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Днепр-1 - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.10.2022
Днепр-1 - Черноморец: Прогноз и анонс матча ⋉ 30.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1
Первое место турнирной таблицы против последнего… На первый взгляд, здесь все однозначно, но если разобраться в деталях, то можно смело ожидать интересного противостояния. "Днепр-1" – критически уставший, но с психологическим подъемом после исторического успеха в еврокубках. "Черноморец" – с острой потребностью брать очки и выбираться со дна турнирной таблицы.
А дополнительной принципиальности добавляет тот факт, что одесситы отказались идти на уступки и переносить матч по просьбе "Днепра-1". Какой будет месть фаворита? И будет ли она вообще?
- "Днепр-1" 13:00 "Черноморец"
- Новости "Днепра-1"
- "Черноморец"
- "Днепр-1" – "Черноморец". Статистика личных встреч
- "Днепр-1" – "Черноморец". Последние матчи команд
- "Днепр-1" – "Черноморец". Турнирное положение команд
- "Днепр-1" – "Черноморец". Ставка и коэффициенты
- "Днепр-1" – "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. Десятый тур. 30.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Екатерина Монзуль
"Днепр-1" 13:00 "Черноморец"
Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, FootballHab
Новости "Днепра-1"
Проблемой "Днепра-1" является не только усталость, но и травмы. Шутка ли, что в заявке на ключевой матч Лиги конференций находилось только пятеро полевых игроков? И это придает дополнительный вес победе над "Аполлоном". Однако групповой этап еще не завершен: "Днепр-1" имеет шанс и попытается зацепиться за первое место, для чего необходимо победить на выезде АЗ. Но нужно держать темп и в УПЛ.
Главный конкурент днепрян накануне оступился в матче с "Александрией", что должно дополнительно вдохновить футболистов "Днепра-1". "Шахтер" – сильный соперник, но не безупречный. Однако обладает ли достаточной глубиной "Днепр-1"? Выбыли Бланко, Пурита, Лучкевич, Громов, Гуцуляк. Это половина команды. Добавляем сюда неопределенность с Рубчинским, который не смог доиграть до конца матч с "Аполлоном", и слухи об отстранении Балули. И получаем картину, требующую от тренерского штаба применения "плана б", разработанного специально для критических ситуаций.
Очень вероятно, что увидим в основном составе "Днепра-1" дебют Никиты Кононова или других молодых игроков.
Ориентировочный состав: Валеф – Кононов, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Логинов, Когут, Пихалёнок – Амаш, Танчик – Довбик
"Черноморец"
В чемпионате Украины остаются две команды, которые еще не побеждали. Одна из них – "Черноморец", что бьет по самолюбию Романа Григорчука. Но тренер пытается гнуть свою линию и ожидает от команды прорыва. На отдельных отрезках матчей прогресс прослеживается (например, эпизоды в поединках с "Шахтером" и "Ворсклой"), но стабильности и целостности не хватает.
Не хватает также умения завершать атаки. "Черноморец" не является худшей командой турнира по количеству созданных голевых моментов, однако – второй худший по количеству забитых мячей. Это должно особо пугать болельщиков "Черноморца", хотя по ту сторону поля сегодня будет соперник, защита которого уже не является неуязвимой. "Рух" и "Ингулец" забили "Днепру-1" по два гола, это ориентир для "Черноморца".
Вряд ли Роман Григорчук применит широкую ротацию состава по сравнению с тем вариантом, который играл в прошлом туре против "Колоса". Кстати, тогда тренер использовал только четыре замены – и все были после 70-й минуты. Поздние коррективы – это отличительная черта работы тренерского штаба "моряков".
Ориентировочный состав: Непогодов – Путря, Джеймс, Ермаков, Селин – Кравченко, Политило – Наумец, Кузик, Брагару – Юсов
"Днепр-1" – "Черноморец". Статистика личных встреч
История этого противостояния только началась. В прошлогоднем чемпионате команды сыграли между собой два матча, в которых "Днепр-1" забил суммарно шесть голов. Но прежде соперники пересеклись на поле в 2017-м году, когда победителя кубкового матча (1/8-я финала) определила только серия пенальти.
"Днепр-1" – "Черноморец". Последние матчи команд
Произошедшее в начале сентября поражение от АЗ так и остается для "Днепра-1" последним в этом сезоне. Но несколько крайних матчей УПЛ удалось выиграть "на "тоненького". В частности, против "Руха" и "Металлиста", а с "Ингульцом" вообще была осечка. Поэтому, несмотря на лидерский статус, "Днепр-1" не выглядит неуязвимым.
Ничья с "Колосом" прервала четырехматчевую проигрышную серию "Черноморца". Бросается в глаза тот факт, что одесситы пропускают уже в шести подряд поединках. Поэтому сдерживание Артема Довбика, лидирующего в гонке бомбардиров, превращается для "моряков" в задачу повышенной сложности.
"Днепр-1" – "Черноморец". Турнирное положение команд
"Шахтер" – главный конкурент, но должен "Днепр-1" считаться также с "Зарей" и "Александрией". Одним словом, очки лишними не будут и укрепят положение днепрян на вершине турнирной таблицы. "Черноморцу" нужно выбираться из зоны вылета. И для этого ничьей будет мало.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|8
|7
|1
|0
|20-4
|+16
|22
|0
|2
|Шахтер
|8
|6
|2
|0
|18-5
|+13
|20
|0
|3
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20-13
|+7
|19
|0
|4
|ФК Александрия
|8
|5
|2
|1
|13-8
|+5
|17
|0
|5
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11-10
|+1
|14
|0
|6
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12-14
|-2
|13
|0
|7
|Колос
|8
|3
|3
|2
|6-7
|-1
|12
|0
|8
|Ворскла
|10
|3
|2
|5
|12-14
|-2
|11
|0
|9
|Динамо
|7
|3
|1
|3
|9-10
|-1
|10
|0
|10
|Металлист 1925
|9
|2
|4
|3
|8-12
|-4
|10
|0
|11
|ФК Минай
|9
|2
|3
|4
|6-9
|-3
|9
|0
|12
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10-15
|-5
|8
|0
|13
|Кривбасс
|8
|1
|3
|4
|4-8
|-4
|6
|0
|14
|ФК Львов
|8
|1
|2
|5
|6-14
|-8
|5
|0
|15
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7-11
|-4
|4
|0
|16
|Черноморец
|8
|0
|3
|5
|5-13
|-8
|3
|0
"Днепр-1" – "Черноморец". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" – "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 1:0. У "Днепра-1" очень много проблем, поэтому не следует ожидать феерию, яркий футбол. Вероятно, даже привычную для команды Кучера уверенность мы не увидим. Но высший индивидуальный класс футболистов должен вылиться в забитый мяч, на что "Черноморцу "будет крайне сложно ответить. Поэтому ставим на минимальную победу хозяев, которых не оставят мысли об АЗ.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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