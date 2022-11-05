Металлист 1925 - Верес. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.11.2022

Если руководство харьковского клуба хотело мгновенного эффекта сменой тренера, то оно в своих оценках просчиталось – Эдмар и Голодюк стартовали не слишком убедительно. Впрочем, возможно, это замысел на перспективу, тогда молодым тренерам нужно время. У Юрия Вирта времени было много, но в последних матчах его команда проигрывала. Еще несколько неудач, в частности, и в противостоянии с таким кризисным соперником, и тренеру ровенской команды начнут задавать вопросы.

VBet лига. 11-й тур

Киев. НСК "Олимпийский. Начало игры 15:00

Арбитр: Александр Дердо

"Металлист 1925" - "Верес"

Телетрансляция – OTT-сервис Setanta Sports

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Новости Металлиста 1925

Не сыграет: Виталий Пономарь (травма)

Харьковчане не побеждали уже в четырех матчах подряд. После смены тренера сыграли вничью с "Рухом" и разгромно проиграли "Заре". При этом Эдмар и Голодюк пытаются использовать наработки Валерия Кривенцова и пока не вносят изменения в состав.

В частности, в игре против "Зари" по сравнению с поединком против "Руха" сменился только форвард – вместо Борячука играл Бычек. Андрея не было даже в заявке, но сообщений о его травме или других проблемах нигде не было. Будет ли на этот раз Борячук, который, безусловно, является основным форвардом команды, сказать трудно. В этот раз на острие может выйти Илья Зубков, не исключаем возвращение в старт Беки Вачиберадзе, а также Ростислава Русина.

Ориентировочный состав: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус – Мартынюк – Ременюк, Габелок, Вачиберадзе, Русин – Зубков

Новости Вереса

Юрий Вирт не принадлежит к когорте тех тренеров, которые умеют удивлять тактическими решениями. То есть наставник "Верес" выбрал свой стиль и неукоснительного его придерживается, меняя игроков только в случае обстоятельств.

В Коваливке по сравнению с игрой против "Зари" в составе произошла только одна замена – вместо Геннадия Пасича на фланге атаки вышел Владислав Шарай. Первого не было даже в заявке, что наталкивает на мысль о проблемах со здоровьем у вингера. Если у него все хорошо, он должен выйти с первых минут, если нет – снова увидим Владислава. В атаке Гайдучик пока выигрывает конкуренцию у Сергийчука и Шестакова, которых тренер обычно использует во втором тайме для усиления.

Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Е.Пасич – Клец, Кучеров – Дахновский, С.Шарай, Г.Пасич – Гайдучик

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Статистика противостояния

Это будет четвёртая встреча соперников. Первые две состоялись на уровне второго по рангу дивизиона – если в Млинове была зафиксирована ничья, то в Харькове хозяева одержали разгромную победу. А вот на уровне УПЛ в одном сыгранном поединке сильнее уже был "Верес", который таким образом взял реванш. Так что в статистике противостояния "Металлист 1925" - "Верес" пока равенство: +1 =1 -1, общий счет 4:3

Последние матчи

"Металлист 1925"

28.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Заря" 0:3

23.10.2022. УПЛ. "Рух" – "Металлист 1925" 1:1

19.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Минай" 0:1

15.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Львов" 2:2

30.09.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Колос" 2:0

"Верес"

31.10.2022. УПЛ. "Колос" – "Верес" 2:0

23.10.2022. УПЛ. "Верес" – "Заря" 0:1

18.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Верес" 1:3

14.10.2022. УПЛ. "Минай" – "Верес" 1:1

07.10.2022. УПЛ. "Верес" – "Металлист" 1:2

Турнирное положение

Если "Металлист 1925" сегодня не победит, рискует закрепиться в нижней части турнирной таблицы. Пока же его отставание от команд, ведущих борьбу за 6-7 места, не является критическим. "Верес" по итогам этого тура может подняться на две позиции вверх.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 9 8 1 0 21-4 +17 25 2 Шахтер 8 6 2 0 18-5 +13 20 3 Заря 9 6 1 2 20-13 +7 19 4 ФК Александрия 8 5 2 1 13-8 +5 17 5 Колос 9 4 3 2 8-7 +1 15 6 Металлист 9 4 2 3 13-15 -2 14 7 Верес 10 4 2 4 11-12 -1 14 8 Ворскла 11 4 2 5 13-14 -1 14 9 Динамо 8 4 1 3 12-11 +1 13 10 Металлист 1925 9 2 4 3 8-12 -4 10 11 ФК Минай 9 2 3 4 6-9 -3 9 12 Рух 9 2 2 5 10-15 -5 8 13 Кривбасс 9 1 3 5 5-11 -6 6 14 ФК Львов 10 1 3 6 7-16 -9 6 15 Ингулец 8 0 4 4 7-11 -4 4 16 Черноморец 9 0 3 6 5-14 -9 3

Котировки букмекеров

Прогноз на матч "Металлист 1925" – "Верес"

Когда меняют тренера, обычно рассчитывают на эмоциональный подъем. В случае с "Металлистом 1925" этого не произошло. При этом Эдмар и Голодюк обладают гораздо меньшим тренерским опытом, чем Кривенцов. Попытка и дальше играть первым номером в противостоянии с "Вересом" рискует обернуться очередными проблемами – рованчане умеют хорошо защищаться и контратаковать за счет фланговой скорости. Поэтому в этом поединке отдаем предпочтение именно "Вересу" - победа гостей 0:1.