Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.11.2022
Ворскла - Львов: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор - невідомий
Нельзя характеризовать выступление "Ворсклы" на стартовом отрезке сезона как успешное. Но и полным провалом это не назовешь. Команда Виктора Скрипника демонстрирует нестабильность, рождающую сразу несколько сценариев построения будущего. Но самое важное для полтавчан – то, что остаются перспективы. Победа в отчетном матче, например, может вплотную приблизить команду к еврокубковой зоне. И понимание этого не может не вдохновлять команду бороться с последних сил.
"Львов" – традиционно неудобный соперник для всех грандов и середняков. Но этот статус не гарантирует команде Олега Дулуба спокойную жизнь. Место возле зоны вылета – тому подтверждение.
УПЛ. Одиннадцатый тур. 04.11.2022
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле –
"Ворскла" 13:00 "Львов"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports+ | YouTube-канал Setanta Sports УПЛ
Новости "Ворсклы"
В последних двух турах "Ворскла" завоевала четыре очка, хотя не показала содержательного равного футбола в течение всего игрового времени. Против "Динамо" приходилось много работать в защите, с "Минаем" в целом была равная игра, в которой полтавчане сумели проявить более высокий уровень индивидуального мастерства и реализации голевых моментов. Важно то, что тренер был доволен после обоих матчей. Такое настроение передается и команде.
"Ворскла" умеет играть в футбол, а в ее составе подобраны футболисты, которым точно не интересна борьба за выживание или пребывание в середине турнирной таблицы без амбициозных задач. За себя говорит тот факт, что из "Ворсклы" легионерам открыт путь в сборную (Сефери, Зайков). Некоторым другим игрокам просто помогает опыт выступлений в статусных лигах (Испании, Нидерландов, Германии). С таким кадровым ресурсом "Ворскла" априори становится фаворитом таких матчей как против "Львова".
Но статус фаворита не гарантирует победу. У Виктора Скрипника есть горький опыт поражения от "Руха", которое состоялось в контексте высоких предматчевых ожиданий от "Ворсклы". Сейчас главное – не повторить старые ошибки.
Ориентировочный состав: Ризнык – Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравец – Юрченко, Бацула, Олейник – Сефери, Скляр – Степанюк
Новости "Львова"
Победа над "Минаем" в перенесенном матче первого тура остается для львовян единственной в этом чемпионате. И хоть раз через раз "прорезаются" неплохие результаты в виде ничьих, целостности команде Дулуба не хватает. Она может упереться против того или иного соперника, но стабильность на длинной дистанции не демонстрирует.
Кстати, тот матч с "Минаем" принес сразу несколько кадровых потерь "Львову": был дисквалифицирован Шишка, травмировались Ременяк и Мишенко. Сейчас все в строю, а особо мотивированный – Крушинский. Который выпал с основы в матче с "Александрией", но сыгравший со старта против "Металлиста". Есть вопросы относительно кондиций Бусько, не игравшего в двух последних турах, и Бойко, пропускавшего матч с "Металлистом".
Ориентировочный состав: Пономаренко – Грисьо – Крушинский, Никитюк, Муравский – Полегенько – Шишка, Васильев, Мишенко – Бугай, Ныч
"Ворскла" – "Львов". Статистика личных встреч
В последних трех матчах против "Ворсклы" "Львов" непременно забивал – но не побеждал. Последний успех львовян датирован ноябрем 2020-го года, хотя и прошлогодняя ничья является неплохим результатом. По крайней мере, от такого Дулуб вряд ли отказался бы сегодня.
Еще одна примечательная особенность противостояния – отсутствие домашних поражений "Ворсклы". И хотя команда Скрипника сейчас играет не в Полтаве, именно она является хозяином арены предстоящего поединка. Увидим, будет ли хозяином игры на футбольном поле.
"Ворскла" – "Львов". Последние матчи команд
В предыдущем туре "Ворскла" третий раз в этом сезоне сыграла на ноль пропущенных и во второй раз одержала сухую победу. Но впервые выиграла с разницей более одного мяча. В общем, из шести последних матчей полтавчане не забивали только в одном – против другой львовской команды.
"Львов" буквально выстрадал ничью в прошлом туре против "Металлиста". Хотя для этого пришлось пройти немало испытаний и дождаться удаления в составе соперника. Харьковчане, кстати, планируют жаловаться на судейство того матча, но "Львову" и дальше делать свое. Их цель – на этот раз помешать сыграть в свой футбол "Ворскле".
"Ворскла" – "Львов". Турнирное положение команд
"Ворскла" может подняться на шестое место, но не факт, что удержит его по итогу тура. Да и таблица пока непоказательна, ведь только две команды из шестнадцати не имеют перенесенных матчей. Одна из этих команд – как раз "Ворскла".
"Львов" по очкам опережает "Ингулец" и "Черноморец", имеет одинаковые показатели с "Кривбассом", но проигрывает ему по разнице мячей. Победа может гарантировать львовянам одиннадцатую строчку по итогам тура, а вот ничья не позволит покинуть зону переходных матчей.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21-4
|+17
|25
|0
|2
|Шахтер
|8
|6
|2
|0
|18-5
|+13
|20
|0
|3
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20-13
|+7
|19
|0
|4
|ФК Александрия
|8
|5
|2
|1
|13-8
|+5
|17
|0
|5
|Колос
|9
|4
|3
|2
|8-7
|+1
|15
|0
|6
|Металлист
|9
|4
|2
|3
|13-15
|-2
|14
|0
|7
|Верес
|10
|4
|2
|4
|11-12
|-1
|14
|0
|8
|Динамо
|8
|4
|1
|3
|12-11
|+1
|13
|0
|9
|Ворскла
|10
|3
|2
|5
|12-14
|-2
|11
|0
|10
|Металлист 1925
|9
|2
|4
|3
|8-12
|-4
|10
|0
|11
|ФК Минай
|9
|2
|3
|4
|6-9
|-3
|9
|0
|12
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10-15
|-5
|8
|0
|13
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5-11
|-6
|6
|0
|14
|ФК Львов
|9
|1
|3
|5
|7-15
|-8
|6
|0
|15
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7-11
|-4
|4
|0
|16
|Черноморец
|9
|0
|3
|6
|5-14
|-9
|3
|0
"Ворскла" – "Львов". Ставка и коэффициенты
"Ворскла" – "Львов". Прогноз матча от UA-Футбол
Победа "Ворсклы" 2:1. "Ворскла" пропускает на уровне аутсайдеров лиги. Не факт, что у "Львова" хватило бы силы забить полтавчанам при привычных условиях, но в ситуации, когда команда Скрипника почти в каждом матче допускает ошибки, можно ожидать голевой маневр от гостей. Однако забить "Ворскла" должно больше. Правда, ненамного. Выигрывать с большим преимуществом – не в стиле команды Виктора Скрипника.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Известны потенциальные соперники Руха и Шахтера в плей-офф Юношеской ЛЧ
- АЗ Алкмаар - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 3 ноября 2022
- "У них на кураже все начало получаться". Степаненко - о разгроме от Лейпцига
- Колос - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31 октября 2022
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО