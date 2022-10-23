  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Кривбасс - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 октября 2022
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 октября 2022

Украина
(1 голосов)

Почти ноябрь на календаре, а побед все нет

Кривбасс - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 октября 2022

Фото: Аліна Єрофеєва

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч "Кривбасс" - "Ингулец" окрестили сакральным для футбола словом "дерби", однако вряд ли это так. Клубы, несмотря на расстояние в 59 километров, находятся в пределах разных областей, а история их противостояний не может побаловать зрителей чем-либо интересным. Всего одна вещь объединяет двух будущих соперников - удручающее положение в новом сезоне. "Кривбасс" и "Ингулец" идут внизу таблицы, не побеждав ни разу в новом сезоне. А значит цель у команд одна - победить, и случится это в дерби, либо же рядовом матче, особого значения иметь не должно.

Зміст

"Кривбасс" 13:00 "Ингулец"

VBET-лига. 9-й тур
24 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: Е.Монзуль
Трансляция: "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Кривбасс":

В очередной раз говорить о том, что перед стартом сезона ожидания от криворожан были куда выше нынешнего места в таблице, мы не будем. Надоело. "Кривбасс" Вернидуба местами способен выдать неплохую игру, но чаще "бело-красно-чёрные" смотрятся уныло и безыдейно. Творческий отдел клуба справляется куда лучше, пытаясь подогреть интерес к каждому матчу криворожан. Накануне был выпущен ролик посвященный "дерби".

Состав Юрия Вернидуба спрогнозировать непросто. Под рукой наставника достаточно широкая по меркам УПЛ обойма, и определить, кто больше других достоин играть с первых минут, наставник не сумел, часто тасуя состав. Точно не сыграет юный Волошин, заработавший две желтые в прошедшем туре. Рискнем предположить, что его место займет форвард Хобленко, действуя с фланга, а чистую "девятку" сыграет Устименко. Также вероятно возвращение в старт опорника Семенова, недавно продлившего контракт.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Зотько, Опанасенко - Семенов, Капич - Татарков, Задерака, Хобленко - Устименко

  • "Ингулец":

Неделю назад "казаки" в очередной раз доказали статус команды, которая всегда может испортить праздник другим. "Днепр-1" выиграл на старте шести матчей из шести, однако после встретился с ребятами Лавриненко. Как итог - 2:2 и первая потеря очков от команды Кучера. "Ингульцу" всегда тяжело играть самому, однако мешать играть другим и пытаться реализовать свои моменты - вот идеальная стихия "красно-желтых".

У Лавриненко огромные проблемы с составом. Уже несколько игр кряду коуч не может даже полностью заполнить заявку на матч, при этом вынужденно выпуская в центре обороны фулбека Ченбая, или на фланге атаки профильного защитника Смолякова. Последний, кстати, зажег против "Днепра-1", отличившись дублем. В целом, если Сергей Лавриненко и решится провести ротацию, она будет минимальной. Ибо все упирается в ресурсы.

Ориентировочный состав: Кучер - Сидоренко, Павлов, Ченбай, Сакив - Кучеренко, Кухарук - Нагиев, Запорожец, Смоляков - Одарюк

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
14 Ингулец 7 0 4 3 6-9 -3 4 0
15 Кривбасс 7 0 3 5 2-7 -5 3 0

Статистика команд

  • "Кривбасс":

Кривбасс - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 октября 2022 - изображение 1

  • "Ингулец":

Кривбасс - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 октября 2022 - изображение 2

Очные встречи

В официальных матчах "Кривбасс" (экс-клуб "Горняк", переименовывай в 2020-м) и "Ингулец" не пересекались. На счету команд лишь товарищеские матчи.

"Кривбасс" - "Ингулец": трансляция матча

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Кривбас - Інгулець
Смотреть трансляцию

"Кривбасс" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты

Parimatch
2.48
3.20
2.95
Сделать ставку
Favbet
2.42
3.25
3.00
Сделать ставку
VBET
2.42
3.23
3.31
Сделать ставку

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Ингулец" от UA-Football

Ничья 0:0. Атака - не самая сильная сторона будущих соперников. В 14-ти играх (по семь на команду) стороны забили всего восемь раз, а потому феерии в будущем противостоянии ждать не стоит. Вероятно, "Кривбасс" попытается сыграть первым номером, облегчив игру для своего соперника, но вряд ли это приведет к чему-то интересно. Включим режим "душнилы" и скажем, что в понедельник голов ждать не стоит.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде