Металлист 1925 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 октября 2022

Первый поединок десятого тура УПЛ состоится в Киеве. В нем "Металлист 1925" продолжит свой путь в элите без Валерия Кривенцова, которого недавно сменил тренерский дует Эдмар - Голодюк. Неделю назад харьковчане мирно разошлись с "Рухом" (ничья 1:1), а теперь попытаются что-то противопоставить веселой и нестабильной "Заре". В прошлом сезоне "1925" пропустил от луганчан шесть голов, а потому будущий матч можно расценивать также как реванш за обидное фиаско. Правда очень многое с того времени успело измениться.

"Металлист 1925" 17:00 "Заря"

VBET-лига. 10-й тур

28 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: В.Новохатний

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Металлист 1925":

Увольнение (или нет, никто толком понять не может ) Валерия Кривенцова застало многих врасплох. Да, старт харьковчан в новом сезоне получился неровным, но в середине таблице они шли, а потому менять штаб за день до игры девятого тура, как минимум странно. Следовательно, по игре против "Руха" о правильности решения руководства мы судить не будем. Тут нужно время.

Футбольний клуб як жінка - повинен мати загадку ???? pic.twitter.com/84QgSPs2nt — FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) October 24, 2022

Эдмар не решился серьезно менять наработки предшественника, сохранив схему и большую часть основы. Предполагаем, что это же случится и в игре против "Зари". Если некоторые перестановки и случатся, то они явно будут минимальными. К примеру, шанс показать себя могут получить Бичек или Коваленко. Также есть вопросы касательно Ростислава Русина, пропустившего встречу с "Рухом".

Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус - Мартынюк - Ременюк, Габелок, Кравченко, Дмитренко - Борячук

"Заря":

Луганский коллектив в восьми играх забил 17 голов, и по данному показателю коллектив ван Леувена уступает лишь "Днепру-1". Правда в прошедшей игре "Заря" обыграла "Верес" при помощи одного единственного гола, но поверьте, тот триумф стоил многих разгромов. У луганчан часто возникали проблема против хорошо защищающихся коллективов, а потому победа над "Вересом" в гостях точно поможет в становлении команды.

Тренування після вихідного! pic.twitter.com/DkkdfnNxis — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 25, 2022

Важнейшую победу над командой Вирта "Заре" принес Антюх, начавший ту игру на скамейке запасных. Вероятно, точный удар откроет ему дорогу в старт. Прогнозируем, что Денис займет место слева в атаке, а Русин сместит Нагнойного с позиции центрфорварда. Также ставим на появление Бражко - против "Металлиста 1925" важно будет не проиграть борьбу именно в центре поля.

Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Бутко - Шахов, Булеца, Бражко - Кирюханцев, Русин, Антюх

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 4 Заря 8 5 1 2 17-13 +3 16 0 9 Металлист 1925 8 2 4 2 8-9 -1 10 0

Статистика команд

"Металлист 1925":

"Заря":

Очные встречи

"Металлист 1925" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 2:1. От будущей встречи точно можно ожидать голы, поскольку обе команды умеют играть не только от соперника, но и от себя. Солиднее в новом сезоне выглядит "Заря", а потому именно коллектив ван Леувена кажется явным фаворитом. Харьковчанам будет непросто, особенно, если луганчане смогут первыми забить. "Металлисту 1925" не всегда удается избежать ошибок у своих ворот, а потому в будущей встрече мы ставим на итоговый триумф номинальных гостей.