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Динамо - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 октября 2022
Интересная вывеска, нестабильные команды
Фото: Аліна Єрофеєва
Мирча Луческу и Юрий Вернидуб - знаковые личности в истории украинского чемпионата. Однако сейчас оба наставника не на коне. "Динамо" румынского специалиста разочаровывает многих: клуб потерял статус фаворита УПЛ, идет в середине таблицы и провалился в Европе, досрочно заняв последнее место в группе ЛЕ. Причин такого серьезного спада немало, вот только результат от этого слаще не становится.
От "Кривбасса" ожидания были не столь высоки, но вряд ли кто-либо думал, что после одной третьей сезона парни Вернидуба будут иметь одну грустную победу и идти в зоне вылета. Да, последние поединки могут настраивать на позитив, однако работы у наставника еще очень и очень много. А потому будущий матч имеет под собой интересную основу, но стоит отдавать себе отчет, что ни "Динамо", ни "Кривбасс" не находятся на пике, а потому качество игры предсказать непросто.
"Динамо" 17:00 "Кривбасс"
VBET-лига. 10-й тур
30 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Арбитр: Н.Балакин
Трансляция: "2+2"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Динамо":
Задолго до старта сезона УПЛ в условиях военного времени, киевлян многие успели назвать досрочным чемпионом. Однако реальность продиктовала совсем иные условия. "Динамо" тяжело входило в сезон, часто теряло очки, и по итогам девяти туров идет лишь на восьмом месте. Правда в запасе у команды Луческу еще два матча, вот только где гарантии, что и там не будет потерь? Киевляне сейчас очень нестабильны и прогнозировать, когда и как румынский наставник выведет их кризиса - весьма проблематично.
Матч завершено. Результативна нічия у Ларнаці.— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 27, 2022
???? 3:3 ⚪️ #АЕКДинамо pic.twitter.com/w3RkcwQjzZ
Посреди недели "Динамо" провело тяжелый матч против "АЕКа", сыграв вничью 3:3. Все могло закончится еще хуже, однако вышедший при счете 1:3 Гармаш забил дважды и, как нам кажется, заслужил получить шанс с первых минут в игре против "Кривбасса". Но будут и другие изменения. Крайне вероятно, что снова окажется в центре обороны Попов, в центре поля - легионер Лонвейк, а вот Кабаев, пока так и не нашедший себе места в столичном клубе, посидит в запасе. Наш прогноз - место ближе к левому крылу атаки займет Виталий Буяльский. Он в хорошей форме и уже закрывал данную позицию.
Ориентировочный состав: Нещерет - Тымчик, Забарный, Попов, Караваев - Сидорчук, Лонвейк - Цыганков, Гармаш, Буяльский - Ванат
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"Кривбасс":
В прошлом туре криворожане таки смогли добыть дебютную победу в УПЛ. Коллектив Вернидуба долго мучился против "Ингульца", однако удаление Смолякова в составе "казаков" надломило команду Лавриненко - Дебелко отличился двумя голами головой, после чего даже пропущенный гол не помешал "Кривбассу" взять три бала. Коллектив Вернидуба скакнул с 15-го места на 13-е.
Говорят, что победный состав не меняют, но, по нашему мнению, несколько замен Юрий Вернидуб все же проведет. Вероятно, что вернется в центр поля Семенов, который против "Ингульца" закрывал позицию центрбека. Замысел прост - еще больше укрепить защитные редуты, ведь против "Динамо" криворожане будут действовать вторым номером. Также свой шанс с первых минут может получить юный Микитишин - он классно вышел на замену против "Ингульца", а его основной конкурент Волошин не будет доступен в воскресенье - все дело в арендном соглашении.
Ориентировочный состав: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Стецков, Дибанго - Семенов, Капич - Татарков, Хомченовский, Микитишин - Дебелко
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|8
|Динамо
|7
|3
|1
|3
|9-10
|-1
|10
|0
|13
|Кривбасс
|8
|1
|3
|4
|4-8
|-4
|6
|0
Статистика команд
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"Динамо":
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"Кривбасс":
Очные встречи
"Динамо" и "Кривбасс" (экс-клуб "Горняк", переименованный в августе 2020-го года) не пересекались на уровне УПЛ.
"Динамо" - "Кривбасс": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Динамо" - "Кривбасс" от UA-Football
Победа "Динамо" 1:0. Да, киевляне в последние месяцы не впечатляют, но у команды хватает качественных игроков, которые даже в одиночку могут принести результат. "Кривбасс" в нынешней кампании не отличается слаженной обороной, а в атаке имеет свои проблемы с реализацией. А потому, как нам кажется, с таким набором им будет очень тяжело что-либо противопоставить команде Луческу. Потому ставим на триумф номинальных хозяев львовского поединка.
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