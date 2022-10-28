Шахтер - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 октября 2022

Встреча второй и третьей команды любого чемпионата практически всегда забирает статус центральной в туре. Поединок "Шахтера" и "Александрии", который в субботу состоится во Львове, не стане исключением. "Горняки", удивляющие многих в Лиге Чемпионов, достаточно уверенно идут в чемпионате, взяв 19 балов в семи турах. Что касается "Александрии", то команда Гуры почти идеально прошла "легкий график". Теперь их ждут гранды, и если "горожане" действительно хотят брать медали, то проваливаться им нежелательно.

"Шахтер" 17:00 "Александрия"

VBET-лига. 10-й тур

29 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: В.Романов

Трансляция: "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

"Горняки" не зря подстраивали график УПЛ под свои выступления в ЛЧ. Честно или нет мы судить не будем, но результат команде Йовичевича это принесло. За тур до финиша группового этапа "Шахтер" стал недосягаемым для "Селтика", а уже в среду встретится с "РБ Лейпцигом" в матче за вторую строчку. Параллельно с ЛЧ, "Шахтер" вполне стабильно берет очки в УПЛ (шесть побед в семи играх). Правда после придется доигрывать два перенесенных матча, но это, как говорится, проблемы будущего.

Игор Йовичевич давно определился с основным составом своей новой команды, вот только вряд ли в субботу мы увидим на поле всех сильнейших игроков. И дело здесь не в недооценке "Александрии", а в тяжелом графике. Хорватскому коучу придется ротировать состав, а потому мы ставим на выход в старте Кривцова, Назарины, Петряка, Сикана, а также ждем возвращения Конопли. Конечно, если последний до конца восстановился после повреждения.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Кривцов, Михайличенко - Степаненко, Назарина - Петряк, Судаков, Мудрик - Сикан

"Александрия":

У "горожан" был небольшой провис в результатах в самом начале сентября, когда они проиграли "Металлисту", а также сыграли вничью против "Ворсклы". Больше команда Гуры не оступалась. На их счету пять побед в сезоне, в трех последних играх они забивали минимум дважды, пропустив за этот период всего один гол. Правда стоит отметить, что в основном "Александрия" играла против представителей нижней части таблицы. Главные оппоненты ждут "горожан" впереди.

В отличие от "Шахтера", у "Александрии" был недельный цикл подготовки к столь ответственному матчу. К тому же, тренерскому штабу не придется ротировать состав, ведь их не ждет Лига Чемпионов. В этом главный плюс будущих гостей. Прогнозируем, что Юрий Гура банально повторит победный состав последнего матча. Да, в теории Ковалец, Кобзар или Волошин могут оказаться в старте, но нет смысла менять то, что начало неплохо работать.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Мельник, Цуриков - Рыбалка, Демченко, Дрышлюк - Калитвинцев, Кожушко, Третьяков

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 7 6 1 0 16-3 +13 19 0 3 Александрия 7 5 1 1 11-6 +5 16 0

Статистика команд

"Шахтер":

"Александрия":

Очные встречи

"Шахтер" - "Александрия": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Шахтар - Олександрія Смотреть трансляцию

"Шахтер" - "Александрия": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Александрия" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Во-первых, стоит сказать, что "Александрия" точно сможет навязать конкурентный матч "Шахтеру". Команде Гуре будет удобно играть против "горняков" вторым номером, используя прессинг и быстрые контратаки. В прошлом сезоне они уже обыгрывали "оранжево-черных" и точно готовы снова дать бой. Но все же мы поставим на итоговый триумф "Шахтера". Команда Йовичевича сейчас на подъеме, и речь даже не столько об игре, сколько о психологическом состоянии. Футболисты играют легко, у них получаются качественные атаки, а лидеры набрали отличную форму. А потому ждем конкурентный матч и банальную победу фаворита.