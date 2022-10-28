Ворскла - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.10.2022

"Минай" сыграет на родном стадионе, но в статусе гостевой команды. Такие коллизии возможны во время войны, как и возможны ситуативные дерби. "Ворскла" базируется именно на Закарпатье и именно "Минай Арену" заявила своим домашним стадионом. Хотя при отсутствии болельщиков все это не столь важно – на первый план выходят сугубо игровые кондиции.

У "Ворсклы" они нестабильны – все меняется от матча к матчу. А "Минай" от матча к матчу если не набирает, то, по крайней мере, не опускает свой уровень. Так что будет интересно.

УПЛ. Десятый тур

29.10.2022. Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Омельченко

"Ворскла" 13:00 "Минай"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports + / YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Минай Смотреть трансляцию

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости "Ворсклы"

Нестабильность "Ворсклы" достигла пика. Команда Виктора Скрипника плохо начала сезон, но потом выдала серию удачных результатов. После чего, однако, снова проиграла не сильнейшим командам УПЛ. В последнем на это время матче чемпионата полтавчане зацепились за ничью с "Динамо", что является почетным достижением даже с учетом текущего кризиса киевлян.

Чего ждать в матче с "Минаем"? Совершенно непонятно. "Ворскла" должна действовать первым номером, но недавно мы увидели полный провал такого плана в противостоянии с "Рухом". У соперника – одна из лучших оборон чемпионата (семь пропущенных в восьми матчах), так что без постоянного давления она не потерпит крах.

Скрипнику придется найти замену дисквалифицированному Скляру, который в этом сезоне закрывает проблемные позиции на разных участках поля. Есть смысл ожидать возвращения в основу Олейника, который против "Динамо" вышел только на последних минутах. Это же касается и Степанюка.

Ориентировочный состав: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравец – Бацула, Юрченко, Олейник – Сефери, Кравчук – Степанюк

"Минай"

Этот сезон уже ознаменовался несколькими историческими достижениями для "Миная". Команда впервые в своей истории победила на выезде в УПЛ. И вот впервые за все время пребывания в элите украинского футбола закарпатцы набирали очки в трех играх подряд. Эту историческую серию сформировали ничьи с "Кривбассом" и "Вересом", победа над "Металлистом 1925".

Владимир Шаран много говорил в прессе о гостевом матче с харьковчанами. Так сложилось, что он был типичным для военного времени – с тревогами, сиренами, пребываниями в убежищах и угрозами срыва. Интересно, что два следующих матча будут для "Миная" номинально гостевыми, но фактически домашними: против "Ворсклы" у себя на стадионе и против "Днепра-1" в Ужгороде. Затем – домашние матчи с "Черноморцем" и "Металлистом", между которыми уместится несложный с точки зрения логистики выезд во Львов.

"Минай" с Шараном еще не выигрывал дома, так что у тренера будет особая мотивация на этот матч. Поскольку против "Шахтера" закарпатцы в девятом туре не играли, ожидать изменений в составе не приходится. Все те, кто обычно формирует скелет, имели возможность отдохнуть. Особенно это актуально для Гончара и Немчанинова, у которых были проблемы с пальцем на ноге и спиной соответственно.

Ориентировочный состав: Бандура – ​​Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Витенчук, Хахлев, Твердохлиб – Воробчак, Кулиев – Вишневский

"Ворскла" - "Минай". Статистика личных встреч

Команды сыграли между собой три официальных матча, в которых ни разу не было поражения полтавчан. Максимум, чего добился "Минай" – это ничья в декабре 2020-го.

Единственный матч на "Минай-Арене" между этими соперниками закончился со счетом 2:1 в пользу "Ворсклы".

"Ворскла" - "Минай". Последние матчи команд

Ничья с "Динамо" стала успехом для "Ворсклы", но перед тем команда Скрипника поочередно проиграла "Руху" и "Металлисту". Сложно сказать, с каким настроением полтавчане подходят к отчетной игре. Они – фавориты, но этот статус "Ворсклу" в этом сезоне уже подводил.

"Минай" никогда раньше не брал очки в трех подряд матчах УПЛ, а в четырех подряд – и подавно. Поэтому остается возможность продлить эту историческую серию. Но надо работать над атакой, потому что только два забитых мяча в последних пяти играх – очень скромный показатель.

"Ворскла" - "Минай". Турнирное положение команд

Выше в таблице находится "Минай". Победа позволит ему закрепиться в топ-10, ничья станет также неплохим достижением. Она как минимум не позволит "Ворскле" выглянуть из-за спины закарпатцев. А так три очка нужны "Ворскле" именно для этого – для возможности совершить рывок в топ-10.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 8 7 1 0 20-4 +16 22 0 2 Шахтер 7 6 1 0 16-3 +13 19 0 3 Заря 9 6 1 2 20-13 +7 19 0 4 ФК Александрия 7 5 1 1 11-6 +5 16 0 5 Верес 9 4 2 3 11-10 +1 14 0 6 Металлист 8 4 1 3 12-14 -2 13 0 7 Колос 8 3 3 2 6-7 -1 12 0 8 Динамо 7 3 1 3 9-10 -1 10 0 9 Металлист 1925 9 2 4 3 8-12 -4 10 0 10 ФК Минай 8 2 3 3 6-7 -1 9 0 11 Рух 9 2 2 5 10-15 -5 8 0 12 Ворскла 9 2 2 5 10-14 -4 8 0 13 Кривбасс 8 1 3 4 4-8 -4 6 0 14 ФК Львов 8 1 2 5 6-14 -8 5 0 15 Ингулец 8 0 4 4 7-11 -4 4 0 16 Черноморец 8 0 3 5 5-13 -8 3 0

"Ворскла" - "Минай". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" - "Минай". Прогноз матча от UA-Футбол

Ничья 1:1. Нестабильность "Ворсклы" не позволяет прогнозировать победу этой команды. Индивидуальный класс игроков команды Скрипника превосходит класс минайцев, поэтому за счет этого "Ворскла" должна забить. Но у "Миная" лучше отлажены командные связи. Одно с другим даст ничью.