Шахтер - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 ноября 2022

"Шахтер" неудачно завершил путь удачного сезона Лиги Чемпионов. Команда Йовичевича проиграла "РБ Лейпцигу", но забронировала себе евровесну и теперь до конца года может сосредоточиться сугубо на матчах УПЛ. Здесь "горнякам" нужно догонять "Днепр-1", что, учитывая темп, который взяла команда Кучера, сделать будет непросто. К тому же, впереди "Шахтер" ожидает очень неприятный соперник. "Ингулец" традиционно идет в нижней части таблицы, однако команда Лавриненко умеет играть против топов, используя свои сильные стороны - оборону и дисциплину. "Днепр-1", терявший очки против "казаков", подтвердит наш тезис.

"Шахтер" 15:00 "Ингулец"

VBET-лига. 11-й тур

5 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: А.Шандор

Трансляция: канал "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

0:4 от "Лейпцига" - неприятный, однако где-то ожидаемый удар. "Горняки" в ЛЧ и так прыгнули выше головы, а потому надеяться на еще одну победу над мотивированными "быками" было трудно. Теперь интересно, как быстро "Шахтер" придет в себя. Все-таки в среду случилось крупнейшее поражение этого сезона, а потому скорость с которой Йовичевич приведет команду в норму, станет еще одной проверкой для хорватского коуча. С прошлыми он справлялся неплохо.

Учитывая непростой график "оранжево-черных", можно предположить, что ротацию тренерский штаб в эту субботу проведет. Вполне вероятно, что отдых получат Бондарь, Бондаренко и Степаненко, игравшие почти без замен в последних играх. Помимо этого, ожидаем выход Сикана с первых минут, а Траоре - на замену. Йовичевич любить ротировать двух форвардов. Точно не сыграет Тейлор, заработавший две желтые в последнем матче.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Назарина, Джурасек - Петряк, Судаков, Мудрик - Сикан

"Ингулец":

Если для "Шахтера" матч в субботу станет третьим за неделю, то у их оппонента абсолютно иная ситуация. "Казаки" Лавриненко пропускали прошедший тур по просьбе соперника (львовского "Руха"), имея немало времени для подготовки к гранду. А время "Ингульцу" точно необходимо. "Желто-черные" наряду с "Черноморцем" - единственные представители элиты, не побеждавшие в этом году. И такое плачевное положение ничьей с "Днепром-1" перекрыть не получится.

Помимо нелучших результатов, "Ингулец" страдает кадровыми проблемами. В последних трех играх Сергей Лавриненко не мог собрать полноценную заявку на игру, что мешало наставнику вовремя вносить коррективы по ходу игры. Сейчас не до конца ясно, кто из игроков "Ингульца" восстановился к матчу против "Шахтера", а кто все еще находится в лазарете. Точно не сыграет Смоляков, который был удален в игре против "Кривбасса".

Ориентировочный состав: Кучер - Сидоренко, Павлов, Ченбай, Сакив - Кучеренко, Кухарук - Кравчук, Запорожец, Клименко - Марусич

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 Шахтер 8 6 2 0 18-5 +13 20 15 Ингулец 8 0 4 4 7-11 -3 4

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Прогноз на матч "Шахтер" - "Ингулец" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. "Горнякам" очень важно не допустить провисания после поражения "Лейпцигу", добыв очередную победу в УПЛ. Понимает это и Йовичевич, а потому вопросов касательно настроя хозяев не будет. Вопрос скорее в том, как быстро и качественно "горняки" восстановились после Лиги Чемпионов. Если команда готова неидеально, этим может воспользоваться отдохнувший соперник, заставив "Шахтер" с огромным трудом взламывать свою оборону. В общем, мы не рекомендуем фавориту настраиваться на легкую прогулку, но и итоговой сенсации не ждем.