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Днепр-1 - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.11.2022
Днепр-1 - Минай: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1/Автор невідомий
Выступления "Днепра-1" в еврокубках до февраля поставлены на паузу. Однако матч 11-го тура УПЛ против "Миная" пройдет на фоне усталости от выезда в Нидерланды. "Днепр-1" – яркий фаворит противостояния, однако соперник попытается побить класс дисциплиной. Сработает ли старое футбольное правило? Это главная интрига предстоящего поединка.
УПЛ. Одиннадцатый тур. 06.11.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Игорь Пасхал
"Днепр-1" 13:00 "Минай"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootbollHab
Новости "Днепра-1"
Команда Александра Кучера не сумела закончить групповой этап Лиги конференций на первом месте, однако в желании днепрянам не откажешь. Даже несмотря на затруднительную кадровую ситуацию, команда пыталась играть в свой футбол и боролась за максимальные цели.
Трудная кадровая ситуация вылилась в то, что в резерве матча с АЗ было только трое полевых игроков, двое из которых – защитники. В делегации нашлось место для Алексея Гуцуляка, но в заявку на матч он не попал. Не было там травмированных Лучкевича, Пуриты, Бланко. Не ездил в Нидерланды Фарес Балули, хотя в последнем матче чемпионата Украины он не просто находился в заявке, а даже выходил на поле. Но УПЛ и Лига конференций, как говорил классик – совсем разные турниры.
В этом матче попытается вернуться на "истинный путь" Артем Довбик. Он стал лучшим бомбардиром группового раунда Лиги конференций, но в УПЛ не забивал уже в трех турах подряд.
Ориентировочный состав: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло – Пихалёнок, Бабенко, Рубчинский – Назаренко, Амаш – Довбик
Новости "Миная"
У "Миная" значительно более низкие амбиции, но это не значит, что против лидера команда выйдет с обреченностью в глазах. В этом сезоне закарпатцам уже удалось создать проблемы "Динамо" и "Ворскле", в матчах против которых была приличная игра, но не было результата. Возможно, третья попытка для команды Шарана будет удачной.
В октябре "Минай" провел пять матчей, а его сегодняшний соперник – девять. Само по себе это означает, что менее уставшей должна быть команда Шарана. А тут на руку играет еще и тот факт, что два последних гостевых поединка "Минай" проводит дома – против "Ворсклы", и вот теперь против "Днепра-1". Сам Бог велел цепляться за очки.
Кадровых потерь у "Миная" нет. Перед игрой с "Ворсклой" Шаран говорил о проблемах Гончара и Немчанинова, однако оба еще неделю назад были в строю.
Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Немчанинов, Горин, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Воробчак, Твердохлиб, Кулиев – Вишневский
"Днепр-1" - "Минай". Статистика личных встреч
"Минай" выиграл дебютную встречу в истории этого противостояния. Тогда было 3:2, а после матча говорили о судействе и поведении отдельных игроков. "Днепр-1" отомстил в следующем матче, а затем выиграл еще одну встречу. В общей сложности, два домашних для "Днепра-1" поединка закончились разгромами закарпатцев 4:0 и 3:0. Формально и сейчас будет домашняя для днепрян игра, но фактически дома будет находиться "Минай".
"Днепр-1" - "Минай". Последние матчи команд
В последних пяти матчах у "Днепра-1" – три победы, и все со счетом 1:0. Легкость, которая была в начале сезона, исчезла, что объясняется банальными кадровыми проблемами и плотным календарем. Но команда почти не проигрывает в этом сезоне: только двум соперникам удалось победить "Днепр-1" – это АЗ и АЕК (Ларнака).
"Минай" не играет в еврокубках, поэтому календарь у него гораздо проще. А в последнее время еще и не состоялся матч против "Шахтера", так что в октябре закарпатцы провели почти вдвое меньше игр, чем "Днепр-1". Собственно, такой график позволяет Шарану почти не применять ротацию.
"Днепр-1" - "Минай". Турнирное положение команд
"Минай" оторвался на пять очков от зоны прямого вылета, и на три очка – от зоны переходных матчей. Положение команды можно назвать достаточно комфортным, тем более что два конкурента в этом туре уже проиграли ("Львов" и "Ингулец").
"Днепру-1" три очка нужны для сохранения комфортного отрыва от "Шахтера". Кроме того, "Заря" и "Александрия" тоже баллы набирают, не позволяя лидеру спокойно чувствовать себя на вершине таблицы.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21-4
|+17
|25
|0
|2
|Шахтер
|9
|7
|2
|0
|21-5
|+16
|23
|0
|3
|Заря
|10
|7
|1
|2
|23-15
|+8
|22
|0
|4
|ФК Александрия
|9
|6
|2
|1
|17-9
|+8
|20
|0
|5
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15-13
|+2
|17
|0
|6
|Колос
|10
|4
|3
|3
|9-11
|-2
|15
|0
|7
|Металлист
|10
|4
|2
|4
|15-18
|-3
|14
|0
|8
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13-14
|-1
|14
|0
|9
|Динамо
|8
|4
|1
|3
|12-11
|+1
|13
|0
|10
|Металлист 1925
|10
|2
|4
|4
|9-16
|-7
|10
|0
|11
|ФК Минай
|9
|2
|3
|4
|6-9
|-3
|9
|0
|12
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10-15
|-5
|8
|0
|13
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5-11
|-6
|6
|0
|14
|ФК Львов
|10
|1
|3
|6
|7-16
|-9
|6
|0
|15
|Ингулец
|9
|0
|4
|5
|7-14
|-7
|4
|0
|16
|Черноморец
|9
|0
|3
|6
|5-14
|-9
|3
|0
"Днепр-1" - "Минай". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 1:0. Спрогнозируем четвертую за последнее время победу "Днпра-1" со счетом 1:0. Команда Кучера не способна сейчас демонстрировать ту лёгкость, которая была в начале сезона. Да и "Минай" – не такой уж простой соперник, как может показаться с первого взгляда. Придется постараться, чтобы пройти организованные редуты закарпатцев. Ставка напрашивается на то, что в одном из таймов будет ничья.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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