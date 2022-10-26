Днепр-1 - Аполлон. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 27 октября 2022

Уже в дебютном для себя еврокубковом сезоне, "Днепр-1" будет иметь шанс досрочно выйти в плей-офф Лиги Конференций. Для этого нужно сделать не так много - не проиграть в номинально домашнем матче кипрскому "Аполлону", который ранее уже был обыгран. Но простая эта задача лишь на бумаге. После шикарного старта, сейчас стали видны проблемы команды Кучера. Возникает ощущение, что лидер УПЛ немного выдыхается, а кадровые проблемы, настигшие команду в последнее время, только ухудшают положение. А потому на легкую прогулку в будущей игре настраиваться не стоит.

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"Днепр-1" 22:00 "Аполлон"

ЛК, Группа Е. 5-й тур

27 октября, Кошице, "Кошицкая футбольная арена"

Арбитр: А.Нобре

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости и составы

"Днепр-1":

Начиная с первого октября, днепряне в сумме провели семь поединков в рамках двух турниров, до конца месяца их ожидает еще две встречи. Как вы понимаете, календарь весьма насыщенный, а потому не стоит удивляться просадке не самого опытного коллектива. Причем просадке как в плане игры, так и в результатах. Неделю назад футболисты Кучера впервые оступились в УПЛ, сыграв вничью с "Ингульцом", а после вымучили победу над "Металлистом".

Помимо небольшого игрового спада, "Днепр-1" терзают кадровые проблемы. Помимо давно травмированных Лучкевича и Пурита, лазарет команды пополнился тремя исполнителями - Бланко, Громовым и Гуцуляком. Помимо этого, последнюю встречу пропускал молодой Рубчинский, о теперешнем состоянии которого ничего неизвестно. В общем, плотный график предусматривает постоянную ротацию, вот только не особо ясно, кем конкретно её проводить.

Ориентировочный состав: Валеф - Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Когут - Назаренко, Пихаленок, Амаш - Довбик

"Аполлон":

После поражения "Днепру-1" во втором туре Лиги Конференций, кипрский коллектив провел в сумме семь игр, в которых одержал лишь две победы. Да, не так давно удалось сотворить сенсацию в игре против "АЗ", нанеся тем первое еврокубковое поражение, однако в остальном коллектив Давида Катала не радует. В двух последних играх чемпионата они набрали только один пункт, из-за чего ныне идут лишь на четвертом месте, уступая лидеру пять балов.

Преимущество "Аполлона" в кадрах. И нет, здесь не столько не об их качестве, сколько о количестве. В отличие от переполненного лазарета "Днепра-1", Давид Катала не сможет рассчитывать лишь на центрбека Робержа. В остальном мы ждем на поле лучших бойцов, которые попытаются вернуть "Аполлон" в битву за еврокубковую весну.

Ориентировочный состав: А.Йованович - Кабрал, Артиматас, В.Йованович, Алисани - Шполярич, Кирьяку - Йоостен, Дигини, Шахар - Дабо

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Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 АЗ 4 3 0 1 8-4 +4 9 2 СК Днепр-1 4 2 1 1 7-5 +2 7 3 Аполлон 4 1 1 2 4-6 -2 4 4 Вадуц 4 0 2 2 4-8 -4 2

Статистика команд

"Днепр-1":

"Аполлон":

Очные встречи

"Днепр-1" - "Аполлон": трансляция матча

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"Днепр-1" - "Аполлон": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Аполлон" от UA-Football

Ничья 1:1. Возможно, кому-то наш прогноз покажется излишне осторожным, однако нет у днепрян еще того опыта, чтобы на голом классе обыгрывать соперников в еврокубках. Ожидаем весьма непростой матч для украинской команды, тем более что соперник будет предельно мотивирован взять три бала. У "Днепра-1" бывают огрехи в обороне, но так же есть игроки, которые могут наказывать оппонента в атаке. А потому поставим на голевую ничью, которая закрепит за днепрянами второе место в квартете.