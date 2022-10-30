Колос - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31 октября 2022

Возможно вы забыли, но на международную паузу в сентябре "Колос" и "Верес" уходили на достаточно высоких для себя позициях. Ровенчане Вирта были пятыми, имея равное количество балов с "Днепром-1" и "Зарей", а ковалевцы и вовсе лидировали. Но мы вас предупреждали, что не нужно делать выводы по итогам четырех турах. На более длинной дистанции положение будущих оппонентов ухудшилось, а поражение в понедельник и вовсе может поставить для кого-то крест на борьбе за еврокубки. Если такова вообще имелась ввиду.

"Колос" 13:00 "Верес"

VBET-лига. 10-й тур

31 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: М.Козыряцкий

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Колос":

Четыре первых тура коллектив Вышняка провел на одном дыхании, набрав в сумме десять балов и пропустив лишь гол. Однако последующие события показали, что сил у "Колоса" хватило лишь на резвый старт. В последующих пяти турах "бело-черные" дважды проиграли и дважды сыграли вничью. Плюс их ожидает перенесенный поединок против "Зари", которая набрала отличную форму. Тяжелые времена для ковалевцев настали.

Помимо игровых проблем (слабая реализация и огрехи в обороне), у "Колоса" не все хорошо с кадрами. Из-за перебора желтых выпали два футболиста основы - Мякушко и Безбородько. Первого на левом фланге атаки заменит Болбат, вместо второго свой очередной шанс получит молодой форвард Попов. Не исключаются и другие изменения в составе.

Ориентировочный состав: Волынец - Золотов, Чоботенко, Новак, Черноморец - Милько, Ореховский - Ильин, Смирный, Болбат - Попов

"Верес":

А знаете, коллектив Вирта чем-то напоминает лондонский "Арсенал" золотой эпохи Венгера. В начале нулевые "канониры" считались одной из лучших команд АПЛ, однако после переезда на стадион "Эмирейтс" они потеряли частичку души. "Верес" таких высот не достигал, но имел статус крепкой и добротной команды, а возвращение на родной "Авангард" должно было лишь сильнее мотивировать ровенчан. Но вышло наоборот. "Верес" в текущем сезоне не побеждал в родных стенах, проиграв на "Авангарде" две игры из трех.

После поражения "Заре" Юрий Вирт говорил, что его команда ни в чем не уступила сопернику, кроме количества голов (0:1). С коучом можно согласиться, однако лишь отчасти. "Верес" перестал выглядит идеальной оборонительной машиной, а в атаке реализация коллектива также оставляет желать лучшего. Отсюда и наш прогноз на небольшую ротацию. Вполне вероятно, что свои шансы вернуться в основу получат опытный Михаил Шестаков и Роман Мирошник.

Ориентировочный состав: Когут - Гагун, Мирошник, Вовченко, Е.Пасич - Клец, Кучеров - Дахновский, С.Шарай, Г.Пасич - М.Шестаков

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 5 Верес 9 4 2 3 11-10 +1 14 0 7 Колос 8 3 3 2 6-7 -1 12 0

Статистика команд

"Колос":

"Верес":

Очные встречи

"Колос" - "Верес": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Верес" от UA-Football

Победа "Вереса" 1:0. Интересно, что ковалевцы в этом сезоне дома не проигрывали, но, по нашему мнению, их серия закончится в десятом туре. Нельзя сказать, что "Верес" выглядит на голову лучше соперника, но на данном этапе их игра кажется более понятной и слаженной, а кадровые потери "Колоса" (Мякушко - главный человек в атаке, Безбородько - умеет забивать) точно скажутся по ходу матча. Наша ставка - "Верес" вновь победит на выезде и укрепиться в верхней части таблицы.