится это в дерби, либо же рядовом матче, особого значения иметь не должно.
"Кривбасс" 13:00 "Ингулец"
VBET-лига. 9-й тур
24 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: Е.Монзуль
Трансляция: "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Кривбасс":
В очередной раз говорить о том, что перед стартом сезона ожидания от криворожан были куда выше нынешнего места в таблице, мы не будем. Надоело. "Кривбасс" Вернидуба местами способен выдать неплохую игру, но чаще "бело-красно-чёрные" смотрятся уныло и безыдейно. Творческий отдел клуба справляется куда лучше, пытаясь подогреть интерес к каждому матчу криворожан. Накануне был выпущен ролик посвященный "дерби".
Состав Юрия Вернидуба спрогнозировать непросто. Под рукой наставника достаточно широкая по меркам УПЛ обойма, и определить, кто больше других достоин играть с первых минут, наставник не сумел, часто тасуя состав. Точно не сыграет юный Волошин, заработавший две желтые в прошедшем туре. Рискнем предположить, что его место займет форвард Хобленко, действуя с фланга, а чистую "девятку" сыграет Устименко. Также вероятно возвращение в старт опорника Семенова, недавно продлившего контракт.
Ориентировочный состав: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Зотько, Опанасенко - Семенов, Капич - Татарков, Задерака, Хобленко - Устименко
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"Ингулец":
Неделю назад "казаки" в очередной раз доказали статус команды, которая всегда может испортить праздник другим. "Днепр-1" выиграл на старте шести матчей из шести, однако после встретился с ребятами Лавриненко. Как итог - 2:2 и первая потеря очков от команды Кучера. "Ингульцу" всегда тяжело играть самому, однако мешать играть другим и пытаться реализовать свои моменты - вот идеальная стихия "красно-желтых".
У Лавриненко огромные проблемы с составом. Уже несколько игр кряду коуч не может даже полностью заполнить заявку на матч, при этом вынужденно выпуская в центре обороны фулбека Ченбая, или на фланге атаки профильного защитника Смолякова. Последний, кстати, зажег против "Днепра-1", отличившись дублем. В целом, если Сергей Лавриненко и решится провести ротацию, она будет минимальной. Ибо все упирается в ресурсы.
Ориентировочный состав: Кучер - Сидоренко, Павлов, Ченбай, Сакив - Кучеренко, Кухарук - Нагиев, Запорожец, Смоляков - Одарюк
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|14
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6-9
|-3
|4
|0
|15
|Кривбасс
|7
|0
|3
|5
|2-7
|-5
|3
|0
Статистика команд
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"Кривбасс":
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"Ингулец":
Очные встречи
В официальных матчах "Кривбасс" (экс-клуб "Горняк", переименовывай в 2020-м) и "Ингулец" не пересекались. На счету команд лишь товарищеские матчи.
"Кривбасс" - "Ингулец": трансляция матча
"Кривбасс" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Кривбасс" - "Ингулец" от UA-Football
Ничья 0:0. Атака - не самая сильная сторона будущих соперников. В 14-ти играх (по семь на команду) стороны забили всего восемь раз, а потому феерии в будущем противостоянии ждать не стоит. Вероятно, "Кривбасс" попытается сыграть первым номером, облегчив игру для своего соперника, но вряд ли это приведет к чему-то интересно. Включим режим "душнилы" и скажем, что в понедельник голов ждать не стоит.
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