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Металлист 1925 - Верес. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.11.2022
Чего ждать от матча Металлист 1925 – Верес, чемпионат Украины, 5 ноября 2022
фото - ФК Металіст 1925
Если руководство харьковского клуба хотело мгновенного эффекта сменой тренера, то оно в своих оценках просчиталось – Эдмар и Голодюк стартовали не слишком убедительно. Впрочем, возможно, это замысел на перспективу, тогда молодым тренерам нужно время. У Юрия Вирта времени было много, но в последних матчах его команда проигрывала. Еще несколько неудач, в частности, и в противостоянии с таким кризисным соперником, и тренеру ровенской команды начнут задавать вопросы.
VBet лига. 11-й тур
Киев. НСК "Олимпийский. Начало игры 15:00
Арбитр: Александр Дердо
"Металлист 1925" - "Верес"
Телетрансляция – OTT-сервис Setanta Sports
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Новости Металлиста 1925
Не сыграет: Виталий Пономарь (травма)
Харьковчане не побеждали уже в четырех матчах подряд. После смены тренера сыграли вничью с "Рухом" и разгромно проиграли "Заре". При этом Эдмар и Голодюк пытаются использовать наработки Валерия Кривенцова и пока не вносят изменения в состав.
В частности, в игре против "Зари" по сравнению с поединком против "Руха" сменился только форвард – вместо Борячука играл Бычек. Андрея не было даже в заявке, но сообщений о его травме или других проблемах нигде не было. Будет ли на этот раз Борячук, который, безусловно, является основным форвардом команды, сказать трудно. В этот раз на острие может выйти Илья Зубков, не исключаем возвращение в старт Беки Вачиберадзе, а также Ростислава Русина.
Ориентировочный состав: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус – Мартынюк – Ременюк, Габелок, Вачиберадзе, Русин – Зубков
Новости Вереса
Юрий Вирт не принадлежит к когорте тех тренеров, которые умеют удивлять тактическими решениями. То есть наставник "Верес" выбрал свой стиль и неукоснительного его придерживается, меняя игроков только в случае обстоятельств.
В Коваливке по сравнению с игрой против "Зари" в составе произошла только одна замена – вместо Геннадия Пасича на фланге атаки вышел Владислав Шарай. Первого не было даже в заявке, что наталкивает на мысль о проблемах со здоровьем у вингера. Если у него все хорошо, он должен выйти с первых минут, если нет – снова увидим Владислава. В атаке Гайдучик пока выигрывает конкуренцию у Сергийчука и Шестакова, которых тренер обычно использует во втором тайме для усиления.
Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Е.Пасич – Клец, Кучеров – Дахновский, С.Шарай, Г.Пасич – Гайдучик
Статистика противостояния
Это будет четвёртая встреча соперников. Первые две состоялись на уровне второго по рангу дивизиона – если в Млинове была зафиксирована ничья, то в Харькове хозяева одержали разгромную победу. А вот на уровне УПЛ в одном сыгранном поединке сильнее уже был "Верес", который таким образом взял реванш. Так что в статистике противостояния "Металлист 1925" - "Верес" пока равенство: +1 =1 -1, общий счет 4:3
Последние матчи
"Металлист 1925"
- 28.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Заря" 0:3
- 23.10.2022. УПЛ. "Рух" – "Металлист 1925" 1:1
- 19.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Минай" 0:1
- 15.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Львов" 2:2
- 30.09.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Колос" 2:0
"Верес"
- 31.10.2022. УПЛ. "Колос" – "Верес" 2:0
- 23.10.2022. УПЛ. "Верес" – "Заря" 0:1
- 18.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Верес" 1:3
- 14.10.2022. УПЛ. "Минай" – "Верес" 1:1
- 07.10.2022. УПЛ. "Верес" – "Металлист" 1:2
Турнирное положение
Если "Металлист 1925" сегодня не победит, рискует закрепиться в нижней части турнирной таблицы. Пока же его отставание от команд, ведущих борьбу за 6-7 места, не является критическим. "Верес" по итогам этого тура может подняться на две позиции вверх.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21-4
|+17
|25
|2
|Шахтер
|8
|6
|2
|0
|18-5
|+13
|20
|3
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20-13
|+7
|19
|4
|ФК Александрия
|8
|5
|2
|1
|13-8
|+5
|17
|5
|Колос
|9
|4
|3
|2
|8-7
|+1
|15
|6
|Металлист
|9
|4
|2
|3
|13-15
|-2
|14
|7
|Верес
|10
|4
|2
|4
|11-12
|-1
|14
|8
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13-14
|-1
|14
|9
|Динамо
|8
|4
|1
|3
|12-11
|+1
|13
|10
|Металлист 1925
|9
|2
|4
|3
|8-12
|-4
|10
|11
|ФК Минай
|9
|2
|3
|4
|6-9
|-3
|9
|12
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10-15
|-5
|8
|13
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5-11
|-6
|6
|14
|ФК Львов
|10
|1
|3
|6
|7-16
|-9
|6
|15
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7-11
|-4
|4
|16
|Черноморец
|9
|0
|3
|6
|5-14
|-9
|3
Котировки букмекеров
Прогноз на матч "Металлист 1925" – "Верес"
Когда меняют тренера, обычно рассчитывают на эмоциональный подъем. В случае с "Металлистом 1925" этого не произошло. При этом Эдмар и Голодюк обладают гораздо меньшим тренерским опытом, чем Кривенцов. Попытка и дальше играть первым номером в противостоянии с "Вересом" рискует обернуться очередными проблемами – рованчане умеют хорошо защищаться и контратаковать за счет фланговой скорости. Поэтому в этом поединке отдаем предпочтение именно "Вересу" - победа гостей 0:1.
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