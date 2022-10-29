Днепр-1 - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.10.2022

Первое место турнирной таблицы против последнего… На первый взгляд, здесь все однозначно, но если разобраться в деталях, то можно смело ожидать интересного противостояния. "Днепр-1" – критически уставший, но с психологическим подъемом после исторического успеха в еврокубках. "Черноморец" – с острой потребностью брать очки и выбираться со дна турнирной таблицы.

А дополнительной принципиальности добавляет тот факт, что одесситы отказались идти на уступки и переносить матч по просьбе "Днепра-1". Какой будет месть фаворита? И будет ли она вообще?

УПЛ. Десятый тур. 30.10.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль

"Днепр-1" 13:00 "Черноморец"

Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, FootballHab

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Новости "Днепра-1"

Проблемой "Днепра-1" является не только усталость, но и травмы. Шутка ли, что в заявке на ключевой матч Лиги конференций находилось только пятеро полевых игроков? И это придает дополнительный вес победе над "Аполлоном". Однако групповой этап еще не завершен: "Днепр-1" имеет шанс и попытается зацепиться за первое место, для чего необходимо победить на выезде АЗ. Но нужно держать темп и в УПЛ.

Главный конкурент днепрян накануне оступился в матче с "Александрией", что должно дополнительно вдохновить футболистов "Днепра-1". "Шахтер" – сильный соперник, но не безупречный. Однако обладает ли достаточной глубиной "Днепр-1"? Выбыли Бланко, Пурита, Лучкевич, Громов, Гуцуляк. Это половина команды. Добавляем сюда неопределенность с Рубчинским, который не смог доиграть до конца матч с "Аполлоном", и слухи об отстранении Балули. И получаем картину, требующую от тренерского штаба применения "плана б", разработанного специально для критических ситуаций.

Очень вероятно, что увидим в основном составе "Днепра-1" дебют Никиты Кононова или других молодых игроков.

Ориентировочный состав: Валеф – Кононов, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Логинов, Когут, Пихалёнок – Амаш, Танчик – Довбик

"Черноморец"

В чемпионате Украины остаются две команды, которые еще не побеждали. Одна из них – "Черноморец", что бьет по самолюбию Романа Григорчука. Но тренер пытается гнуть свою линию и ожидает от команды прорыва. На отдельных отрезках матчей прогресс прослеживается (например, эпизоды в поединках с "Шахтером" и "Ворсклой"), но стабильности и целостности не хватает.

Не хватает также умения завершать атаки. "Черноморец" не является худшей командой турнира по количеству созданных голевых моментов, однако – второй худший по количеству забитых мячей. Это должно особо пугать болельщиков "Черноморца", хотя по ту сторону поля сегодня будет соперник, защита которого уже не является неуязвимой. "Рух" и "Ингулец" забили "Днепру-1" по два гола, это ориентир для "Черноморца".

Вряд ли Роман Григорчук применит широкую ротацию состава по сравнению с тем вариантом, который играл в прошлом туре против "Колоса". Кстати, тогда тренер использовал только четыре замены – и все были после 70-й минуты. Поздние коррективы – это отличительная черта работы тренерского штаба "моряков".

Ориентировочный состав: Непогодов – Путря, Джеймс, Ермаков, Селин – Кравченко, Политило – Наумец, Кузик, Брагару – Юсов

"Днепр-1" – "Черноморец". Статистика личных встреч

История этого противостояния только началась. В прошлогоднем чемпионате команды сыграли между собой два матча, в которых "Днепр-1" забил суммарно шесть голов. Но прежде соперники пересеклись на поле в 2017-м году, когда победителя кубкового матча (1/8-я финала) определила только серия пенальти.

"Днепр-1" – "Черноморец". Последние матчи команд

Произошедшее в начале сентября поражение от АЗ так и остается для "Днепра-1" последним в этом сезоне. Но несколько крайних матчей УПЛ удалось выиграть "на "тоненького". В частности, против "Руха" и "Металлиста", а с "Ингульцом" вообще была осечка. Поэтому, несмотря на лидерский статус, "Днепр-1" не выглядит неуязвимым.

Ничья с "Колосом" прервала четырехматчевую проигрышную серию "Черноморца". Бросается в глаза тот факт, что одесситы пропускают уже в шести подряд поединках. Поэтому сдерживание Артема Довбика, лидирующего в гонке бомбардиров, превращается для "моряков" в задачу повышенной сложности.

"Днепр-1" – "Черноморец". Турнирное положение команд

"Шахтер" – главный конкурент, но должен "Днепр-1" считаться также с "Зарей" и "Александрией". Одним словом, очки лишними не будут и укрепят положение днепрян на вершине турнирной таблицы. "Черноморцу" нужно выбираться из зоны вылета. И для этого ничьей будет мало.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 8 7 1 0 20-4 +16 22 0 2 Шахтер 8 6 2 0 18-5 +13 20 0 3 Заря 9 6 1 2 20-13 +7 19 0 4 ФК Александрия 8 5 2 1 13-8 +5 17 0 5 Верес 9 4 2 3 11-10 +1 14 0 6 Металлист 8 4 1 3 12-14 -2 13 0 7 Колос 8 3 3 2 6-7 -1 12 0 8 Ворскла 10 3 2 5 12-14 -2 11 0 9 Динамо 7 3 1 3 9-10 -1 10 0 10 Металлист 1925 9 2 4 3 8-12 -4 10 0 11 ФК Минай 9 2 3 4 6-9 -3 9 0 12 Рух 9 2 2 5 10-15 -5 8 0 13 Кривбасс 8 1 3 4 4-8 -4 6 0 14 ФК Львов 8 1 2 5 6-14 -8 5 0 15 Ингулец 8 0 4 4 7-11 -4 4 0 16 Черноморец 8 0 3 5 5-13 -8 3 0

"Днепр-1" – "Черноморец". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 1:0. У "Днепра-1" очень много проблем, поэтому не следует ожидать феерию, яркий футбол. Вероятно, даже привычную для команды Кучера уверенность мы не увидим. Но высший индивидуальный класс футболистов должен вылиться в забитый мяч, на что "Черноморцу "будет крайне сложно ответить. Поэтому ставим на минимальную победу хозяев, которых не оставят мысли об АЗ.