Днепр-1 - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.11.2022

Выступления "Днепра-1" в еврокубках до февраля поставлены на паузу. Однако матч 11-го тура УПЛ против "Миная" пройдет на фоне усталости от выезда в Нидерланды. "Днепр-1" – яркий фаворит противостояния, однако соперник попытается побить класс дисциплиной. Сработает ли старое футбольное правило? Это главная интрига предстоящего поединка.

УПЛ. Одиннадцатый тур. 06.11.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Игорь Пасхал

"Днепр-1" 13:00 "Минай"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootbollHab

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Новости "Днепра-1"

Команда Александра Кучера не сумела закончить групповой этап Лиги конференций на первом месте, однако в желании днепрянам не откажешь. Даже несмотря на затруднительную кадровую ситуацию, команда пыталась играть в свой футбол и боролась за максимальные цели.

Трудная кадровая ситуация вылилась в то, что в резерве матча с АЗ было только трое полевых игроков, двое из которых – защитники. В делегации нашлось место для Алексея Гуцуляка, но в заявку на матч он не попал. Не было там травмированных Лучкевича, Пуриты, Бланко. Не ездил в Нидерланды Фарес Балули, хотя в последнем матче чемпионата Украины он не просто находился в заявке, а даже выходил на поле. Но УПЛ и Лига конференций, как говорил классик – совсем разные турниры.

В этом матче попытается вернуться на "истинный путь" Артем Довбик. Он стал лучшим бомбардиром группового раунда Лиги конференций, но в УПЛ не забивал уже в трех турах подряд.

Ориентировочный состав: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло – Пихалёнок, Бабенко, Рубчинский – Назаренко, Амаш – Довбик

Новости "Миная"

У "Миная" значительно более низкие амбиции, но это не значит, что против лидера команда выйдет с обреченностью в глазах. В этом сезоне закарпатцам уже удалось создать проблемы "Динамо" и "Ворскле", в матчах против которых была приличная игра, но не было результата. Возможно, третья попытка для команды Шарана будет удачной.

В октябре "Минай" провел пять матчей, а его сегодняшний соперник – девять. Само по себе это означает, что менее уставшей должна быть команда Шарана. А тут на руку играет еще и тот факт, что два последних гостевых поединка "Минай" проводит дома – против "Ворсклы", и вот теперь против "Днепра-1". Сам Бог велел цепляться за очки.

Кадровых потерь у "Миная" нет. Перед игрой с "Ворсклой" Шаран говорил о проблемах Гончара и Немчанинова, однако оба еще неделю назад были в строю.

Ориентировочный состав: Бандура – ​​Гончар, Немчанинов, Горин, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Воробчак, Твердохлиб, Кулиев – Вишневский

"Днепр-1" - "Минай". Статистика личных встреч

"Минай" выиграл дебютную встречу в истории этого противостояния. Тогда было 3:2, а после матча говорили о судействе и поведении отдельных игроков. "Днепр-1" отомстил в следующем матче, а затем выиграл еще одну встречу. В общей сложности, два домашних для "Днепра-1" поединка закончились разгромами закарпатцев 4:0 и 3:0. Формально и сейчас будет домашняя для днепрян игра, но фактически дома будет находиться "Минай".

"Днепр-1" - "Минай". Последние матчи команд

В последних пяти матчах у "Днепра-1" – три победы, и все со счетом 1:0. Легкость, которая была в начале сезона, исчезла, что объясняется банальными кадровыми проблемами и плотным календарем. Но команда почти не проигрывает в этом сезоне: только двум соперникам удалось победить "Днепр-1" – это АЗ и АЕК (Ларнака).

"Минай" не играет в еврокубках, поэтому календарь у него гораздо проще. А в последнее время еще и не состоялся матч против "Шахтера", так что в октябре закарпатцы провели почти вдвое меньше игр, чем "Днепр-1". Собственно, такой график позволяет Шарану почти не применять ротацию.

"Днепр-1" - "Минай". Турнирное положение команд

"Минай" оторвался на пять очков от зоны прямого вылета, и на три очка – от зоны переходных матчей. Положение команды можно назвать достаточно комфортным, тем более что два конкурента в этом туре уже проиграли ("Львов" и "Ингулец").

"Днепру-1" три очка нужны для сохранения комфортного отрыва от "Шахтера". Кроме того, "Заря" и "Александрия" тоже баллы набирают, не позволяя лидеру спокойно чувствовать себя на вершине таблицы.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 9 8 1 0 21-4 +17 25 0 2 Шахтер 9 7 2 0 21-5 +16 23 0 3 Заря 10 7 1 2 23-15 +8 22 0 4 ФК Александрия 9 6 2 1 17-9 +8 20 0 5 Верес 11 5 2 4 15-13 +2 17 0 6 Колос 10 4 3 3 9-11 -2 15 0 7 Металлист 10 4 2 4 15-18 -3 14 0 8 Ворскла 11 4 2 5 13-14 -1 14 0 9 Динамо 8 4 1 3 12-11 +1 13 0 10 Металлист 1925 10 2 4 4 9-16 -7 10 0 11 ФК Минай 9 2 3 4 6-9 -3 9 0 12 Рух 9 2 2 5 10-15 -5 8 0 13 Кривбасс 9 1 3 5 5-11 -6 6 0 14 ФК Львов 10 1 3 6 7-16 -9 6 0 15 Ингулец 9 0 4 5 7-14 -7 4 0 16 Черноморец 9 0 3 6 5-14 -9 3 0

"Днепр-1" - "Минай". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 1:0. Спрогнозируем четвертую за последнее время победу "Днпра-1" со счетом 1:0. Команда Кучера не способна сейчас демонстрировать ту лёгкость, которая была в начале сезона. Да и "Минай" – не такой уж простой соперник, как может показаться с первого взгляда. Придется постараться, чтобы пройти организованные редуты закарпатцев. Ставка напрашивается на то, что в одном из таймов будет ничья.