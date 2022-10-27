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Металлист 1925 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 октября 2022
В последнем очном матче команды на двоих забили семь голов. Ждем веселого продолжения
Фото: ФК Заря
Первый поединок десятого тура УПЛ состоится в Киеве. В нем "Металлист 1925" продолжит свой путь в элите без Валерия Кривенцова, которого недавно сменил тренерский дует Эдмар - Голодюк. Неделю назад харьковчане мирно разошлись с "Рухом" (ничья 1:1), а теперь попытаются что-то противопоставить веселой и нестабильной "Заре". В прошлом сезоне "1925" пропустил от луганчан шесть голов, а потому будущий матч можно расценивать также как реванш за обидное фиаско. Правда очень многое с того времени успело измениться.
"Металлист 1925" 17:00 "Заря"
VBET-лига. 10-й тур
28 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: В.Новохатний
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Металлист 1925":
Увольнение (или нет, никто толком
Футбольний клуб як жінка - повинен мати загадку ???? pic.twitter.com/84QgSPs2nt— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) October 24, 2022
Эдмар не решился серьезно менять наработки предшественника, сохранив схему и большую часть основы. Предполагаем, что это же случится и в игре против "Зари". Если некоторые перестановки и случатся, то они явно будут минимальными. К примеру, шанс показать себя могут получить Бичек или Коваленко. Также есть вопросы касательно Ростислава Русина, пропустившего встречу с "Рухом".
Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус - Мартынюк - Ременюк, Габелок, Кравченко, Дмитренко - Борячук
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"Заря":
Луганский коллектив в восьми играх забил 17 голов, и по данному показателю коллектив ван Леувена уступает лишь "Днепру-1". Правда в прошедшей игре "Заря" обыграла "Верес" при помощи одного единственного гола, но поверьте, тот триумф стоил многих разгромов. У луганчан часто возникали проблема против хорошо защищающихся коллективов, а потому победа над "Вересом" в гостях точно поможет в становлении команды.
Тренування після вихідного! pic.twitter.com/DkkdfnNxis— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 25, 2022
Важнейшую победу над командой Вирта "Заре" принес Антюх, начавший ту игру на скамейке запасных. Вероятно, точный удар откроет ему дорогу в старт. Прогнозируем, что Денис займет место слева в атаке, а Русин сместит Нагнойного с позиции центрфорварда. Также ставим на появление Бражко - против "Металлиста 1925" важно будет не проиграть борьбу именно в центре поля.
Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Бутко - Шахов, Булеца, Бражко - Кирюханцев, Русин, Антюх
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|4
|Заря
|8
|5
|1
|2
|17-13
|+3
|16
|0
|9
|Металлист 1925
|8
|2
|4
|2
|8-9
|-1
|10
|0
Статистика команд
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"Металлист 1925":
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"Заря":
Очные встречи
"Металлист 1925" - "Заря": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Заря" от UA-Football
Победа "Зари" 2:1. От будущей встречи точно можно ожидать голы, поскольку обе команды умеют играть не только от соперника, но и от себя. Солиднее в новом сезоне выглядит "Заря", а потому именно коллектив ван Леувена кажется явным фаворитом. Харьковчанам будет непросто, особенно, если луганчане смогут первыми забить. "Металлисту 1925" не всегда удается избежать ошибок у своих ворот, а потому в будущей встрече мы ставим на итоговый триумф номинальных гостей.
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