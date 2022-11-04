Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 ноября 2022
Вернуться после 0:4
Фото: ФК Шахтер
"Шахтер" неудачно завершил путь удачного сезона Лиги Чемпионов. Команда Йовичевича проиграла "РБ Лейпцигу", но забронировала себе евровесну и теперь до конца года может сосредоточиться сугубо на матчах УПЛ. Здесь "горнякам" нужно догонять "Днепр-1", что, учитывая темп, который взяла команда Кучера, сделать будет непросто. К тому же, впереди "Шахтер" ожидает очень неприятный соперник. "Ингулец" традиционно идет в нижней части таблицы, однако команда Лавриненко умеет играть против топов, используя свои сильные стороны - оборону и дисциплину. "Днепр-1", терявший очки против "казаков", подтвердит наш тезис.
"Шахтер" 15:00 "Ингулец"
VBET-лига. 11-й тур
5 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"
Арбитр: А.Шандор
Трансляция: канал "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
-
"Шахтер":
0:4 от "Лейпцига" - неприятный, однако где-то ожидаемый удар. "Горняки" в ЛЧ и так прыгнули выше головы, а потому надеяться на еще одну победу над мотивированными "быками" было трудно. Теперь интересно, как быстро "Шахтер" придет в себя. Все-таки в среду случилось крупнейшее поражение этого сезона, а потому скорость с которой Йовичевич приведет команду в норму, станет еще одной проверкой для хорватского коуча. С прошлыми он справлялся неплохо.
???? Перемикаємося на українську Прем’єр-лігу ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 3, 2022
⚽️ #ШахтарІнгулець
???? Прем’єр-ліга, 11-й тур
???? 5 листопада ⏰ 15:00
???? «Арена Львів»
⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/b1x4kHhRRV
Учитывая непростой график "оранжево-черных", можно предположить, что ротацию тренерский штаб в эту субботу проведет. Вполне вероятно, что отдых получат Бондарь, Бондаренко и Степаненко, игравшие почти без замен в последних играх. Помимо этого, ожидаем выход Сикана с первых минут, а Траоре - на замену. Йовичевич любить ротировать двух форвардов. Точно не сыграет Тейлор, заработавший две желтые в последнем матче.
Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Назарина, Джурасек - Петряк, Судаков, Мудрик - Сикан
-
"Ингулец":
Если для "Шахтера" матч в субботу станет третьим за неделю, то у их оппонента абсолютно иная ситуация. "Казаки" Лавриненко пропускали прошедший тур по просьбе соперника (львовского "Руха"), имея немало времени для подготовки к гранду. А время "Ингульцу" точно необходимо. "Желто-черные" наряду с "Черноморцем" - единственные представители элиты, не побеждавшие в этом году. И такое плачевное положение ничьей с "Днепром-1" перекрыть не получится.
Помимо нелучших результатов, "Ингулец" страдает кадровыми проблемами. В последних трех играх Сергей Лавриненко не мог собрать полноценную заявку на игру, что мешало наставнику вовремя вносить коррективы по ходу игры. Сейчас не до конца ясно, кто из игроков "Ингульца" восстановился к матчу против "Шахтера", а кто все еще находится в лазарете. Точно не сыграет Смоляков, который был удален в игре против "Кривбасса".
Ориентировочный состав: Кучер - Сидоренко, Павлов, Ченбай, Сакив - Кучеренко, Кухарук - Кравчук, Запорожец, Клименко - Марусич
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|2
|Шахтер
|8
|6
|2
|0
|18-5
|+13
|20
|15
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7-11
|-3
|4
Статистика команд
-
"Шахтер":
-
"Ингулец":
Очные встречи
"Шахтер" - "Ингулец": трансляция матча
"Шахтер" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Шахтер" - "Ингулец" от UA-Football
Победа "Шахтера" 2:1. "Горнякам" очень важно не допустить провисания после поражения "Лейпцигу", добыв очередную победу в УПЛ. Понимает это и Йовичевич, а потому вопросов касательно настроя хозяев не будет. Вопрос скорее в том, как быстро и качественно "горняки" восстановились после Лиги Чемпионов. Если команда готова неидеально, этим может воспользоваться отдохнувший соперник, заставив "Шахтер" с огромным трудом взламывать свою оборону. В общем, мы не рекомендуем фавориту настраиваться на легкую прогулку, но и итоговой сенсации не ждем.
Популярное сейчас
- За очередного школьника бьются гранды, среди которых - Реал. Кто такой Эндрик
- Ворскла обходит Динамо. Таблица и результаты тура УПЛ
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер удержался в топ-25, Динамо - в топ-50. Днепр-1 - наименее рейтинговый участник весенней стадии
- Заря – Металлист. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.11.2022
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО