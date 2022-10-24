Колос - Черноморец. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 24.10.2022

Помнится, на международную паузу "Колос" шел в статусе лидера чемпионата. Однако ноша оказалась непосильной для коваливцев – в следующих трех играх они взяли только одно очко и откатились в середину турнирной таблицы. У "Черноморца" ситуация еще хуже. Хотя раньше казалось, что под руководством Романа Григорчука это будет полноценная боевая единица украинского первенства, однако обстоятельства оказались слишком сложными. Дальше одесситам падать уже некуда – еще несколько поражений и команда окончательно укоренится в статусе главного аутсайдера. Для одних этот матч – это шанс напомнить о себе как претенденте на место в еврокубках, для других это уже сейчас борьба за выживание в когорте сильнейших.

VBet лига. 9-й тур

24 октября. Ковалевка. Стадион Колосс. Начало 15:00

Арбитр: Виталий Романов

"Колос" (Ковалевка) – "Черноморец" (Одесса)

Трансляция – Setanta Sports +

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Новости Колоса

В предыдущем туре "Колос" был разгромлен "Шахтером". В конце концов соперник более чем серьезный, поэтому в данном случае нельзя назвать это провалом. Но симптоматичны поражения от "Металлиста 1925" и ничья с "Ингульцем". Ни в одном из этих матчей коваливцы так и не забили хотя бы один гол. С атакой что-то не то, хотя по именам они смотрятся довольно прилично по меркам УПЛ.

На этот раз Ярослав Вишняк вернет в основу капитана Милько, пропускавшего игру с "Шахтером" из-за дисквалификации. Не исключено, что в центре рядом с ним сыграет вернувшийся после длительной паузы Богданов, который против горняков уже выходил на замену. Впрочем, более вероятно, что мы увидим Ориховского. Под единственным форвардом сыграет Болбат, а вот на острие Безбородька мог бы заменить Исаенко или даже Лысенко. Однако "Колосу", скорее всего, придется играть первым номером, так что умение Дениса протаранить оборону соперника понадобится.

Ориентировочный состав: Волынец – Черноморец, Новак, Чоботенко, Золотов – Милько, Ориховский – Смирный, Болбат, Мякушко – Безбородько

Новости Черноморца

"Черноморец" проиграл последние четыре поединка с общим счетом 3:10. Уже и обойму удалось расширить за счет новичков легионеров, но Григорчуку, судя по всему, нужно время, чтобы интегрировать их в команду. Да и в конце концов футбол Романа Иосифовича требует серьезной подготовки, надеемся, что он успеет к моменту, когда терпение руководства клуба начнет заканчиваться.

После разгрома от "Зари" в прошлом туре тренер наверняка будет вносить коррективы в линию защиты. Ожидаем возвращения Селина в старт, возможно, Войтиховский сменит кого-то из пары центральных защитников Ермаков – Джеймс.

Интересно, что у Григорчука сейчас есть по два-три игрока на фланг атаки, то есть выбор достаточно широк. Наумца может заменить, например, Бадибанга, вместо Брагару мог бы сыграть Фили. На острие против луганцев отыграл Юсов, учитывая, что матч был совсем недавно, он может получить отдых. Тогда шанс будет либо у Гладкого, либо у Кубембы, либо у Шторгина.

Ориентировочный состав: Непогодов – Путря, Джеймс, Войтиховский, Селин – Политило, Бобко – Бадибанга, Кузык, Фили – Гладкий

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика противостояния

Между собой эти команды сыграли трижды и статистика пока не в пользу "Черноморца". Только в первой встрече была зафиксирована нулевая ничья, затем дважды сильнее был "Колос". Обе свои победы коваливцы одержали на собственном поле.

"Колос" – "Черноморец": +2 =1 -0, счет 4:1

Последние пять матчей

"Колос"

19.10.2022. УПЛ. "Шахтер" – "Колос" 3:0

07.10.2022. УПЛ. "Колос" – "Ингулец" 0:0

30.09.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Колос" 2:0

11.09.2022. УПЛ. "Колос" – "Металлист" 1:0

05.09.2022. УПЛ. "Минай" – "Колос" 1:1

"Черноморец"

18.10.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Заря" 0:4

08.10.2022. УПЛ. "Ворскла" – "Черноморец" 2:1

02.10.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Александрия" 1:2

10.09.2022. УПЛ. "Шахтер" – "Черноморец" 2:1

04.09.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Ингулец" 1:1

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 8 7 1 0 20-4 +16 22 2 Шахтер 7 6 1 0 16-3 +13 19 3 ФК Александрия 7 5 1 1 11-6 +5 16 4 Заря 8 5 1 2 17-13 +4 16 5 Верес 9 4 2 3 11-10 +1 14 6 Металлист 8 4 1 3 12-14 -2 13 7 Колос 7 3 2 2 5-6 -1 11 8 Динамо 7 3 1 3 9-10 -1 10 9 Металлист 1925 8 2 4 2 8-9 -1 10 10 ФК Минай 8 2 3 3 6-7 -1 9 11 Рух 9 2 2 5 10-15 -5 8 12 Ворскла 9 2 2 5 10-14 -4 8 13 ФК Львов 8 1 2 5 6-14 -8 5 14 Ингулец 7 0 4 3 6-9 -3 4 15 Кривбасс 7 0 3 4 2-7 -5 3 16 Черноморец 7 0 2 5 4-12 -8 2

Котировки букмекеров

Прогноз на матч "Колос" – "Черноморец"

Положение "Черноморца" выглядит очень тяжелым, но и "Колос" в последнее время не впечатлял. С другой стороны, над коваливцами не тяготеет фактор отсутствия ни одной победы. Но им, скорее всего, придется играть первым номером, что они не очень любят. Если Григорчуку удалось оперативно провести работу над ошибками в защите, у одесситов будет шанс. Рискнем предположить, что они, по крайней мере, не проиграют в этом матче.