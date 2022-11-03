Ворскла - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.11.2022

Нельзя характеризовать выступление "Ворсклы" на стартовом отрезке сезона как успешное. Но и полным провалом это не назовешь. Команда Виктора Скрипника демонстрирует нестабильность, рождающую сразу несколько сценариев построения будущего. Но самое важное для полтавчан – то, что остаются перспективы. Победа в отчетном матче, например, может вплотную приблизить команду к еврокубковой зоне. И понимание этого не может не вдохновлять команду бороться с последних сил.

"Львов" – традиционно неудобный соперник для всех грандов и середняков. Но этот статус не гарантирует команде Олега Дулуба спокойную жизнь. Место возле зоны вылета – тому подтверждение.

УПЛ. Одиннадцатый тур. 04.11.2022

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле –

"Ворскла" 13:00 "Львов"

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Львів Смотреть трансляцию

Новости "Ворсклы"

В последних двух турах "Ворскла" завоевала четыре очка, хотя не показала содержательного равного футбола в течение всего игрового времени. Против "Динамо" приходилось много работать в защите, с "Минаем" в целом была равная игра, в которой полтавчане сумели проявить более высокий уровень индивидуального мастерства и реализации голевых моментов. Важно то, что тренер был доволен после обоих матчей. Такое настроение передается и команде.

"Ворскла" умеет играть в футбол, а в ее составе подобраны футболисты, которым точно не интересна борьба за выживание или пребывание в середине турнирной таблицы без амбициозных задач. За себя говорит тот факт, что из "Ворсклы" легионерам открыт путь в сборную (Сефери, Зайков). Некоторым другим игрокам просто помогает опыт выступлений в статусных лигах (Испании, Нидерландов, Германии). С таким кадровым ресурсом "Ворскла" априори становится фаворитом таких матчей как против "Львова".

Но статус фаворита не гарантирует победу. У Виктора Скрипника есть горький опыт поражения от "Руха", которое состоялось в контексте высоких предматчевых ожиданий от "Ворсклы". Сейчас главное – не повторить старые ошибки.

Ориентировочный состав: Ризнык – Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравец – Юрченко, Бацула, Олейник – Сефери, Скляр – Степанюк

Новости "Львова"

Победа над "Минаем" в перенесенном матче первого тура остается для львовян единственной в этом чемпионате. И хоть раз через раз "прорезаются" неплохие результаты в виде ничьих, целостности команде Дулуба не хватает. Она может упереться против того или иного соперника, но стабильность на длинной дистанции не демонстрирует.

Кстати, тот матч с "Минаем" принес сразу несколько кадровых потерь "Львову": был дисквалифицирован Шишка, травмировались Ременяк и Мишенко. Сейчас все в строю, а особо мотивированный – Крушинский. Который выпал с основы в матче с "Александрией", но сыгравший со старта против "Металлиста". Есть вопросы относительно кондиций Бусько, не игравшего в двух последних турах, и Бойко, пропускавшего матч с "Металлистом".

Ориентировочный состав: Пономаренко – Грисьо – Крушинский, Никитюк, Муравский – Полегенько – Шишка, Васильев, Мишенко – Бугай, Ныч

"Ворскла" – "Львов". Статистика личных встреч

В последних трех матчах против "Ворсклы" "Львов" непременно забивал – но не побеждал. Последний успех львовян датирован ноябрем 2020-го года, хотя и прошлогодняя ничья является неплохим результатом. По крайней мере, от такого Дулуб вряд ли отказался бы сегодня.

Еще одна примечательная особенность противостояния – отсутствие домашних поражений "Ворсклы". И хотя команда Скрипника сейчас играет не в Полтаве, именно она является хозяином арены предстоящего поединка. Увидим, будет ли хозяином игры на футбольном поле.

"Ворскла" – "Львов". Последние матчи команд

В предыдущем туре "Ворскла" третий раз в этом сезоне сыграла на ноль пропущенных и во второй раз одержала сухую победу. Но впервые выиграла с разницей более одного мяча. В общем, из шести последних матчей полтавчане не забивали только в одном – против другой львовской команды.

"Львов" буквально выстрадал ничью в прошлом туре против "Металлиста". Хотя для этого пришлось пройти немало испытаний и дождаться удаления в составе соперника. Харьковчане, кстати, планируют жаловаться на судейство того матча, но "Львову" и дальше делать свое. Их цель – на этот раз помешать сыграть в свой футбол "Ворскле".

"Ворскла" – "Львов". Турнирное положение команд

"Ворскла" может подняться на шестое место, но не факт, что удержит его по итогу тура. Да и таблица пока непоказательна, ведь только две команды из шестнадцати не имеют перенесенных матчей. Одна из этих команд – как раз "Ворскла".

"Львов" по очкам опережает "Ингулец" и "Черноморец", имеет одинаковые показатели с "Кривбассом", но проигрывает ему по разнице мячей. Победа может гарантировать львовянам одиннадцатую строчку по итогам тура, а вот ничья не позволит покинуть зону переходных матчей.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 9 8 1 0 21-4 +17 25 0 2 Шахтер 8 6 2 0 18-5 +13 20 0 3 Заря 9 6 1 2 20-13 +7 19 0 4 ФК Александрия 8 5 2 1 13-8 +5 17 0 5 Колос 9 4 3 2 8-7 +1 15 0 6 Металлист 9 4 2 3 13-15 -2 14 0 7 Верес 10 4 2 4 11-12 -1 14 0 8 Динамо 8 4 1 3 12-11 +1 13 0 9 Ворскла 10 3 2 5 12-14 -2 11 0 10 Металлист 1925 9 2 4 3 8-12 -4 10 0 11 ФК Минай 9 2 3 4 6-9 -3 9 0 12 Рух 9 2 2 5 10-15 -5 8 0 13 Кривбасс 9 1 3 5 5-11 -6 6 0 14 ФК Львов 9 1 3 5 7-15 -8 6 0 15 Ингулец 8 0 4 4 7-11 -4 4 0 16 Черноморец 9 0 3 6 5-14 -9 3 0

"Ворскла" – "Львов". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" – "Львов". Прогноз матча от UA-Футбол

Победа "Ворсклы" 2:1. "Ворскла" пропускает на уровне аутсайдеров лиги. Не факт, что у "Львова" хватило бы силы забить полтавчанам при привычных условиях, но в ситуации, когда команда Скрипника почти в каждом матче допускает ошибки, можно ожидать голевой маневр от гостей. Однако забить "Ворскла" должно больше. Правда, ненамного. Выигрывать с большим преимуществом – не в стиле команды Виктора Скрипника.